Krankheit Wie mit Demenz umgehen? Ein neuer St.Galler Verein will Betroffenen und Angehörigen helfen – und organisiert einen Demenztag In der Stadt St.Gallen bildet sich ein neuer Verein. Dieser will Demenzkranken und deren Angehörigen eine Stimme geben. Im Sommer ist ein grosser Anlass geplant, wo sich Betroffene, Angehörige sowie die Gesellschaft auf Augenhöhe begegnen können. Andrina Zumbühl 27.01.2021, 18.00 Uhr

Personen, die an Demenz erkrankt sind, brauchen meist mehr Zeit, um sich im Alltag zurechtzufinden.

Bild: Dominik Wunderli

In der Stadt St.Gallen leben ungefähr 1500 Menschen mit der Diagnose Demenz. Im Kanton St.Gallen sind es rund 8300 Menschen. Für die Angehörigen der Betroffenen sind die mit der Krankheit einhergehenden Persönlichkeitsveränderungen sehr belastend. Auch Cristina De Biasios und Barbara Thurnheers Mutter war an Demenz erkrankt. Mit 78 Jahren traten bei ihr die ersten Anzeichen der Krankheit auf. Zunehmend verlor ihre Mutter das Gedächtnis, bekam Mühe, raschen Gesprächen zu folgen und komplizierte Sachverhalte zu verstehen.

Cristina De Biasio war von der Erkrankung der eigenen Mutter gefordert. Bild: PD

Obschon De Biasio als Pflegefachfrau bereits Erfahrungen mit der Krankheit hatte, forderte sie die Erkrankung der eigenen Mutter stark heraus. Ihre Erfahrungen mit einer demenzkranken Mutter trieben sie dazu an, Verbündete zu suchen. 2016 gründete sie gemeinsam mit Ulla Ahmann den Verein «mosa!k», der sich für jung- und frühbetroffene Menschen mit Demenz engagiert. Inzwischen hat Cristina De Biasio gemeinsam mit Dominik Schläpfer, Barbara Thurnheer und Emanuel Marinello einen weiteren Verein gegründet: «Demenz Meet St.Gallen.» Ziel dieses neuen Vereins ist es, Anlässe durchzuführen, den Demenzkranken eine Stimme zu geben sowie Betroffenen und Angehörigen Mut zu machen.

Leichte Stunden zu einem schweren Thema

Barbara Thurnheer, Mitbegründerin des Vereins «Demenz Meet St.Gallen». Bild: PD

Vor rund einem halben Jahr entstand die Idee zur Gründung des neuen Vereins. Cristina De Biasio, Barbara Thurnheer, Dominik Schläpfer und Emanuel Marinello haben allesamt einen direkten Bezug zur Krankheit Demenz. Dominik Schläpfers Frau erhielt vor gut vier Jahren die Diagnose Demenz vom Typ Alzheimer. Damals war sie gerade einmal 51 Jahre alt. Emanuel Marinello, der Ehemann von Cristina De Biasio, erlebte den Krankheitsverlauf der Schwiegermutter mit.

Der Verein «Demenz Meet St.Gallen» will Betroffenen und Angehörigen dieser schweren Krankheit durch Anlässe Mut machen. «Demenz Meet» ist eine geschützte Marke, welche 2017 in Zürich von Daniel Wagner ins Leben gerufen wurde. Wagner organisiert verschiedene Zusammenkünfte und Treffen, bei denen sich Betroffene und Angehörige auf eine positive Weise austauschen und Mut machen können. Die «Demenz Meet»-Bewegung und die dazugehörigen Treffen breiten sich fortan in verschiedenen Städten des deutschsprachigen Raumes aus. Nun ist die Bewegung, initiiert von Cristina De Biasio, auch in St.Gallen angekommen.

Am 14. August wird in der Lokremise der erste «Demenz Meet»-Tag über die Bühne gehen. Die Initianten des Vereins stecken mitten in den Vorbereitungen. Ziel des Anlasses ist es, mit Optimismus und Leichtigkeit an dieses schwere Thema heranzugehen. Das Angebot richtet sich sowohl an Betroffene und Angehörige, als auch an die interessierte Allgemeinheit. Wichtig sind den Veranstaltern Begegnungen auf Augenhöhe. «Es wird kein steifer Kongress.»

Wunsch nach mehr Akzeptanz im Umgang mit der Krankheit

Am ersten «Demenz Meet»-Tag in St.Gallen soll das Thema «Leben mit Demenz» aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. In Diskussionsrunden und Podiumsgesprächen werden auch Betroffene und Angehörige zu Wort kommen. Nebst Workshops, Informationsständen oder Computerspielen für Demenzkranke wird es eine Ausstellung geben, bei welcher an verschiedenen Posten die veränderte Wahrnehmung bei Demenz simuliert und erlebt werden kann.

Dominik Schläpfer, Mitgründer. Bild: PD

Hinter dem Projekt «Demenz Meet St.Gallen» stecken viele ehrenamtliche Arbeitsstunden. Finanzielle Unterstützung erhält der neue Verein bisher von der Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung. Längerfristiges Ziel ist es, dass die Anlässe in einer gewissen Regelmässigkeit stattfinden können. Aus diesem Grund ist der Verein auf der Suche nach weiteren Sponsoren.

Demenz als Gegensatz zur Gesellschaft

Der Wunsch nach einem gesellschaftlichen Umdenken bezüglich der Krankheit teilen alle Vorstandsmitglieder des Vereins gleichermassen. De Biasio sagt: «Unsere Gesellschaft ist auf Tempo, Effizienz und Multitasking ausgerichtet. Wir müssen möglichst lang jung und frisch sein.»

Demenz sei das Gegenteil von diesem Ideal unserer Gesellschaft. Dies stellt auch Dominik Schläpfer fest, wenn er mit seiner demenzkranken Frau einkaufen geht. Oftmals fehle das Verständnis, wenn sie an der Kasse etwas mehr Zeit benötige, als andere Menschen in ihrem Alter. Der Umgang mit Angehörigen, die an Demenz erkranken, brauche viel Kraft, betonen alle.

«Es ist emotional enorm belastend zu sehen, wie sich die Liebsten durch die Krankheit verändern.»

Emanuel Marinello, Mitgründer. Bild: PD

De Biasio, Schläpfer, Thurnheer und Marinello hoffen, dass die Gesellschaft in Zukunft mit mehr Verständnis und Leichtigkeit mit dieser Krankheit umgeht. Denn: «Es kann wirklich jeden treffen.» Von den Demenzkranken können wir in der heutigen Zeit vor allem eines lernen, fügt Emanuel Marinello hinzu: «Die Qualität, im Moment zu leben.»