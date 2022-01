Drogendealerin kassiert Gefängnisstrafe

Kreisgericht St.Gallen 60-jährige Drogendealerin muss 18 Monate ins Gefängnis, darf aber in der Schweiz bleiben Einer langjährigen Drogenkonsumentin drohte eine Landesverweisung von sieben Jahren. Das Gericht anerkannte jedoch einen eindeutigen Härtefall. Claudia Schmid 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Beschuldigte ist seit Jahrzehnten drogenabhängig. Bild: iStockphoto

Die knapp 60-jährige Italienerin war angeklagt, weil sie während knapp vier Monaten von einem Lieferanten rund 555 Gramm Heroingemisch erworben und es an verschiedene Abnehmer weiterverkauft haben soll. Zudem konsumierte sie regelmässig selber Heroin. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, eine Busse von 500 Franken und eine Landesverweisung von sieben Jahren.

Die Frau erzählte, dass sie bereits mit 15 Jahren aus Neugier Drogen ausprobierte. Auf das Kiffen seien härtere Drogen gefolgt, aus sporadischem Konsum ein regelmässiger geworden. Lange Jahre habe sie trotzdem gearbeitet und es auch immer wieder geschafft, für einige Zeit drogenfrei zu bleiben. Wiederholt sei es jedoch zu Abstürzen gekommen, da es nicht einfach sei, von einer schweren Drogenabhängigkeit loszukommen.

Weniger Heroin konsumiert als vorgeworfen

Zu den Vorwürfen betonte sie, sie habe zwar zum Eigenkonsum Heroin gekauft, jedoch niemals in der vorgeworfenen Menge. Es seien zwischen 60 und 80 Gramm gewesen, die sie allein oder manchmal mit Kollegen zusammen konsumiert habe. Auf die vielen Vorstrafen angesprochen, erklärte sie, sie bemühe sich seit 40 Jahren. Sie finde, sie habe für sich schon grosse Fortschritte gemacht, lebe nicht mehr auf der Gasse und sei nun seit einiger Zeit nicht mehr auf Substitutionsmittel angewiesen.

Die Beschuldigte erklärte weiter, seit 2012 hänge das Damoklesschwert einer möglichen Landesverweisung über ihr. Das belaste sie sehr. Sie sei in der Schweiz geboren und aufgewachsen und verstehe nicht, weshalb sie nicht die gleichen Rechte wie Schweizerinnen und Schweizer mit dem roten Pass besitze.

Chance um Chance nicht genutzt

Die Staatsanwältin stellte sich auf den Standpunkt, die Beschuldigte habe Chance um Chance erhalten, sie aber nicht genutzt. Obwohl ihr schon lange die Ausweisung drohe, sei sie immer wieder straffällig geworden. Damit zeige sie sich uneinsichtig und sei nicht gewillt, sich an die geltenden Regeln in der Schweiz zu halten.

Die Verteidigerin plädierte hingegen auf einen Härtefall. Ihre Mandantin lebe nun fast 60 Jahre in der Schweiz, wo sie ein tragfähiges Beziehungsnetz habe und aufgrund schwerer Krankheit die dringend benötigte medizinische Versorgung erhalte. Gerade in jüngster Zeit habe es in ihrem Leben noch einmal positive Veränderungen gegeben. Sie habe das Methadon gänzlich absetzen können und einen Teilzeitjob gefunden.

Gericht kommt zum Schluss, Beschuldigte habe Heroin weiterverkauft

Das Kreisgericht St.Gallen ging davon aus, dass die Beschuldigte nicht nur zum Eigenkonsum Heroin erwarb, sondern tatsächlich auch in den angeklagten Mengen weiterverkaufte. Es fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage und verurteilte sie zusätzlich zu einem Entscheid des Kantonsgerichts St.Gallen vom August 2021 zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Ein bedingter Strafvollzug könne aufgrund der Vorstrafen nicht mehr gewährt werden, erklärte der vorsitzende Richter.

Auf einen Landesverweis verzichtete das Gericht, weil für das Richtergremium ganz klar ein Härtefall gegeben sei. Dafür spreche nicht nur der Umstand, dass sie bald 60 Jahre in der Schweiz lebe, sondern auch ihr familiäres Umfeld und die medizinische Versorgung, aus der sie nicht herausgerissen werden solle.