Krawallnacht in St.Gallen «Vandalismus wird Folgen für die gesamte Gesellschaft haben»: Versicherungsfachmann über die Schwierigkeit, Verantwortliche zu belangen Eingeschlagene Scheiben und beschädigtes Inventar: Die Strassenschlacht von der Nacht zum Samstag hat in der Stadt Spuren hinterlassen. Nun stehen die Reparaturen an. Wegen der Coronakrise dürften die finanziellen Mittel dafür allerdings bescheiden sein. Versicherungsfachmann Gian Bazzi erklärt, worauf zu achten ist und gibt Tipps zur Schadensminderung. Dinah Hauser 29.03.2021, 19.25 Uhr

Gemäss Stadtpolizei St.Gallen betragen die Schäden der Krawallnacht mehrere 10'000 Franken. Bild: Sandro Büchler

Zwar sind die Scherben schon weggeputzt, aber das Aufräumen nach der Krawallnacht geht hinter den Ladenfronten der St.Galler Innenstadt weiter. Inventar oder auch Fensterscheiben wollen ersetzt werden. Doch wer kommt kommt für den Schaden auf?

«Man sollte sich umgehend bei seiner Versicherung melden und das Vorgefallene möglichst genau schildern», sagt Gian Bazzi. Er ist Generalagent der Mobiliar St.Gallen und Präsident des städtischen Gewerbeverbands. Bei Schäden am Gebäude ist in der Regel die Gebäudeversicherung zuständig. Schäden am Inventar deckt bei Privatpersonen die Hausratversicherung und bei Gewerbetreibenden die Inventar- beziehungsweise Betriebsversicherung. «Es kommt aber auch auf den Tatbestand an», sagt Bazzi – je nachdem, ob es sich nur um eine Sachbeschädigung handelt oder ob zusätzlich Gegenstände entwendet wurden.

Polizei agiert nur bei Anzeige Bei den Sachschäden der Krawallnacht handelt es sich vorwiegend um eingeschlagene Scheiben, Tische oder Stühle, die umher geworfen wurden oder Blumentöpfe, die umgestossen wurden. Zudem wurden Fahrzeuge, darunter auch ein Polizeifahrzeug, beschädigt, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Am Wochenende wurde der Schaden noch mit mehreren 10'000 Franken beziffert. Die genaue Schadenhöhe sei noch nicht bekannt, da Sachbeschädigung ein Antragsdelikt ist. «Hierbei müssen Geschädigte eine Anzeige aufgeben. Von sich aus hat die Polizei keine rechtliche Grundlage zu ermitteln.» (dh)

Gian Bazzi ist Generalagent der Mobiliar St.Gallen sowie Präsident des städtischen Gewerbeverbands. Bild: PD

Besonders wichtig sei die eigene Abdeckung sowie der Selbstbehalt im Schadensfall, sagt Bazzi. Für «Krawallschäden» brauche es in der Regel eine Zusatzversicherung. Im Fall von eingeschlagenen Schaufenstern kommt etwa eine Versicherung für Glasbruch zum Tragen. Bei der Mobiliar sind laut Bazzi Glasbruchschäden heute ursachenunabhängig abgedeckt. «Wir würden den Schaden also bezahlen im Rahmen der abgeschlossenen Versicherung», sagt Bazzi.

Bazzi rät deshalb, die entsprechende Versicherung zu kontaktieren und abzuklären, ob und wie man abgedeckt ist. Dabei bestünde für den Versicherer auch die Möglichkeit Polizeirapporte einzusehen, sofern eine Meldung erfolgt ist. Die Schwierigkeit bei Vorfällen, wie der St.Galler Krawallnacht, sei, die Verantwortlichen zu belangen. «Meist sind die Verursacher nicht abschliessend bekannt. Oder sie sind finanziell nicht in der Lage, für den Schaden aufzukommen», sagt Bazzi.

Noch in der Krawallnacht hat die Feuerwehr eingeschlagene Scheiben mit Holzverschlägen abgedeckt. Diese Kosten würden bei entsprechendem Versicherungsschutz übernommen. Bild: Michel Canonica (27. März 2021)

Finanzielle Situation für Gewerbe schwierig

Üblicherweise bezahlen die Geschädigten die Reparaturen erst einmal selbst und rechnen dann anhand der Quittungen mit der Versicherung ab. Doch das Gewerbe ist schon angeschlagen. Viele der Geschädigten dürften Mühe haben, grössere Summen vorzuschiessen und auf die Rückzahlung der Versicherung zu warten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Versicherung anhand von Kostenvoranschlägen Vorschusszahlungen leistet. Dies komme laut Bazzi aktuell vermehrt vor. «Da die Liquidität coronabedingt vielerorts stark eingeschränkt ist, suchen wir zurzeit noch schnellere Lösungen als sonst.» Auch sei es schon vorgekommen, dass höhere Rechnungen direkt von der Versicherung beglichen worden seien.

Im Fall von zerstörten Schaufenstern empfiehlt Bazzi, schnellstmöglich einen Voranschlag einzuholen und diesen der Versicherung zu senden sowie die Zahlungsmöglichkeiten abzuklären.

Pflicht zur Schadensminderung

Für das kommende Wochenende sind online bereits weitere Aufrufe zu Gewalt zu finden, wie es bereits vergangene Woche der Fall war. Müssen nun Anstösser im Vorfeld etwas unternehmen? Bazzi sagt:

«Die Pflicht zur Schadenminderung kommt vor allem bei vorhersehbaren und regelmässigen Ereignissen zum Tragen.»

Für das kommende Wochenende empfiehlt Bazzi – nebst dem Überprüfen und Abschliessen von Versicherungen – einfache Vorkehrungen. So sollen etwa wertvolle Gegenstände sicher verwahrt und Mobiliar, wie Tische, Stühle oder Blumentöpfe und Schilder verräumt werden. «Das sind günstige und gute Massnahmen zur Schadensminderung.»

Tische und Stühle wurden Freitagnacht umher geworfen und damit auch Scheiben eingeschlagen. Für das kommende Wochenende rät der Fachmann, Mobiliar zu verstauen. Bild: Ralph Ribi

Er glaubt nicht, dass mangelnde Vorsorge den Anstössern nach diesem Wochenende zur Last gelegt wird. Man könne nicht erwarten, dass Geschädigte auf allen sozialen Medien unterwegs sind. Anders sehe es bei 1.-Mai-Protesten aus, wie sie in Zürich stattfinden. Hier würden die Gewerbetreibenden sowie die Bevölkerung im Vorfeld jeweils sensibilisiert. In St.Gallen sei in jüngster Vergangenheit nicht sensibilisiert worden, da es auch keine Ausschreitungen gegeben habe.

«Auf die Krawallnacht reagiert die Branche nun aber sehr sensibel. Gespräche, wie damit umzugehen ist, sind bereits im Gang.»

Seit Jahren werde von der Versicherungsbranche ein erhöhtes Aggressionspotenzial beobachtet. In Städten wie Zürich, Bern oder Basel habe dies zu Sensibilisierungskampagnen geführt. Auch beobachtet Bazzi, dass entsprechende Versicherungsmodelle populärer werden. Der Generalagent schätzt, dass hier künftig auch Berufsverbände, Behörden und die Politik an einem Strang ziehen, so wie es etwa bei Internetkriminalität bereits der Fall ist. «Vandalismus wird Folgen für die gesamte Gesellschaft haben.»