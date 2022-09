Kreisgericht Gefährlicher Querulant oder unbequemer Zeitgenosse? Weshalb der Rorschacher Stadtpräsident einen Bürger angezeigt hat und jetzt vor Gericht aussagt Weil er seine Kritik an Robert Raths mit Beschimpfungen versah und eine gewaltbereite Protestbewegung ankündigte, musste sich ein 45-Jähriger vor dem Kreisgericht Rorschach verantworten. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 05.09.2022, 18.15 Uhr

Hier vor dem Kreisgericht Rorschach musste sich der 45-Jährige wegen Beschimpfung und übler Nachrede verantworten. Bild: Benjamin Manser (16. Mai 2020)

Politikerinnen und Politiker teilen gerne aus, müssen aber auch Kritik einstecken können – hin und wieder unter der Gürtellinie. Gerade Exekutivmitglieder verdienen sich nicht immer nur Lorbeeren aus der Bevölkerung, auch kritischen Fragen müssen sich die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter stellen.

Dass aber ein Stadtpräsident und Kantonsrat einen Bürger wegen übler Nachrede und Beschimpfung anzeigt, kommt höchst selten vor. So geschehen jedoch in Rorschach. Stadtpräsident Robert Raths hatte einen 45-jährigen Schweizer angezeigt. Dieser erhob Einsprache gegen den Strafbefehl und so wurde der aussergewöhnliche Fall am vergangenen Donnerstag am Kreisgericht Rorschach verhandelt – in Anwesenheit des Stadtpräsidenten als Privatkläger.

Über Missstände aufklären

Im Februar und März 2021 hatte der Beschuldigte fünf E-Mails an Raths, an die Gemeindeverwaltung sowie an Kantonsräte und Regierungsrätinnen geschickt. Darin hatte der Beschuldigte von Missständen im Rorschacher Sozialamt berichtet, Raths einen «bösartigen Charakter» unterstellt und geschrieben, dass der Stadtpräsident «auf den Schwächsten der Schwachen herumtrampelt» und «Frauen und Kindern das letzte Hemd nimmt».

Auslöser für die Anfeindungen ist ein Zerwürfnis um das fremdplatzierte Kind der Partnerin des Beschuldigten. Es geht um die Höhe der Elternbeiträge für die Fremdplatzierung. Wegen einer angeblich ungerechtfertigt hohen Forderung seitens der Gemeinde habe seine Partnerin nun finanzielle wie auch psychische Probleme, berichtete der 45-Jährige an der Verhandlung. Dabei geht es auch um eine Gesetzeslücke und eine nicht gänzlich geregelte Praxis bei der Bestimmung der Beiträge.

An diesem Tisch sass der beschuldigte Mann dem Einzelrichter gegenüber. Bild: PD

Dies brachte den Schweizer derart in Rage, dass er in die Tastatur griff und immer wieder E-Mails an Gemeinde- und Kantonsvertreter verschickte. Damit habe er die Missstände aufdecken wollen. «Denn es handelt sich hier um einen Übergriff des Staates, den Stadtpräsident Raths verschweigt und unter den Teppich kehren will», sagte der Beschuldigte vor dem Kreisgericht.

Weiter sagte er, dass er Raths bezeichnen könne, wie er wolle. Das sei sein Recht auf freie Meinungsäusserung – und unterlegte seine Ausführungen seinerseits gleich mit Gesetzesartikeln.

«Dabei muss man gewisse Begriffe auf die Goldwaage legen.»

Allen voran der Stadtpräsident wolle den 45-Jährigen nun zum Schweigen bringen. Es werde jedoch eine «Welle der Aufklärung» daher rollen, sagte der Mann.

Eine geheimnisumwitterte Protestbewegung taucht auf

Was er damit meinte, zeigt ein Auszug aus einem E-Mail vom 26. Februar 2021. Er schreibt Raths, dass «die Heil-Protest-Bewegung ihre Arbeit in Rorschach aufnehme». Zwei Tage später kündigt der Mann mit einer anonymisierten, nicht rückverfolgbaren E-Mail-Adresse an, dass «die Heil-Protest-Bewegung darauf spezialisiert ist, Lügner und Gesetzesbrecher in Führungspositionen zu neutralisieren». Die Verwaltungsmitarbeitenden würden von der Protestbewegung genauso wenig verschont bleiben wie der Stadtpräsident selbst. Im E-Mail wird auch von entfachtem Feuer, Wut und Hass geschrieben.

Tags darauf wendet sich der Bürger an Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter. Dem anonymisierten E-Mail liegt ein Flyer bei. Darin steht unter anderem: «Heil Raths! Mein Führer!», «Stop Raths Stadtpräsident von Rorschach» oder «Wir werden nicht schweigen, bis Herr Raths nicht mehr der Stadtpräsident ist».

Vom Einzelrichter auf die ominöse Bewegung angesprochen, verweigerte der Beschuldigte die Aussage zu Beginn.

«Dazu sage ich nichts.»

Er verschränkte die Arme. Unbeantwortet blieben die Fragen, wer hinter der Bewegung stehe und weshalb der Mann bereits vor deren erstem öffentlichen Auftreten von der Bewegung wusste. «Sind Sie und die Protestbewegung ein und dieselbe Person?», fragte der Richter. Der 45-Jährige hüllte sich in Schweigen.

Schliesslich sagte der Beschuldigte, er wisse lediglich, dass es sich bei der Gruppierung weniger um eine Protestbewegung handle, sondern dass diese vielmehr eine Art Meldestelle sei, wenn Bürger arglistig geschädigt würden. «Wenn man vom Staat genötigt wird, muss man zur Notwehr greifen.»

Stadtpräsident: «Der Mann verbreitet Angst und Schrecken»

Ähnlich wie der Beschuldigte das Ganze als geringfügig und Bagatelle bezeichnete, argumentierte auch die Verteidigerin. «Als Volksrepräsentant muss man Kritik aushalten können, auch wenn einem der Ton nicht gefällt.» Die vom Beschuldigten gewählten Worte stellten keine Ehrverletzung oder Rufschädigung dar, so die Anwältin. Schliesslich müssten Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung frei äussern können – gerade auch gegenüber Personen des öffentlichen Lebens. Zudem monierte die Verteidigerin formale Fehler an der Anklage der Staatsanwaltschaft.

Robert Raths ist der Stadtpräsident von Rorschach und Mitglied des St.Galler Kantonsrats. Bild: PD

Dann äusserte sich Robert Raths: Er sei sich als früherer Gemeindepräsident von Thal, seit Anfang 2020 als Rorschacher Stadtpräsident und auch als Kantonsrat einiges gewohnt, sei alles andere als zimperlich.

«Wenn aber in der ganzen Stadt ‹Heil-Raths›-Plakate aufgehängt werden, hat es Grenzen.»

Der Beschuldigte sei keineswegs harmlos, so der Freisinnige. Nebst Tiraden gegen seine Person, wobei er sich vor Publikum etwa vom Beschuldigten als «Schänder» bezeichnen lassen musste, sorge der 45-Jährige in der Gemeinde zunehmend für Angst und Schrecken. «Bei einer Versammlung gingen fast alle 200 Anwesenden aus dem Saal, als sie ihn kommen sahen.» Zudem verängstige der Beschuldigte mit seinem Auftreten die Mitarbeitenden im Rathaus. Raths sagt: «Ich habe keine Angst vor ihm, aber die Bevölkerung.»

Zu Busse und bedingter Geldstrafe verurteilt

Der Einzelrichter bestätigte grossmehrheitlich die Anklage. Eines der fünf E-Mails sei nicht als üble Nachrede zu taxieren. Folglich sei der Beschuldigte hierbei freizusprechen. In den anderen Punkten verurteilte der Richter den Beschuldigten wegen übler Nachrede und Beschimpfung zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 70 Franken und einer Busse von 490 Franken.

Der Einzelrichter sagte, dass man trotz Recht auf freie Meinungsäusserung nicht alles ungestraft sagen dürfe. Sobald das Gesagte mit den Persönlichkeitsrechten des Gegenübers in Konflikt gerate, sei dies unzulässig. «Sie dürfen den Stadtpräsidenten in seiner Funktion kritisieren oder ihn etwa als schlechten Stadtpräsidenten bezeichnen. Ihm als Mensch einen schlechten Charakter zu unterstellen, ist jedoch ehrverletzend – und somit strafbar.»

Hinweis: Da es sich bei Robert Raths um eine Person in der Öffentlichkeit handelt, entschied sich das «Tagblatt» dazu, seinen Namen zu nennen. Raths gab seine Zustimmung.

