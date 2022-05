Kreisgericht Autoposer ficht Busse an, blitzt aber in Rorschach vor Gericht ab Ein Schweizer bestritt, im Oktober 2020 in Rorschach den Motor seines Mercedes so hoch gedreht zu haben, dass übermässiger und vermeidbarer Lärm entstanden sei. Das Kreisgericht Rorschach sah dies aber anders und verurteilte den Mann. Christof Lampart 05.05.2022, 18.00 Uhr

In Rorschach stellen Poser gerne ihre leistungsstarken Autos zur Schau. Bild: Rudolf Hirtl

Müsste man das Kapitel «Rorschach und seine Autoposer» mit einem Buchbestseller beschreiben, so wäre es wohl kaum ein schnulziger Rosamunde-Pilcher-Roman, bei dem sich am Ende alle in den Armen liegen. Vielmehr erinnert vieles an dieser toxischen «Beziehung» eher an Michael Endes «Unendliche Geschichte» im Lande Fantasien, von der niemand genau weiss, wann sie genau angefangen hat – und ob sie überhaupt irgendwann einmal enden wird.

Busse von 200 Franken angefochten

Immerhin kann man der hiesigen Obrigkeit nicht vorwerfen, nichts gegen die Autoposer zu tun. Dies bekam am Donnerstagvormittag ein heute 23-jähriger Bauzeichner aus Mörschwil vor dem Kreisgericht Rorschach zu spüren. Oder anders gesagt: Er hatte es selbst herausgefordert, focht er doch einen Strafbefehl an, der im November 2020 vom Untersuchungsamt St.Gallen gegen ihn erlassen worden war.

Dem Mann wurde im Strafbefehl vorgeworfen, im Oktober 2020 gegen die Verkehrsregeln verstossen zu haben. Konkret soll er an einem Donnerstagabend gegen 22.38 Uhr, in Rorschach auf der Löwenstrasse Richtung Goldach, den Motor seines Luxusautos mehrmals dermassen hoch gedreht haben, dass «übermässiger und vermeidbarer Lärm entstand». Aufgrund dessen wurde dem Mann ein Bussgeldentscheid von 200 Franken (oder zwei Tage Haft) zugestellt, der sich durch Polizeigebühren auf 550 Franken erhöhte. Doch der Mann wollte nicht bezahlen und erhob Einspruch, weshalb man sich nun vor dem Kreisgericht Rorschach traf.

Beschuldigter sagt: Es gab kein Schubknallen

Dort sagte der Fahrer gegenüber dem Einzelrichter aus, dass er an jenem Donnerstagabend «ganz normal» mit dem Mercedes AMG seiner Mutter gefahren sei. Ein sogenanntes Schubknallen, das ihm von der ihn anhaltenden Polizeipatrouille vorgeworfen wurde, hätten weder er noch sein vor ihm im Porsche fahrender Kollege gehört. Ein Schubknallen hätte auch gar nicht erfolgen können, denn «wir waren erst seit kurzem unterwegs und das Auto noch kalt, womit ein Schubknallen gar nicht möglich gewesen wäre», so der Beschuldigte.

Auf die Frage des Richters, ob die Polizei «Halluzinationen» gehabt habe, zuckte der Mann mit den Schultern, blieb jedoch eisern bei seiner Aussage:

«Ich habe nicht mehrmals meinen Motor aufheulen lassen.»

Allerdings sei das stark motorisierte Auto auch dann schon ziemlich laut, wenn man es ganz normal fahre, räumte der Mann ein. Seine Verteidigerin monierte, dass das Auto bei der Anhaltung nicht genauer von den Polizisten angeschaut worden war. Hätten sie dies getan, so hätten sie gemerkt, dass es sich beim Mercedes AMG nicht um ein illegal getuntes Auto, sondern um die legale Strassenverkehrsversion handelte. Und sowieso: «Er fuhr weder schnell, noch beschleunigte er, noch fuhr er in zu niedrigen Gängen, denn er fuhr im Komfortmodus», so die Verteidigerin.

Beschuldigter wollte keine weiteren Aussagen machen

Bei der Bushaltestelle nach der Coop-Tankstellen seien sie von der Polizei heraus gewunken worden und hätten «das ganze Programm» – Ausweiskontrolle, Aussteigen, Alkoholtest – durchmachen müssen. Man habe sie aber nicht gefragt, ob sie zu laut gewesen wären, sondern sie lediglich über ihre Rechte belehrt, monierte der Beschuldigte. Er habe damals den Tatbestand anerkannt, aber keine weiteren Aussagen machen wollen.

Mit der Anerkennung meinte der Mann jedoch, dass er von der Durchführung der Kontrolle Kenntnis genommen habe – nicht aber ein Eingeständnis, zu laut gefahren zu sein. Er habe damals den Hinweis der Polizisten, dass es wahrscheinlich zu einer Strafanzeige kommen werde, ohne Kommentar entgegengenommen. Dies habe aber nicht bedeutet, dass er ein Fehlverhalten einräumte, so der Mann. Dies sahen die Polizisten jedoch anders. Sie hielten im Rapport fest, dass der Fahrer den Tatbestand anerkannte, aber keine weiteren Aussagen machen wollte.

Richter glaubte der Polizei mehr

Bei der Begründung des Urteils erklärte der Richter, dass hier zwar im Grunde genommen Aussage gegen Aussage stünde, er jedoch der Polizei mehr Glauben schenke: «Wenn es kein Schubknallen gegeben hätte, dann würde das bedeuten, dass die Polizei persönlich böse lügen würde. Hier ist ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage – und in diesem Fall glaube ich der Polizei mehr», so der Richter.

Auf jeden Fall blieb es bei der früheren Strafe von 200 Franken (oder zwei Tage Haft). Deutlich gestiegen ist hingegen die Gesamtsumme, welche der Poser gegenüber dem ersten Strafbefehl zu entrichten hat: nämlich auf 1550 Franken.