St.Galler Stadtrat will Oberstufenschüler mit Laptops ausrüsten

In Schulhäusern der Region ‒ etwa in Gossau oder Wittenbach ‒ ist es bereits Realität. Doch in der Stadt St. Gallen sind noch nicht alle Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler mit einem eigenen Laptop oder Tablet ausgerüstet. Das will der Stadtrat nun ändern und beantragt beim Parlament einen Kredit. Bis in drei Jahren sollen 780 neue Geräte angeschafft werden.

Christina Weder Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr