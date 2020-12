Kreisgericht Rorschach Mann soll 15-Jährige in Goldach mehrfach vergewaltigt haben – vor Gericht sagt er: «Diese Vorwürfe sind gelogen» Es gibt zwei Versionen darüber, was sich in einem Hotelzimmer in Goldach abgespielt hat. Dem Beschuldigten aus Sri Lanka wird vorgeworfen, sich dort an einer 15-Jährigen mehrfach vergangen zu haben.

Jolanda Riedener 15.12.2020, 17.07 Uhr

Am Dienstag stand der Beschuldigte vor dem Rorschacher Kreisgericht.

Bild: Benjamin Manser

Sie habe den Beschuldigten zuvor nur einige wenige Male gesehen, sagt die junge Frau vor Gericht. Im September 2018 verabredete sie sich mit dem damals 24-Jährigen. Er holte sie mit dem Bus zu Hause ab, danach gingen sie nach St.Gallen und kauften Alkohol. Schliesslich begaben sie sich mit dem Postauto nach Goldach und nahmen ein Hotelzimmer, wo der Mann das Opfer dreimal vergewaltigt haben soll.



Bei Sexualdelikten sei es jeweils schwierig, nachzuvollziehen, was passiert ist, sagt der Staatsanwalt. Es handle sich um ein Vier-Augen-Delikt, wo Aussage gegen Aussage stehe und Zweifel bestünden, ob sich das Geschilderte so abgespielt habe oder nicht. Dem stimmt auch die Verteidigerin zu. So mache einerseits der Beschuldigte unterschiedliche Aussagen, andererseits widerspreche sich aber auch das Opfer, das als Privatklägerin vor Gericht auftritt und erneut aussagt.



Er schlug vor, Alkohol zu trinken und ein Hotelzimmer zu nehmen

Er habe sie in St.Gallen angesprochen, sagt die Frau. Darauf gab es einige wenige Kontakte via Instagram. Am Tag des Vorfalls habe er sie angerufen – die Nummer hatte er von einem gemeinsamen Bekannten erhalten. Er sei es auch gewesen, der vorgeschlagen habe, sie könnten Alkohol trinken. Anschliessend habe man an diesem Nachmittag nach Rorschach fahren wollen, er habe aber in Goldach aussteigen wollen.

Sie gingen zu einem Hotel. Er nahm sich ein Zimmer. An der Bar hätten sie etwas getrunken, schildert sie. Weil sie aufs WC musste, ging sie aufs Hotelzimmer. Er folgte ihr. Dann tranken sie Alkohol. Er habe ihr auch Wodka aus der Flasche eingeflösst, wogegen sie sich nicht wehren konnte. Danach fasste er sie an, küsste sie und vergewaltigte sie dreimal.

Wollte sie heiraten, um in der Schweiz bleiben zu können

Die Version des Beschuldigten ist eine andere. Er verfügt über einen negativen Asylentscheid, gegen den er Rekurs einreichte. Die damals 15-Jährige habe er zwei-, dreimal in St.Gallen getroffen. Dabei hätten sie sich auch geküsst und umarmt. Der Dolmetscher übersetzt:

«Sie sagte mir, dass sie mich liebt.»

Auch von Heirat sei die Rede gewesen. Er habe gedacht, so könne er in der Schweiz bleiben.

Sie habe ihm damals gesagt, dass sie bereits 18 Jahre alt sei. «Sonst hätte ich mich gar nie mit ihr getroffen», sagt der Beschuldigte vor Gericht. Nicht er habe vorgeschlagen, in St.Gallen etwas zu trinken, sondern sie. Er habe den Alkohol bezahlt.

Es kam nur zu Küssen

Dann haben sie sich ein Hotelzimmer genommen, um in Ruhe reden zu können, sagt der Beschuldigte. Dort wollte sie, dass er ihr den Rücken massiert. «Ich hatte damals noch mit niemandem Sex und wollte das auch nicht mit ihr», sagt er. In seinem Umfeld sei es so, dass man erst heirate und dann Sex habe. Mehr als Umarmungen und Küsse gebe es nicht. Sie habe so viel getrunken, dass sie erbrechen musste. Er habe ihr geholfen und sie gehalten. So könnten auch die blauen Flecken erklärt werden, welche die Frau an Handgelenken und Oberkörper hatte, sagt die Verteidigerin.



Er sei aus Sri Lanka geflüchtet, weil sein Vater dort Probleme mit dem Militär habe, sagt der Beschuldigte. Er sei nicht in die Schweiz gekommen, um kriminell zu werden, sondern um zu arbeiten und Geld an seine Familie in Sri Lanka zu schicken.

Übergriffe setzten der jungen Frau stark zu

Die Staatsanwaltschaft fordert, den Beschuldigten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten zu verurteilen, 24 Monate davon unter einer Probezeit von zwei Jahren. Zwölf Monate müsste er demnach absitzen, 24 Monate nur, wenn er sich einschlägig schuldig macht. Ein Landesverweis von zehn Jahren sei anzuordnen. Die Privatklägerin forderte zusätzlich eine Genugtuung von 30'000 Franken und ein Kontaktverbot von mindestens fünf Jahren.

Ohne Gewalt gäbe es die Hämatome bei der Frau sicher nicht, sagt die Anwältin der Privatklägerin. Ausserdem habe ihr der Beschuldigte gedroht, sollte sie an der Gerichtsverhandlung teilnehmen, und sie gar an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht. Der Übergriff habe bei ihr ein Trauma ausgelöst.

Das Urteil steht noch aus.