Krawallnacht

Polizeisprecher nach den Ausschreitungen in St.Gallen: «Es gibt Indizien, dass Teilnehmer an einer der illegalen Partys von Anfang an auf Gewalt aus waren»

Die Aufarbeitung der Ausschreitungen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der St.Galler Altstadt werden die Polizei mehrere Wochen beschäftigen. Ob und wie viele Strafanzeigen es geben wird, ist offen. Ein Teil der randalierenden Teilnehmer an einer illegalen Party im Bleicheli war offenbar von Anfang an auf Gewalt aus.