Kräuterspirale Wie Monika Egger aus Häggenschwil zur Kräuterfrau wurde: Tüfteln in der «Chrüterchuchi» Monika Egger liebt es, mit Kräutern Öle, Sirups, Konfitüren und Geschenke herzustellen. Zusammen mit ihrem Mann zieht sie die Zutaten im eigenen Garten heran. Die Häggenschwilerin mit bäuerlichen Wurzeln hat inzwischen viel Wissen über Kräuter und ihre Verwendung nicht nur in der Küche gesammelt. Rita Bolt 07.12.2020, 05.00 Uhr

Monika Egger in ihrem Kräutergarten in Häggenschwil.

Bild: Benjamin Manser

(23.11.2020)

Die «Chrüterchuchi» ist aufgeräumt und geputzt, die Kräuter sind zerkleinert, gemischt, in Säckli abgepackt und in grossen Vorratsschränken verstaut. Johanniskraut, Lorbeer, Salbei, Thymian, Lavendel, Kapuzinerkresse, Stockzwiebeln, Safran, Goldmelisse, Estragon, Curryraut – und viele mehr: Monika Egger zählt auf, welche Kräuter in ihrem Garten in Häggenschwil wachsen.

Borretsch, Koriander und Salbei: Kräuter für jeden Zweck und Geschmack

Bei fast 30 Sorten sagt sie lachend. «Ah ja, Borretsch habe ich fast vergessen.» Borretsch verwende man für Gurkensalat, Essiggemüse oder Salate. Koriander beispielsweise eigne sich für asiatische Gerichte, Salbei werde eher in der Mittelmeerküche verwendet. Die Kräuterfrau kennt Verwendungszweck, Wirkung und Besonderheiten der jeweiligen Kräuter.

Salbei wird vor allem für mediterrane Küche verwendet, ergibt aber auch einen wirkungsvollen Hustentee.

Auf einem von ihr verfassten Merkblatt steht, dass Schnittlauch, Dill, Basilikum, Estragon, Koriander oder Zitronenmelisse durch langes Kochen den Geschmack verlieren; also sollten sie den Speisen erst kurz vor dem Servieren beigegeben werden. Umgekehrt beim Bohnenkraut: Es sollte von Anfang an mitgekocht werden. Oder nachzulesen ist, dass Majoran entzündungshemmend wirke und Lavendel blutdrucksenkend sei.

Kräuterspirale aus Naturstein

Monika und Heinz Egger bewirtschaften einen grossen Garten. Direkt neben dem Wohnhaus ist ein langes Blumenbeet angelegt, gegenüber mehrere grosse Gemüsebeete. Im hinteren Teil steht die Kräuterspirale aus Naturstein, auf der die fast 30 Sorten Kräuter wachsen; derzeit blühen nur noch wenige.

Die Kräuterspirale ist ein dreidimensionales Beet, das auf kleinstem Raum ermöglicht, Kräuter aus verschiedenen Klimazonen anzupflanzen. Damit das funktioniert, muss die Beschaffenheit des Bodens stimmen: Nach oben hin wird die Spirale zunehmend mit Sand durchmischt, damit der Boden durchlässiger ist. Monika Egger greift in die Erde und sagt:

«Das System basiert auf einem ausgeklügelten Ökosystem; die meisten Pflanzen sind mehrjährig.»

«Zuoberst auf der Spirale ist das Klima ideal für Lavendel oder Thymian, die sich für die mediterrane Küche eignen.» Die sich windende Kräuterspirale hat am Boden einen Durchmesser von etwa zweieinhalb Metern.

«Am Anfang standen Chrüter-Gschenkli»

Monika Egger hat in Gossau auf dem Hof von Peter und Lina Bernhardsgrütter ein Haushaltslehrjahr absolviert und sich dort erstmals begonnen, für Gewürze, Kräuter und spezielle Produkte zu interessieren. Später hat sie im Kloster Fahr die Bäuerinnenschule absolviert, verschiedene Kurse belegt und angefangen, selber «Chrüter-Gschenkli» zu kreieren.

Eine von Monika Eggers Kräutermischungen speziell für Salate.

Die seien sehr gut angekommen. Es gab immer mehr Bestellungen. So ist «Moni’s Chrüterchuchi» entstanden. Für Egger ist es ein liebgewonnenes, aber zeitaufwendiges Hobby geworden. Denn verarbeitet werden nicht nur Kräuter, sondern zwischenzeitlich auch Gemüse, Beeren und Früchte. Auf der Produkteliste stehen über 60 Gewürzmischungen, Öle, Essige, Konfitüren, getrocknetes Gemüse und getrocknete Früchte, sowie speziell eingemachtes Gemüse und süss-saure Zwetschgen.

Eine vielfältige Produktepalette, die sich sehen lassen kann

Da gibt es beispielsweise einen Grippetee: «Linden- und Holderblüte, dazu Apfelschalen und Hagenbutten», erklärt Monika Egger. Und was ist eine Weihnachtskonfitüre? «Zwetschgen, Zimt und verschiedene weihnachtliche Gewürze.» In der «Chrüterchuchi» entstehen aber auch Bärlauchpesto, Curryzucchetti, Gewürzöle für Salate oder getrocknetes Suppengemüse, das zu den Rennern zählt.

Im Garten von Monika und Heinz Egger blüht auch ein anderer Klassiker der Mittelmeerkücht: der Rosmarin.

«Das Suppengemüse habe ich bis vor drei Jahren noch von Hand geschnitten», erzählt Monika Egger und lacht. Zeitaufwendig sei auch, wenn sie 50 bis 60 Kilogramm Tomaten auf dem Herd koche. «Dann bin ich beim Abfüllen froh um die Hilfe meines Mannes», sagt die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.

Alle Produkte aus «Moni‘s Chrüterchuchi» sind ohne Zusatzstoffe und ohne Konservierungsmittel zubereitet. Und bei den meisten Produkten gibt es auf der Etikette eine Anleitung, wofür das Produkt verwendet werden kann.

Verkäuferin, Bäuerin und Kräuterfrau

Monika Egger ist mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof in Waldkirch aufgewachsen. Sie hat Charcuterie-Verkäuferin gelernt und arbeitet auch heute noch hinter der Fleischtheke bei Coop in Bischofszell. Viele ihrer Produkte, die in der Freizeit bei ihr zu Hause entstehen, werden ganzjährig im Dorfladen Häggenschwil verkauft. Die Kräutermischungen, Öle, Essige oder Konfitüren sind unverkennbar: Auf den Etiketten ist die blühende Kräuterspirale aus Eggers Garten abgebildet.