Umfrage «Eine ganze Generation wird unter Generalverdacht gestellt»: Linke Politiker kritisieren die über 500 Wegweisungen aus der Stadt St.Gallen Die Stadtpolizei hat am Ostersonntag über 500 Jugendliche und junge Erwachsene für die Dauer von 30 Tagen aus der Stadt weggewiesen. Über die Verhältnismässigkeit dieses Vorgehens sind sich die Präsidenten der städtischen Parteien uneins. Christina Weder 06.04.2021, 20.00 Uhr

Eingeschlagene Schaufenster, brennende Container, fliegende Flaschen, Gewalt gegen Polizisten: Die Krawallnächte und das harte Durchgreifen der Polizei am Ostersonntag sind längst nicht verdaut. Sie geben zu diskutieren. Es sei schockierend und happig, was da passiert sei, sagen die Präsidenten der städtischen Parteien auf Anfrage. Sie hätten das nie für möglich gehalten, könnten nicht nachvollziehen, wie die Situation am Karfreitag derart eskalierte.

Die Polizei und der Stadtrat erhalten für ihr Vorgehen viel Lob. Kritische Stimmen gibt es allerdings zu den rigorosen Personenkontrollen vom Ostersonntag. Vor allem die linken Parteien stellen die hohe Zahl von über 500 Wegweisungen gegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Frage.

«Wegweisungen für 24 Stunden hätten genügt»

Peter Olibet, Präsident SP Stadt St.Gallen.

Bild: Tobias Garcia

Peter Olibet, Präsident der städtischen SP, gehört zur Gruppe von Politikern, die sich am Karfreitag auf dem Roten Platz ein Bild von der Lage machten. Die Polizei habe vieles richtig gemacht, sagt er. Sie habe angemessen auf die massiven Gewaltausbrüche einer Gruppe von Krawallmachern reagiert. Auch punkto Kommunikation stellt er der Polizei und dem Stadtrat ein gutes Zeugnis aus. Die Personenkontrollen vom Ostersonntag seien unmissverständlich angekündigt worden. Es sei gelungen, einzelne gewaltbereite Jugendliche einzuvernehmen.

Dennoch bleibe ein Kritikpunkt: Es sei nicht verhältnismässig, über 500 Jugendliche mittels schriftlicher Verfügung für 30 Tage aus der Stadt wegzuweisen. Da werde eine ganze Generation unter Generalverdacht gestellt. «Dieses Vorgehen kriminalisiert eine grosse Anzahl von Jugendlichen, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen», schreibt die SP. Olibet findet, eine Wegweisung für 24 Stunden hätte genügt.

Mit den 30 Tagen hat die Polizei das Maximum ausgereizt. Längere Wegweisungen sind nicht möglich. Die Polizei will damit verhindern, dass die weggewiesenen Personen am kommenden Wochenende erneut in die Stadt kommen. Offenbar kursieren bereits neue Aufrufe zu Gewalt in den sozialen Medien.

Auch die städtischen Grünen ziehen nach dem Grosseinsatz der Polizei ein zwiespältiges Fazit. Dank strikter Personenkontrollen seien zwar weitere Gewaltausbrüche verhindert worden. Doch dafür habe man einen «sehr hohen Preis» bezahlt, schreiben sie in einer Mitteilung. Die über 500 Wegweisungen seien ein grosser Eingriff in die Freiheitsrechte der Jugendlichen. Es sei heikel, beinahe einer ganzen Bevölkerungsgruppe die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit zu entziehen – zumal das Gewaltpotenzial nur von einzelnen Personen ausgegangen war.

Ob die Ausschreitungen die pauschale Wegweisung von mehreren hundert Personen rechtfertigten, stellen die Grünen in Frage. Sie behalten sich vor, eine entsprechende Untersuchung im Stadtparlament einzufordern.

«Die einzige richtige Lösung»

Marcel Baur, Präsident Grünliberale Stadt St.Gallen. Bild: PD

Marcel Baur, Präsident der städtischen Grünliberalen, sagt, es sei richtig gewesen, die Jugendlichen früh abzufangen und Zusammenrottungen zu verhindern. Dennoch gibt die hohe Zahl der Wegweisungen auch ihm zu denken. Über die Dauer könne man sich streiten. Zwei Wochen hätten gereicht, ist Baur überzeugt. Nun sei die Politik gefordert. Es sei an der Zeit, endlich darüber zu diskutieren, welche Freiräume man den Jugendlichen zugestehe.

Oskar Seger, Präsident der FDP Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Oskar Seger, Präsident der städtischen FDP, sagt, die Polizei habe richtig reagiert angesichts der Gewaltausbrüche:

«Nachdem die Lage zweimal eskalierte, war das die einzige Lösung.»

Stadtrat und Stadtpolizei hätten zudem im Vorfeld über die Personenkontrollen informiert. «Jeder wusste im Voraus, dass die Stadt grösstenteils abgeriegelt wird, um erneute Sachbeschädigungen zu verhindern. Trotzdem kamen Leute in die Stadt.» Seger befürwortet auch die Dauer von 30 Tagen. «Vorausschauend ist das ein guter Zeitraum, um erneute grosse Ansammlungen oder gar Eskalationen zu verhindern.»

Raphael Widmer, Präsident CVP Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Raphael Widmer, Präsident der städtischen CVP, sagt, die Massnahmen seien zwar massiv. Doch angesichts der Krawallnächte mit Sachbeschädigungen und Gewalt gegenüber Polizisten seien sie «angebracht, nötig und verhältnismässig». Die Polizei habe damit weitere Ausschreitungen verhindern können.

«Es ist einfach schade, dass aufgrund einer Gruppe von Chaoten so hart durchgegriffen werden musste.»

Nun sei die Bundespolitik gefordert. Es sei höchste Zeit, dass die Jungparteien Einsitz in der Coronataskforce nehmen und die Anliegen der Jungen einbringen könnten.

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Donat Kuratli, Präsident der städtischen SVP, ist überzeugt: Es wäre zu einer dritten Krawallnacht gekommen, wenn die Polizei nicht rigoros kontrolliert hätte. Das zeige sich daran, dass sie Brennsprit und pyrotechnisches Material sichergestellt habe. Kuratli lobt die Polizei und den Stadtrat auch für die klare Kommunikation:

«Die Jugendlichen wussten, dass sie nicht in die Stadt kommen sollten.»

Wer ungerechtfertigt eine Wegweisung erhalten habe, könne nun Rechtsmittel ergreifen. Auch das habe die Polizei klar kommuniziert. Nun sei die Politik gefordert, den Jungen, aber auch den Erwachsenen endlich eine Perspektive in der Coronakrise zu geben.