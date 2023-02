St.Gallen: Freispruch für ehemalige Schulamtsleiterin

Kreisgericht Kreisgericht St.Gallen spricht ehemalige Leiterin der Dienststelle Schule und Musik vom Vorwurf der üblen Nachrede frei Der Mann, der sie angezeigt hatte, muss rund 20'000 Franken Verfahrens- und Anwaltskosten der Angeklagten bezahlen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 08.02.2023, 09.57 Uhr

Das Schulhaus Buchental. Hier arbeitete die Lehrperson, die gegen die ehemalige Leiterin des Schulamts geklagt hat. Bild: Urs Bucher

(31. Mai 2019)

Bei der Gerichtsverhandlung ging es um eine E-Mail vom Mai 2019, welche die damalige Leiterin der städtischen Dienststelle für Schule und Musik, des Schulamts an einen Redaktionsleiter des «St.Galler Tagblatts» sandte.

Darin schrieb sie unter anderem: «Der entlassene Kläger hat einen Kollegen als ‹Ratte›, einen anderen als ‹Pfeife› und eine Kollegin als ‹fette Schlampe› beschimpft. Er hat ihm unliebsame Lehrpersonen zuvor über Jahre drangsaliert, entwürdigt und auf perfide Art eingeschüchtert.»

Den Journalisten auf dessen Anfrage informiert

Beim «entlassenen Kläger» handelte es sich um eine Lehrperson, die für die Stadt St.Gallen tätig war, anfangs Dezember 2015 mit sofortiger Wirkung freigestellt und schliesslich per Ende Januar 2016 fristlos entlassen wurde. Diese Kündigung focht er gerichtlich an, wobei er teilweise Recht bekam. Über die damaligen Vorkommnisse sei in der lokalen Presse ausführlich berichtet worden, heisst es in der Anklageschrift. Die E-Mail-Nachricht der Beschuldigten sei denn auch eine Antwort auf die Anfrage eines Redaktors gewesen.

Mit dem Inhalt des E-Mails habe sich die Beschuldigte der üblen Nachrede schuldig gemacht, schrieb die Staatsanwaltschaft in ihren Anträgen an das Kreisgericht St.Gallen. Nur wer beweise, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspreche, oder dass er ernsthafte Gründe gehabt habe, sie in guten Treuen für wahr zu halten, sei nicht strafbar. Die Beschuldigte sei zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 400 Franken zu verurteilen. Zudem seien ihr die Kosten des Verfahrens zu überbinden.

Aus publizierten Urteil zitiert

Die Beschuldigte betonte in der Befragung durch den Einzelrichter, sie habe sich sehr genau überlegt, was sie dem Redaktor preisgeben dürfe und was nicht. Besagte Zeilen im E-Mail seien aus dem Urteil des Verwaltungsgerichtes zitiert, welches zu jenem Zeitpunkt bereits öffentlich publiziert gewesen sei. Vor diesem Verwaltungsgerichtsentscheid habe sie nie Auskunft über konkrete mögliche Verfehlungen gegeben. Zudem habe sie zu keiner Zeit den Namen des Klägers genannt.

Im Zusammenhang mit der E-Mail sei es wichtig, die Vorgeschichte zu kennen. Lehrpersonen hätten sich in ihrer Not an die städtische Dienststelle Schule und Musik gewandt und von massiven Verfehlungen berichtet. In einem solchen Fall sei es üblich, die Akte einer Lehrperson einzusehen. Dort habe sie gesehen, dass bereits 2009 ein ähnlicher Vorfall eingetragen sei. Aus diesem Grunde habe sie mit 20 Lehrpersonen aus dem Schulhaus Gespräche geführt. Aufgrund des Gehörten sei für sie klar gewesen, dass die städtische Dienststelle handeln müsse.

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Seine Mandantin habe aufgrund der umfangreichen Abklärungen zurecht davon ausgehen können, dass ihre Äusserungen als wahr gelten würden, betonte er. Sie habe lediglich protokolliert, was die Lehrpersonen gesagt hätten und keine eigenen Vorwürfe hinzugefügt. Die Aussagen der Lehrpersonen seien auch durch Mitarbeitende des Schulamtes bestätigt worden. Damit habe die Beschuldigte den Wahrheitsbeweis ihres Zitates an den Redaktor erbracht.

Vorwürfe strafrechtlich nicht abgeklärt

Der Rechtsvertreter des Privatklägers erklärte, obwohl sein Mandant im fraglichen Zeitungsartikel nicht namentlich genannt worden sei, hätten doch viele Leute gewusst, um wen es gehe. Damit sei ihm die Jobsuche erschwert worden. Die Beschuldigte habe mit ihrem Zitat viel zu wenig zum Ausdruck gebracht, dass es sich lediglich um Vorwürfe gegen den Privatkläger und nicht um strafrechtlich abgeklärte Tatsachen handle. Bei den massiven Vorwürfen mute es seltsam an, dass nie eine Lehrperson Anzeige erstattet habe.

Der Zeitungsartikel mit dem Zitat der Schulamts-Leiterin habe nicht zuletzt auch psychische Folgen für seinen Mandanten gehabt. Sie sei deshalb zu verpflichten, seine Anwaltskosten von rund 5000 Franken zu übernehmen und ihm eine Genugtuung von 3000 Franken zu bezahlen.

Wahrheitsbeweis ist erbracht

Das Kreisgericht St.Gallen sprach die Beschuldigte vom Vorwurf der üblen Nachrede frei. Nach Auffassung des Gerichts habe die ehemalige Leiterin des Schulamts den Wahrheitsbeweis, wie ihn die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift aus dem Strafgesetzbuch zitiert habe, klar erbracht, begründete der Einzelrichter den Freispruch. Die Zivilklagen wies er ab.

Die Verfahrenskosten von 2600 Franken wurden dem Privatkläger überbunden. Zudem muss er für die Kosten der Verteidigung der Beschuldigten rund 17‘800 Franken zahlen. Bei Antragsdelikten müsse ein Privatkläger mit der Überbindung der Kosten rechnen, wenn er sich aktiv am Verfahren beteilige und es ausschliesslich in seinem Interesse geführt werde.