Kreisgericht Rorschach: Drogensüchtiger Landwirt versuchte Verkäuferin auszurauben - «Danach wusste ich, ich muss einen Entzug machen» Ein 21-Jähriger musste sich vor dem Rorschacher Kreisgericht verantworten. Drogen und Geldschulden trieben ihn dazu, eine Tankstellenverkäuferin in Staad ausrauben zu wollen. Er bereue dies sehr und habe sein Leben inzwischen wieder im Griff. Jolanda Riedener 12.07.2020, 15.27 Uhr

Der Beschuldigte stand kürzlich vo dem Rorschacher Kreisgericht.

Der 23. September 2019 war ein Wendepunkt im Leben des heute 21-Jährigen. Um Schulden aus seiner Kokain- und Cannabissucht zu begleichen, versuchte er in Staad, eine Tankstellenverkäuferin in ihrem Auto auszurauben. Vor kurzem stand er unter anderem wegen versuchten Raubes vor dem Rorschacher Kreisgericht.

An diesem Montag im September bedrohte ihn sein Drogenlieferant mit einem Messer und sprach auch Drohungen gegen seine Familie aus. Was danach folgte, war eine Kurzschlussreaktion, schildert er die Geschehnisse vor Gericht. Beim Aldiparkplatz in Staad zog er sich eine Sturmmaske über. Als die Verkäuferin der Tankstelle nach Feierabend um 22 Uhr in ihr Auto stieg, öffnete er die Beifahrertüre. Sie schrie. Er liess darauf von der Frau ab, ohne nach ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz zu greifen. Vor Gericht sagt er:

«Da habe ich realisiert, das bin nicht ich.»

Er sei eigentlich eine liebenswerte Person – ganz wie sein Vater. «Das war nicht ich, das haben die Drogen mit mir gemacht», sagt er. Die Auswertung der entnommenen Blutprobe ist eindeutig, sein Kokaingehalt überschritt den Grenzwert massiv.

Merkte selber nicht, dass er drogenabhängig war

Seit seinem 15. Lebensjahr konsumierte der Beschuldigte Cannabis. Als 19-Jähriger habe er mit Kokain angefangen. Seine Kindheit sei schön gewesen. Mit vier Geschwistern wuchs er auf einem Bauernhof in der Region auf. Nach der Realschule absolvierte er eine landwirtschaftliche Ausbildung, während der er bei seinem Ausbildner auf dem Hof lebte. Das sei keine einfache Zeit für ihn gewesen. Kokain habe er anfangs nur einmal pro Woche konsumiert, schliesslich nahm er es täglich.

Ob er denn auch einmal ans Opfer gedacht habe, will der Richter vom Beschuldigten wissen. Er habe sich sehr über die Frau Gedanken gemacht. Es tue ihm leid. «Das wäre auch für mich nicht einfach, wenn ich das hätte erleben müssen.» Er sei sehr enttäuscht von sich. Was er gemacht habe, sei schlecht gewesen. Er sagt:

«Ich bin froh, haben mich meine Eltern nicht direkt vor die Haustüre gestellt.»

Er habe selber nicht gemerkt, dass er drogenabhängig ist, auch wenn es Menschen sagten, die ihm nahe standen. Erst an diesem Tag habe es bei ihm «klick» gemacht. «Ich wusste, ich muss einen Entzug machen», sagt er.

Nach seiner Festnahme durch die Polizei verbrachte er zwei Monate in einer stationären Entzugstherapie. Danach lebte er freiwillig weitere sieben Monate in einer Entwöhnungsklinik. Seit einigen Tagen lebe und arbeite er wieder auf dem elterlichen Betrieb. «Ich habe wieder Lebensfreude gefasst», sagt der 21-Jährige.

Macht sich mit illegalen Handyfilmen strafbar

Bei der Festnahme am 23. September stellte die Polizei bei ihm Marihuana und MDMA sicher sowie ein iPhone, das nicht ihm gehörte. Der Beschuldigte gab an, das Gerät im Zug gefunden zu haben. Er wollte den Besitzer ausfindig machen, habe es dann aber vergessen. Auf seinem Smartphone wurden im Zuge der Untersuchung verschiedene Videos mit verbotenem sexuellen Inhalt gesichert, darunter Pornografie mit Minderjährigen und Tieren.

Folglich wird ihm neben des versuchten Raubes, der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und des Fahrens in fahrunfähigem Zustands auch mehrfache Pornografie, mehrfache Gewaltdarstellungen und Nichtanzeigen eines Fundes vorgeworfen.

Ob es sich um versuchten Raub handelt, bestreitet die Verteidigung. Es handle sich um versuchten Diebstahl. Der Vorfall sei mit einem Entreissdiebstahl zu vergleichen. Gewalt sei keine angewendet worden. Sie fordert eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 90 Franken (die Staatsanwaltschaft 80 Tagessätze). Von einer bedingten Freiheitsstrafe, wie sie die Staatsanwaltschaft fordert, sei abzusehen. Das Urteil steht noch aus.