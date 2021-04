Krawalle St.Gallen Molotow-Cocktails und Tränengas –Chaoten ziehen erneut durch St.Galler Innenstadt Am Freitagabend zogen rund tausend Jugendliche durch die Stadt St.Gallen und lieferten sich an mehreren Orten Strassenschlachten gegen die Polizei. Gegen Mitternacht lösten sich die Proteste wieder auf. Sandro Büchler, Marlen Hämmerli, Dinah Hauser, Raphael Rohner 03.04.2021, 00.46 Uhr

Chaotische Zustände am Karfreitag in der Stadt St.Gallen. Video: Raphael Rohner / Sandro Büchler

Den zweiten Freitag in Folge ist es in der Stadt St.Gallen zu Krawallen gekommen. Fliegen am Anfang noch Feuerwerkskörper, sind es am Ende Molotow-Cocktails. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Sie begegnet den Krawallen mit Gummischrot und Tränengas.

Bis 21 Uhr sammeln sich mehr und mehr Jugendliche auf dem Roten Platz. Dort wo es eine Woche zuvor schon zu Gewaltausbrüchen gekommen war. Am Ende sind es gegen 200 junge Leute. Dann, kurz nach 21 Uhr eskaliert die Situation ein erstes Mal. Jugendliche, die auf Gewalt aus sind, verteilen sich in kleinen Gruppen in der St.Galler Innenstadt, um sich Scharmützel mit der Polizei zu liefern.

Diese hatte zum Beginn des Abends am Hauptbahnhof und am Roten Platz Präsenz markiert. Über der Stadt kreist ein Polizeihelikopter, um die Lage von oben zu beobachten. Im Einsatz stehen Corps aus der ganzen Ostschweiz.

Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Ostschweiz stehen am Freitagabend im Einsatz. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Arthur Gamsa Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Arthur Gamsa Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Arthur Gamsa Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Stadtpräsidentin Maria Pappa begutachtet die Situation vor Ort. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Polizisten schützen ihre Kollegen, die gerade eine Person verhaften. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphel Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Polizisten riegeln die Teufener Strasse ab. Bild: Dinah Hauser Rund 200 Jugendliche versammelten sich am Freitagabend beim Roten Platz in der Stadt St.Gallen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte die Situation. Bild: Raphael Rohner Nach der Besammlung auf dem roten Platz strömten die Jugendlichen in die Stadt. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Beim Bahnhofplatz liegt eine leere Tränengaskartusche. Daneben ein Gummischrotprojektil. Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler

1000 Jugendliche aus der ganzen Deutschschweiz

Zwischenzeitlich kühlt sich die Stimmung wieder ab. Die Zahl der Jugendlichen steigt aber weiter an, auf etwa 350. Durch die ganze Innenstadt ziehen geschätzt 1000 Leute. Sie sind aus der ganzen Deutschschweiz nach St.Gallen gereist. Zwei Jungs aus Bern und Thun sagen: «Hier läuft etwas.»

Ein grosser Teil der Jugendlichen ist nicht auf Gewalt aus. Es sind Mitläufer, solche, die etwas erleben möchten oder einfach neugierig sind. Einige verurteilen Sachbeschädigung explizit auf Nachfrage. In der Multergasse hält einer seinen Kollegen davon ab, eine Schaufensterscheibe einzuschlagen.

Trotzdem: Einige wenige genügen, um die Situation kippen zu lassen. Um 22.30 Uhr eskaliert sie beim Neumarkt. Molotowcocktails fliegen, einer landet in einem Gebäude an der Teufener Strasse. Auf dem Vadianplatz legen Vandalen Feuer. Es brennen ein Einkaufswagen und zwei Velos. Und auf der St.Leonhard-Strasse, zwischen Tibits, UBS und St.Galler Kantonalbank, zünden die Chaoten einen Container an.

Beim Bahnhofplatz zünden Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica

Beim Bahnhofplatz ist Schluss

Stück für Stück gelingt es der Polizei, die Jugendlichen beim Bahnhofplatz zusammenzudrängen. Es kommt zu einer Strassenschlacht. Petarden fliegen. Die Polizei setzt sich mit Gummischrot und Tränengas zur Wehr.

Gegen Mitternacht legt sich der Rauch aber. Viele Junge haben die Gelegenheit ergriffen und sind nach Hause gegangen. Langsam kehrt wieder Ruhe ein. Zurück bleibt ein Bild der Zerstörung.



Liveticker zum Nachlesen

00:40 Uhr

Der Bahnverkehr am Hauptbahnhof war während den Krawallen praktisch nicht beeinträchtigt. Auch die Appenzeller Bahnen fuhren noch. Jedoch ist der Bahnhofplatz für sämtlichen Busverkehr gesperrt. Die Busse fahren stattdessen über die Rosenbergstrasse und halten auch dort.

00:31 Uhr

Die Knalle sind verstummt. Trotzdem halten sich auf dem Bahnhofplatz und am Bahnhof Nord noch rund 100 Personen auf. Die Stimmung ist aber nicht mehr so angespannt wie noch vor wenigen Minuten. Auch die Menge beruhigt sich wieder.

00:16 Uhr

Bild: Dinah Hauser

Der Garten des Tibits ist verwüstet. Am Boden liegen Kartuschen von Tränengas und Patronen von Gummischrot. Von den Geleisen am Hauptbahnhof her knallt es noch, sonst ist es ruhig. Auch der Helikopter, der während Stunden über der Stadt kreiste, ist nicht mehr zu hören.

Bild: Dinah Hauser

00:12 Uhr

Vor einer Stunde hat sich die Situation beruhigt. Die St.Leonhard-Strasse ist vor dem Kornhausplatz scherbenbedeckt. An jeder Ecke stehen Polizisten, sonst aber sind deutlich weniger Leute zu sehen. Nur am Bahnhofplatz ist noch etwas los.

23:54 Uhr

Die Bilder der Nacht in unserer Galerie:

Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Ostschweiz stehen am Freitagabend im Einsatz. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Arthur Gamsa Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Arthur Gamsa Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Arthur Gamsa Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Stadtpräsidentin Maria Pappa begutachtet die Situation vor Ort. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Polizisten schützen ihre Kollegen, die gerade eine Person verhaften. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphel Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Polizisten riegeln die Teufener Strasse ab. Bild: Dinah Hauser Rund 200 Jugendliche versammelten sich am Freitagabend beim Roten Platz in der Stadt St.Gallen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte die Situation. Bild: Raphael Rohner Nach der Besammlung auf dem roten Platz strömten die Jugendlichen in die Stadt. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Beim Bahnhofplatz liegt eine leere Tränengaskartusche. Daneben ein Gummischrotprojektil. Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler

23:52 Uhr

Es sieht aus als wäre das Gröbste vorbei. Der Bahnhof ist grösstenteils geräumt. Ein kleines Grüppchen treibt sich noch in der Merkurstrasse rum, verstreut sich aber.

23:23 Uhr

Die Polizei hat die Jugendlichen am Bahnhofplatz zusammengetrieben und den Platz abgeriegelt.

23:11 Uhr

Auf der Kreuzung zwischen St.Galler Kantonalbank und UBS brennt es. Jugendliche haben sich hier zusammengerottet, wie früher am Abend auf dem Roten Platz. Petarden fliegen durch die Luft. Die Polizisten sind mit Gasmasken ausgerüstet, einige der Jungen haben sich mit Skimasken vermummt. Im Hintergrund stehen Jugendliche, die jene vorne anfeuern.

23:09 Uhr

Beim Bushof wird wieder gezündet:

23:03 Uhr

Jugendliche rennen über den Bahnhofsplatz. Dann sammeln sich 50 bis 100 Junge an der Kornhausstrasse, vor der UBS. Sie werfen Pedarden und singen Sprechchöre.

22:56 Uhr

Die Polizei wird mit Molotowcocktails beworfen:

22:53 Uhr

Kurz vor 23 Uhr scheint der Rote Platz wie leergefegt. Nur noch ein paar Dutzend Jugendliche stehen in Kleingruppen herum, es ist ruhig. Die Versammlung hat sich hier aufgelöst.

Ein Bild des Roten Platzes, aufgenommen um kurz vor 23 Uhr. Bild: Daniel Wirth

22:48 Uhr

Es brennen ein Einkaufswagen und ein Velo:

Bild: Dinah Hauser

22:48 Uhr

Einige der Jungen, die auf Krawall aus sind, haben auf dem Vadianplatz zwischen Brunnen und Veloständern ein Feuer angezündet und füttern es. Auf der anderen Seite des Platzes bezieht die Polizei Stellung. Im Einsatz stehen übrigens nicht nur Stadt- und Kantonspolizei, sondern Korps von Schaffhausen bis Graubünden.

22:34 Uhr

Oberhalb vom Neumarkt, an der Teufener Strasse, halten Stadtbusse und ein Postauto. Denn weiter unten versperren Jugendliche die Weiterfahrt. Polizisten mit Schildern rücken auf, um die Jungen nötigenfalls von der Teufener Strasse weg zu drängen:

Bild: Dinah Hauser

22:26 Uhr

22:25 Uhr

Die Lage ist sehr fragil, könnte ruhig bleiben oder auch wieder kippen. Auf dem Roten Platz bewegt sich die Menschenmenge langsam in Richtung Neumarkt. Vereinzelt fliegen Feuerwerkskörper und Flaschen. Vor dem Neumarkt nehmen einzelne Jugendliche Teile einer Strassenbaustelle mit.

22:19 Uhr

Die Reaktionen in den Sozialen Medien sind deutlich. Die Junge-Mitte-Präsidentin Sarah Bünter schreibt:



22:16 Uhr

Inzwischen haben sich die beginnenden Krawalle wieder beruhigt. Daraus entstanden ist eine grosse Versammlung. Geschätzt sind gegen 1000 Personen aus der ganzen Deutschschweiz in den Gassen von St.Gallen unterwegs.

22:06 Uhr

Aus Richtung des Roten Platzes knallt es. Derweil ist es auf dem Klosterplatz still, gerade zu friedlich. Auch hier haben sich einige Jugendliche eingefunden. «Wir wollen den Abend geniessen und ein wenig zusammen sein.»

21:54 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa war heute Abend auch vor Ort. Das Interview:

21:51 Uhr

Die ersten Bilder aus der zweiten Krawallnacht:

Chaoten werfen auf der St.Leonhard-Strasse Gegenstände umher. Bild: Michel Canonica Polizistinnen und Polizisten aus der ganzen Ostschweiz stehen am Freitagabend im Einsatz. Bild: Michel Canonica Auf der St.Leonhard-Strasse setzt die Polizei Tränengas ein. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Die Polizei verhaftete im Laufe des Abends mehrere Personen. Bild: Arthur Gamsa Auf dem Roten Platz versammelten sich mehrere hundert Personen. Bild: Arthur Gamsa Die Polizei riegelt den Zugang zum Roten Platz ab. Bild: Arthur Gamsa Auf der St.Leonhard-Strasse zünden die Chaoten einen Container an. Bild: Michel Canonica Stadtpräsidentin Maria Pappa begutachtet die Situation vor Ort. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Polizisten schützen ihre Kollegen, die gerade eine Person verhaften. Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Krawalle in der St.Galler Innenstadt

Michel Canonica / TAGBLATT Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Michel Canonica Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphel Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Polizisten riegeln die Teufener Strasse ab. Bild: Dinah Hauser Rund 200 Jugendliche versammelten sich am Freitagabend beim Roten Platz in der Stadt St.Gallen. Kurz nach 21 Uhr eskalierte die Situation. Bild: Raphael Rohner Nach der Besammlung auf dem roten Platz strömten die Jugendlichen in die Stadt. Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Raphael Rohner Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Beim Bahnhofplatz liegt eine leere Tränengaskartusche. Daneben ein Gummischrotprojektil. Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler Bild: Sandro Büchler

21:49 Uhr

Die Stadtpolizei bittet Schaulustige derweil, nach Hause zu gehen.

21:42 Uhr

Inzwischen ist die Stimmung auf dem Roten Platz wieder etwas abgekühlt, ist nicht mehr so aggressiv. Was aber nicht heisst, dass weniger Leute vor Ort sind. Im Gegenteil, es sind gar mehr als vergangenen Freitag. Etwa 300 bis 350 Jugendliche haben sich eingefunden und drängen sich in einer Menschenmasse vor der Pizzeria Mamma Assunta. Es scheint, sie haben sich nach ihrem Streifzug durch die Innenstadt wieder zusammengefunden. Die Polizei beobachtet die Situation. Mitten hindurch bahnen sich zwei Reisende mit Koffern ihren Weg.

21:30 Uhr

Hunderte Jugendliche sind am Roten Platz versammelt. Bild: Raphael Rohner

Natürlich sind nicht alle Jugendlichen auf Krawall aus. Es gibt auch welche, die sagen, von Sachbeschädigung hielten sie nichts. An der Multergasse will ein junger Mann die Scheibe eines Kleidergeschäftes einschlagen. Sein Kollege ruft «Nein, nein, nein» und zieht ihn weiter.

21:26 Uhr

Über St.Gallen dreht inzwischen ein Polizeihelikopter seine Runden. Am Boden setzt sich die Polizei mit Gummischrot zur Wehr.

21:23 Uhr

Vor Ort sind nicht nur Jugendliche aus St.Gallen oder der Ostschweiz. Auch Junge aus Bern und Thun sind gekommen. Es gefalle ihnen in der Stadt St.Gallen. «Hier läuft etwas.» Die Nacht wollen sie durchmachen. Nach Hause kommen sie ja nicht mehr.

21:22 Uhr

Die Jugendlichen ziehen durch die Stadt, bewaffnet mit Knüppeln und Feuerwerk. Die Polizei ist überfordert. Zwar kann sie die Jungen einkesseln, aber jeweils nur kurz.

21:18 Uhr

Um kurz nach 21 Uhr beginnt die Lage zu eskalieren.

Was bisher geschah

Rund 200 Jugendliche haben sich am Freitagabend in St.Gallen auf dem Roten Platz versammelt – wie vergangene Woche. Erst ist die Stimmung noch ruhig. Die Jugendlichen stehen in Gruppen beieinander, reden. Auch die Polizei ist vor Ort. Wie angekündigt markiert sie Präsenz und beobachtet die Situation. Einige Jungen haben Feuerwerkkörper gezündet, begleitet von Applaus anderer Jugendlichen.

Dann eskaliert die Stimmung plötzlich. Die Menschenmasse splittet sich in mehrere Gruppen auf. Eine zieht durch die Multergasse gen Marktplatz. Eine andere bleibt auf dem Roten Platz. Jugendliche schiessen mit Böllern. Polizeisirenen ertönen. Die Polizisten vor Ort wirken überfordert, weil die Jugendlichen in kleinen Gruppen in mehrere Richtungen abhauen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa und Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin der SVP im Stadtparlament, sind ebenfalls auf dem Roten Platz – um das Gespräch zu suchen, damit die Lage nicht eskaliert. Winter-Dubs sagt: «Gewalt ist keine Lösung, auch nicht bei Frust.» Als die Situation zu eskalieren scheint, gehen beide in Deckung.

Hoher Sachschaden nach Krawallen

Vor einer Woche hatten sich rund 100 Personen auf Drei Weieren eingefunden für eine Party. Die Polizei löste die Versammlung auf, friedlich. Dann aber artete es aus. Gegen 22.30 Uhr versammelten sich über 200 Jugendliche auf dem Roten Platz. Die Stimmung wurde immer aggressiver. Am Ende bezifferte die Polizei den Sachschaden mit mehreren 10'000 Franken. Ein Polizei verletzte sich, es gab zahlreiche Wegweisungen und neun Festnahmen. Für das Osterwochenende kursierten auf diversen Medien Aufrufe für erneute Krawalle.