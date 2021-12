Ostschweizer Fachhochschule: Studenten fühlen sich vernachlässigt

Pandemie Kranke Studenten sind sauer: «Die Fachhochschule St.Gallen schliesst uns aus, weil wir Corona haben!» Die Fachhochschule Ost verpflichtet Studenten zum Präsenzunterricht. Wer wegen Corona nicht zum Unterricht kommt, hat Pech gehabt. Die Schulleitung hält daran fest. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Studierende kritisieren die Schulleitung, weil Vorlesungen online verfügbar gemacht werden. Bild: Raphael Rohner

Während des ersten Lockdowns, als die Schulen und Universitäten keinen Unterricht in den Hörsälen durchführen konnten, waren alle Studentinnen und Studenten daheim und verfolgten die Vorlesungen online. Mit einer Webcam und einem Computer lernten so im ganzen Land Tausende Studenten ihren Stoff, um durch die Prüfungen zu kommen. Das war bis vor rund einem halben Jahr Usus an vielen Universitäten der Schweiz. An der Fachhochschule Ost entschied man sich jedoch dagegen, alle Vorlesungen auch online verfügbar zu machen für die Studierenden. Das bringt die Studierenden in die Bredouille: Soll man sich bei einer Corona-Erkrankung an die Vorschriften halten oder trotzdem zum Unterricht gehen, um nicht durch die Prüfungen zu rasseln?

Studierende verkürzen Quarantäne aus Angst durchzufallen

Die Stimmung bei den Studenten ist angespannt. An diesem Morgen stehen einige Grüppchen vor dem Gebäude. Ein Student fehlt seit zwei Wochen in den Vorlesungen und werde das Semester wohl deswegen nicht schaffen, sagen seine Kommilitonen: Der 27-jährige Alex* wurde vor zwei Wochen mit dem Coronavirus angesteckt. Er ist doppelt geimpft und liegt mit leichten Symptomen zu Hause in Isolation. Als er bei seinem Studienleiter nachfragte, wie er die Vorlesungen trotzdem besuchen könne, bekam er eine prompte Antwort:

«Bleiben Sie daheim und werden Sie gesund. Eine Teilnahme am Unterricht ist aufgrund unseres Schutzkonzeptes sowieso verboten.»

Eine Antwort auf sein Anliegen, wie man die verpassten Vorlesungen nachholen kann, bekam er nicht. «Ich habe schon bald drei Wochen Stoff verpasst und könnte daheim gut die Sachen aufarbeiten. Doch scheint es mir, als würde die Fachhochschule die Online-Vorlesungen einfach nicht anbieten wollen, obwohl andere Fächer schon seit langem online oder hybrid abgehalten werden. Ganz nach dem Motto: Friss oder stirb!»

Der Student ist nicht der Einzige in dieser Situation. Die 23-jährige Studentin Sarah*, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat eine Woche Präsenzunterricht verpasst und sich dann entschieden, wieder in die Vorlesung zu gehen:

«Ich schaffe sonst den Stoff nicht und falle durch. Das kann ich mir nie und nimmer leisten. Die Fachhochschule schliesst uns aus, weil wir Corona haben!»

Mittlerweile sei sie wieder fit und wieder auf dem gleichen Niveau wie ihre Mitschülerinnen.

Die Technik soll niemanden ausgrenzen

Die Fachhochschule Ost hat laut einem internen Papier das Anliegen der Studierenden geprüft, setzt aber trotzdem weiterhin auf Präsenzunterricht mit Maskenpflicht. «Ich verstehe einfach nicht, warum sie die Vorlesungen nicht einfach online stellen und wir den Stoff nachholen könnten. So wäre auch das Ansteckungsrisiko viel geringer», sagt Alex.

Studierende haben Angst, wegen Corona ihr Studium nicht zu bestehen. Bild: Raphael Rohner

Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden haben an einer Sitzung mit den Studienleitern versucht, eine Lösung zu suchen, damit die Kommilitonen in Isolation doch am Unterricht teilnehmen können. Doch argumentierte die Studienleitung, dass man unter anderem aus technischen und rechtlichen Gründen nicht alle Vorlesungen online anbieten könne. Die Studienleitung wolle nicht diejenigen Studierenden ausschliessen, die keinen Zugang zum Internet hätten, wurde den Studierenden als Argument vorgelegt.

Auch der rechtliche Aspekt sorgt nur für Kopfschütteln: «Bei Vorlesungen, die im Internet geteilt werden, müssten wir alle anwesenden Studierenden um eine Unterschrift bitten, damit die Filme publiziert werden dürfen», heisst es seitens der Schulleitung. Das finden die Studierenden fadenscheinig. Der Wirtschaftsstudent Peter* wirft die Frage auf:

«Sicher alle zwei Wochen gibt es Vorlesungen, die online gehalten werden, warum sollte es dann plötzlich nicht mehr gehen? Das ist doch ein Witz.»

Schulleitung setzt weiterhin auf Präsenzunterricht

Seitens der Fachhochschule versteht man den Unmut der Studenten. Michael Breu, Mediensprecher der Fachhochschule OST, erklärt die Situation: «Derzeit sind an allen Standorten weniger als zehn Studierende an Corona erkrankt und in Quarantäne. Aktuell gehen wir davon aus, das Semester am 23. Dezember im Präsenzunterricht beenden zu können. Damit entsprechen wir einem Wunsch der Studierenden.»

Die Vorlesungen könnten danach laut Breu – wie im Lockdown – teilweise auch online durchgeführt werden. Damals wurde der Unterricht auf Online-Vorlesungen umgestellt. Doch seien nicht alle Lehrveranstaltungen so umsetzbar:

«Es hat dazu geführt, dass der grosse Anteil an Unterrichtseinheiten, der nur in Präsenz vor Ort durchgeführt werden kann, grösstenteils ausgefallen ist oder auf später verschoben werden musste.»

Zu diesen Veranstaltungen gehören beispielsweise Übungen im Labor, in der Werkstatt oder im improvisierten Spitalzimmer. Die Fachhochschule will die Lage laufend beobachten und nötigenfalls Massnahmen treffen.

* Namen der Redaktion bekannt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen