Gossau: Betrunken und zu schnell - Raser kassiert bedingte Sfrafe

Kreisgericht Mit über zwei Promille Alkohol im Blut und 87 Stundenkilometern in der Tempo-30-Zone Selbstunfall verursacht: Bedingte Freiheitsstrafe gegen 27-jährigen Raser Der Angeklagte zeigte Reue. Er kommt relativ glimpflich davon nach einem Selbstunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Raser hatte reichlich Alkohol im Blut, nachdem er in Gossau in einer Bar eingekehrt war. Pd Kantonspolizei St.Gallen

Der Beschuldigte trank am Abend des 4. Dezember 2020 in einer Bar in Gossau diverse alkoholische Getränke. Kurz vor Mitternacht stieg er in seinen Wagen und fuhr Richtung Mult. Laut Anklageschrift stellte man bei ihm nachträglich eine Blutalkoholkonzentration zwischen 2,16 und 2,40 Promille fest.

Der Beschuldigte fuhr auf der Talstrasse mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h, wobei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 30 km/h betrug. Prompt verursachte er mit seiner Raserfahrt einen Selbstunfall, indem er mit der linken Front des Fahrzeugs zuerst mit einem und dann mit einem weiteren Metallpfosten kollidierte. Dabei hoben die linken Räder ab. Das Fahrzeug überschlug sich zur rechten Seite hin, rutschte liegend weiter, drehte sich auf das Dach und schlitterte auf der Strasse in Fahrtrichtung, bis es nach insgesamt 42 Metern zum Stillstand kam.

Hohes Risiko in Kauf genommen

Der Beschuldigte habe mit der massiv zu hohen Geschwindigkeit ein hohes Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten und Todesopfern geschaffen, schrieb die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift. Weil der Raser geständig war, Reue zeigte und das vorgeschlagene Strafmass akzeptierte, klagte sie ihn im abgekürzten Verfahren an. In ihrem Urteilsvorschlag beantragte sie Schuldsprüche wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregel und wegen Fahrens in nicht fahrfähigem Zustand. Dafür sei er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer bedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 140 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren zu verurteilen.

7400 Franken Verfahrenskosten

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen erklärte der 27-jährige Schweizer, er könne sich nur noch bruchstückhaft an den Unfall erinnern und könne sich nicht erklären, weshalb er sich im stark alkoholisierten Zustand ans Steuer gesetzt habe. Am Tag vor seinem Geburtstag sei er direkt von der Arbeit zum Lokal gefahren, um etwas zu trinken. Auch früher sei es ab und zu passiert, dass er am Feierabend ein Glas zu viel getrunken habe, um noch nach Hause fahren zu können. Dann aber habe er das Fahrzeug immer stehen lassen, da er gar nicht weit entfernt von der Bar wohne.

Was in ihm vorgegangen sei, dass er um kurz vor Mitternacht so stark alkoholisiert und mit massiv übersetzter Geschwindigkeit nach Hause gefahren sei, wisse er bis heute nicht. Hingegen sei ihm sehr bewusst, dass er grosses Glück gehabt habe, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fussgänger auf der Strasse befunden hätten. Der Gedanke, dass mit seiner Autofahrt Menschen hätten verletzt oder gar getötet werden können, habe ihn sehr erschreckt.

Der Verteidiger betonte, sein Mandant sei vollumfänglich geständig und zeige Einsicht und echte Reue. Er habe die Lehren aus dem Vorfall gezogen, weshalb keine Gefahr mehr von ihm ausgehe. Auch das Kreisgericht St.Gallen kam zum Schluss, dass der Beschuldigte seinen gravierenden Fehler eingesehen hat und erhob den Erledigungsvorschlag der Anklage zum Urteil. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 7400 Franken. Sie muss der Autolenker bezahlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen