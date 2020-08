Kreisgericht Rorschach: Mann vergeht sich an 13-jähriger Tochter der Partnerin - «Es war einvernehmlich» Ein Beschuldigter ist am Mittwoch vor dem Rorschacher Kreisgericht gestanden: Er habe die Tochter seiner Partnerin mehrfach vergewaltigt. Auch die Mutter muss sich wegen Verletzung der Fürsorgepflicht vor Gericht verantworten. Jolanda Riedener 12.08.2020, 17.53 Uhr

Der Sex mit der 13-Jährigen Tochter seiner Partnerin sei einvernehmlich gewesen, sagte der Beschuldigte vor Gericht. Bild: Benjamin Manser

Einem damals 45-Jährigen wird vorgeworfen, die Tochter seiner Partnerin, damals 13 Jahre alt, vergewaltigt zu haben. Strafbar mache sich auch die Mutter – sie wusste davon und liess den Mann weiterhin in der Familienwohnung ein- und ausgehen.

Es geschah das erste Mal im Herbst 2016. Die 13-jährige Tochter seiner Partnerin habe ihn verführt, sei nur in Slip und BH in der Wohnung herumgelaufen. Vor dem Rorschacher Kreisgericht sagt er:

«Ich war vernarrt in sie.»

Er habe ihr nicht widerstehen können. Dann sei es im Kinderzimmer zum Sex gekommen, während die Mutter an einem Elternabend war. Das bereue er schwer, sagt der Mann. Es sei ein Fehler gewesen. Dennoch sei der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen, vielmehr habe das Mädchen den ersten Schritt gemacht.

Postete den Vorfall in den Sozialen Medien

Von einer Vergewaltigung will auch die Mutter nichts wissen. Sie ist nach wie vor mit dem Beschuldigten in einer Beziehung. Sie habe an Weihnachten/Neujahr 2016/17 von der Sache erfahren, als sie einen Instagram-Post auf dem Smartphone der Tochter entdeckte. Dort schrieb die 13-Jährige, sie habe Sex mit dem Freund der Mutter gehabt, und es sei «geil» gewesen. Darauf stellte die Mutter, die wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht beschuldigt wird, ihre Tochter zur Rede.

Die 13-Jährige habe den Vorfall erst abgestritten. Dann habe sie es zugegeben und sagte, sie habe wissen wollen, wie sich Geschlechtsverkehr anfühle. Die beschuldigte Mutter sagt vor Gericht:

«Für mich ist eine Welt zusammengebrochen.»

Darauf habe man am Familientisch das weitere Vorgehen besprochen. Die Mutter wollte zur Polizei gehen, die Tochter habe sich dagegen vehement gewehrt. Man entschied sich, die Sache ruhen zu lassen. Später zog der Partner in die gemeinsame Wohnung mit Mutter und Tochter.

Wollte ihr Geld für Sex bieten: «Ein Scherz»

Der Beschuldigte gab zu, dass es innerhalb von zwei bis drei Wochen dreimal zu einvernehmlichem Sex mit der 13-Jährigen gekommen sei. Ausserdem habe er ihr Anfang 2018 eine Sprachnachricht geschickt. Darin heisst es, er wolle ihre Brüste drücken und mit ihr schlafen, dafür würde er auch 50 Franken bezahlen. Weiter fragte er, ob sie eine Freundin habe, die für 50 Franken mit ihm schlafe. Sie reagierte darauf nicht. Der Beschuldigte sagt dazu:

«Das war ein Scherz.»

Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn eine Freiheitsstrafe von 5,5 Jahren. Weiter habe er die Tochter der Partnerin auch nach den Vergewaltigungen jeweils an Gesäss, Brüsten und Hüfte berührt. Die Mutter sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten und zu einer Busse von 1600 Franken zu verurteilen. Sie habe einen lapidaren Umgang mit dem Geschehenen gepflegt. Ob der Partner rausgeschmissen werden sollte, überliess sie der Tochter.

Beschuldigter soll Genugtuung zahlen

Heute lebt die junge Frau bei ihrem leiblichen Vater in Basel, zuvor war sie während zwei Jahre in einem Heim. Die Anwältin der Beschuldigten sieht nur eine Busse von 2000 Franken vor: Es sei kein Fehlverhalten von der Mutter ausgegangen. Nach dem Vorfall habe die Mutter fahrlässig geglaubt, dass nichts weiter passieren werde.

Es sei keine Vergewaltigung gewesen, vielmehr sei das Verhalten der Tochter frühreif, so habe sie auch mehrere Nacktfotos von sich ins Internet gestellt.

Der Anwalt der Tochter forderte vom Beschuldigten eine Genugtuung von 30000 Franken. Der Verteidiger des Beschuldigten fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten. Die Aussagen der Stieftochter seien nicht glaubwürdig, auch was den Ort und die Anzahl der Akte angehe. Das Urteil steht noch aus.