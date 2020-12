Kreisgericht Rorschach «Der Teufel war hinter mir her und wollte mich töten»: 52-Jähriger ersticht Freundin und verletzt sich selber – Gericht schickt ihn in die kleine Verwahrung Aufgrund einer psychischen Krankheit und Alkoholsucht glaubte der Beschuldigte, im Mai 2018 mit dem Teufel zu kämpfen. Dabei tötete er seine damalige Freundin in Thal. Er gilt als schuldunfähig und muss stationär in eine psychiatrische Einrichtung.

Jolanda Riedener 09.12.2020, 16.53 Uhr

Der Beschuldigte stach mit einem Metzgermesser auf das 44-jährige Opfer und sich selber ein.

Bild: iStockphoto

An die Nacht auf den 16. Mai 2018 erinnert sich der heute 52-Jährige nur vage. Er habe sich mit dem späteren Opfer im Keller seiner Wohnung verbarrikadiert und die Kellertüre von innen abgeschlossen – aus Angst vor dem Teufel. Gesehen habe er ihn nicht, er hörte ihn aber schnaufen. Um 7.30 Uhr am Morgen findet die Polizei den Beschuldigten und die damals 44-jährige Frau – beide mit Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper. Sie verstirbt wenig später am Tatort.



Am Mittwoch sagt er vor dem Rorschacher Kreisgericht, er wisse nicht, wie es zu den Verletzungen gekommen sei. Die Fragen der Richter beantwortet er leise und kaum verständlich. Die Verhandlung hat aufgrund der grösseren Platzverhältnisse nicht im Amtshaus, sondern im Stadthofsaal stattgefunden.



Es sei möglich, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt habe. Er denke auch, er sei es gewesen, der das Opfer tödlich verletzte. Erinnern könne er sich an fast nichts. Er habe Angst gehabt vor Satan. Der Beschuldigte sagt:



«Der Teufel war hinter mir her und wollte mich töten.»



Stach mit dem Fleischermesser zu

Im Keller des Beschuldigten befanden sich 30 Messer, die der gelernte Metzger zum Arbeiten brauchte. Er erinnere sich nur daran, dass er der Frau und sich selber mit einem der Messer den Unterarm aufgeschnitten habe. Vor Gericht sagt er, er habe gedacht, den Teufel so überlisten zu können.

Er wisse heute nicht mehr, warum er das glaubte. Er sei sich aber sicher, dass das Opfer nicht darauf reagiert habe. Die Frau habe laut dem 52-Jährigen alles über sich ergehen lassen. Wie sein Verhältnis heute zum Teufel sei, wollte die Richterin wissen. Er sagt:

«Ich glaube an Gott und an den Teufel.»

Der Teufel sei heute aber nicht mehr in seiner Nähe.

Weil die Nachbarn Schreie hörten, wurden sie auf das Geschehen im Keller aufmerksam. Ein Nachbar fragte noch nach, ob alles in Ordnung sei. Er alarmierte später die Polizei.



Angst davor, es könnte wieder so etwas passieren

Das Opfer hatte der 52-Jährige im Mai 2015 kennen gelernt. Drei Jahre lebten sie als Liebespaar zusammen. Streit habe es nie gegeben. Einen Monat vor der Tat zog die Frau aus. Laut der Tochter, weil sie es mit dem Beschuldigten nicht mehr ausgehalten habe. Zur Trennung sei es nicht gekommen.



Aktuell befindet sich der Beschuldigte im vorzeitigen Vollzug in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Er fühle sich gut aufgehoben, mache Therapien und nehme Medikamente. Sein Gesundheitszustand sei stabil, er habe aber Angst davor, es könnte wieder einmal so etwas passieren. Er sagt:

«Ich bin froh, dass mir geholfen wird. Man kümmert sich sehr um mich. »

Es bestehe eine hohe Rückfallgefahr

Die Tat stehe in Zusammenhang mit einer schweren psychischen Störung, sagt die Staatsanwältin. Es bestehe eine hohe Rückfallgefahr, und Schutz für die Öffentlichkeit sei angezeigt. Folglich sei eine stationäre Behandlung empfohlen, und alle Voraussetzungen seien dafür erfüllt. Weiter sei der Beschuldigte geständig. Das psychologische Gutachten sagt eindeutig, dass von Schuldunfähigkeit auszugehen ist, weshalb eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 Strafgesetzbuch (kleine Verwahrung) anzuordnen sei.



Kleine Verwahrung Eine stationäre Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen nach Art. 59 Absatz 3 Strafgesetzbuch ist auch bekannt als «kleine Verwahrung», wenn eine Flucht- oder Rückfallgefahr besteht, und muss in einer geschlossenen Einrichtung vollzogen werden. Damit sie ausgesprochen werden kann, muss der Täter als gefährlich eingestuft werden. Nach fünf Jahren kann die Massnahme verlängert werden.



Der Anwalt der beiden Kinder des Opfers, die als Privatkläger auftreten, fordert zusätzlich eine Genugtuung und Schadenersatz - so soll der Beschuldigte etwa die Bestattungskosten von 949.30 Franken tragen. Auch über einen Landesverweis des gebürtigen Deutschen nach der stationären Massnahme solle das Gericht nachdenken.



Laut Verteidigung sei das Vollzugsverhalten des Beschuldigten einwandfrei. Die Therapie schlage offensichtlich an, und es seien objektiv kaum Krankheitssymptome erkennbar. Die kleine Verwahrung soll nur so lange und so freiheitseinschränkend sein als erforderlich. Deshalb soll das Gericht bereits nach drei Jahren, und nicht wie gesetzlich vorgesehen nach fünf Jahren, eine Entlassung prüfen.



Genugtuung steht in keiner Relation zum Verlust

Im Urteil folgt das Kreisgericht Rorschach dem Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Der Beschuldigte sei dem Tatbestand der vorsätzlichen Tötung infolge Schuldunfähigkeit freizusprechen. Es sei eine stationäre therapeutische Massnahme anzuordnen.

An die Kinder des Opfers, die der Verhandlung ebenfalls beiwohnten, muss der Beschuldigte eine Genugtuung von 15'000 Franken und 10'000 Franken zahlen. Diese Beiträge stünden in keiner Relation zum Verlust der Mutter, sagt die Richterin, aufgrund der Schuldunfähigkeit sei die Höhe des Betrags jedoch begrenzt. Ausserdem muss der Beschuldigte die Bestattungskosten zahlen.



Weil auf dem Smartphone des Beschuldigten illegale pornografische Filme gespeichert waren, wird er des mehrfachen Besitzes von Pornografie schuldig gesprochen und erhält eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 30 Franken. Sollten die Beteiligten das Urteil nicht akzeptieren, können sie sich innerhalb einer Frist dagegen wehren.