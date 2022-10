St.Gallen: Marokkanischer Dieb muss die Schweiz verlassen

Kreisgericht St.Gallen Bargeld, Uhren und Schmuck gestohlen und mit fremden Bankkarten bezahlt: Marokkaner muss die Schweiz verlassen Ein asylsuchender Marokkaner ist mehrfach als Dieb aufgefallen. Er muss die Schweiz für fünf Jahre verlassen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 30.10.2022, 17.00 Uhr

Der Angeklagte zahlte 21 Mal mit Bankkarten, die nicht ihm gehörten. Zvg / WEST

Laut Anklage schlich der 22-jährige Beschuldigte im März 2022 in zwei unverschlossene Wohnungen ein und entwendete Bargeld und Wertgegenstände wie Uhren und Schmuck.

Bereits im Januar 2022 soll er einen unverschlossenen Personenwagen, aus dem er eine Sonnenbrille mitnahm, entdeckt haben. Mit vier Bankkarten, die er nach seinen Angaben auf einer Sitzbank gefunden hatte, ging er an Selecta-Automaten und in Ladengeschäften in der Stadt St.Gallen auf Einkaufstour. 21 Mal bezahlte er mit der Kontaktlosfunktion und kaufte unter anderem Zigaretten, Alkohol und Lebensmittel ein.

Den Strafbehörden schon früher aufgefallen

Auch war der Asylbewerber bereits früher den Strafbehörden aufgefallen. Mit einem Strafbefehl vom Kanton Neuchâtel wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Vom Untersuchungsamt St.Gallen bekam er einen Strafbefehl, der ihn wegen Hausfriedensbruchs mit einer bedingten Geldstrafe bestrafte. Nachdem er während der Probezeiten erneut delinquiert hatte, musste über den Widerruf der bedingten Strafen entschieden werden.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, der Beschuldigte sei des mehrfachen Diebstahls, des mehrfachen Hausfriedensbruchs, der geringfügigen unrechtmässigen Aneignung, des geringfügigen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage und der Missachtung der Eingrenzung schuldig zu sprechen. Unter Einbezug der Vorstrafen sei er zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten sowie zu einer Busse von 450 Franken verurteilt werden. Er sei für zehn Jahre des Landes zu verweisen.

In Europa Arbeit gesucht

In der Befragung am Kreisgericht St.Gallen erklärte der Beschuldigte, er habe Marokko 2019 verlassen, um in Europa Arbeit zu suchen und seine kranke Mutter zu unterstützen. Er weilte zuerst in Spanien, Italien, Frankreich und Belgien, bevor er 2021 in die Schweiz einreiste und ein Asylgesuch stellte. Mit den vorgeworfenen Straftaten konfrontiert, war er mehrheitlich geständig. Jedoch verneinte er den Diebstahl aus einem Auto.

Der Verteidiger erklärte, sein Mandant sei vom Vorwurf des Einschleichdiebstahls ins Auto zu entlasten. In Bezug auf die beiden Wohnungen müsse ein Freispruch erfolgen, weil der Beschuldigte vorher Alkohol und Drogen konsumiert habe, weshalb er nicht vollständig schuldfähig gewesen sei. Als Strafmass forderte der Verteidiger lediglich eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken und eine Busse von 350 Franken. Auf eine Landesverweisung sei zu verzichten und der Beschuldigte sei sofort aus dem vorzeitigen Strafvollzug zu entlassen.

Auch das Kreisgericht kam zum Schluss, dass der Einschleichdiebstahl ins Auto nicht genügend bewiesen ist. Ansonsten fällte es Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Es verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten und einer Busse von 350 Franken. Die Vorstrafen wurden nicht widerrufen, jedoch die Probezeit um ein Jahr verlängert. Zudem muss der Beschuldigte die Schweiz für fünf Jahre verlassen. Die Landesverweisung wird im Schengener Informationssystem (SIS) ausgeschrieben.

