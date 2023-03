knatsch der narren «Wir sind seit Jahren die Sündenböcke»: Misstöne bei St.Galler Guggen nach der Fasnacht «Unbrauchbar», «ungenügend»: Der Ärger bei St.Galler Guggenmusiken ist gross. Vier Präsidenten beschweren sich öffentlich über die in ihren Augen mangelhafte Organisation durch die Fasnachtsgesellschaft. Diese will das närrische Treiben künftig neu ausrichten. Sandro Büchler 2 Kommentare 03.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ziehen die Guggen in der Stadt St. Gallen bald von dannen? Bild: Andrea Tina Stalder (19.2.2023)

Viel Volk am Umzug, abermals ausverkaufte Schnitzelbankabende und johlendes Publikum beim Föbu-Verschuss: Die diesjährige Fasnacht sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Fasnachtspräsident Bruno Bischof unmittelbar nach der närrischen Zeit. «Ein sensationelles Resultat nach zwei Jahren Pause.»

Das sehen die St.Galler Guggenmusiken anders: «Eine unbrauchbare Auftrittsplanung, ungenügende Informationen, zum Unmut der Restaurants keine WC-Anlagen für die Fasnächtler und nicht einmal mehr eine Fasnachtsbeiz im Waaghaus.» Mit diesen Worten wenden sich die Präsidentinnen und Präsidenten von vier Guggenmusiken mit einem – noch nicht abgedruckten – Leserbrief an die Medien. Für die Adlerbrüeter Mörschwil, die Schlössligugge, Tschaggi Waggi und die Mostchübler ist klar: «So kann es nicht weitergehen.»

Reformen auf die lange Bank geschoben

Schon seit mehreren Jahren pochten die Guggen darauf, die St.Galler Fasnacht einer Auffrischungskur zu unterziehen. «Leider vergebens», schreiben die Fasnächtler im Brief. «Die St.Galler Fasnachtsgesellschaft hat schlicht versagt und aus Bequemlichkeit und Selbstherrlichkeit auf die dringend notwendigen Reformen verzichtet.»

Die Adlerbrüeter Mörschwil bei einem Auftritt auf dem Bohl in St. Gallen. Bild: PD

Am «Schmutzigen Donnerstag» und an der Strassenfasnacht nehmen immer weniger Guggenmusiken teil. «Die Formationen haben sich aber nicht in Luft aufgelöst, sondern sich entschieden, ihre Musik dort zu praktizieren, wo sie noch erwünscht und wertgeschätzt wird.» Sollte es so weitergehen, dürfte die Strassenfasnacht in der Stadt St.Gallen bald gänzlich verschwinden, heisst es bei den Guggenpräsidenten. Es sei deshalb fraglich, ob die Formationen an der nächsten Fasnacht 2024 noch in St.Gallen aufträten.

Guggen stellen Forderungskatalog

Während die diesjährige Fasnacht schweizweit für Publikumsrekorde sorgte, sei diese in St.Gallen verkleinert worden, schreibt auf Anfrage Cornel Ehrbar, Präsident der Adlerbrüeter Mörschwil und Mitunterzeichner des Leserbriefs. Es sei nicht das erste Mal, dass sich die Guggen Gehör verschaffen wollen.

«Wir sind seit Jahren die Sündenböcke.»

Deshalb habe man sich für den Weg an die Öffentlichkeit entschieden, so Ehrbar. Denn die Kritik sei der Fasnachtsgesellschaft und Bruno Bischof schon lange bekannt. Umgesetzt worden sei nie etwas. «Uns hat es sehr enttäuscht, dass die Fasnachtsgesellschaft nicht einmal fähig war, unseren Namen richtig zu schreiben – obwohl wir seit Jahren in St.Gallen dabei sind.»

Nun seien die Organisatoren gefordert, schreibt der Präsident der Mörschwiler Adlerbrüeter. Konkret forderte er: eine Bühne im Waaghaus und auf dem Bärenplatz, dass die WCs beim Waaghaus geöffnet werden und dass ein Instrumentendepot zur Verfügung gestellt werde. Es brauche zudem ein gemütlicheres Ambiente im Waaghaus, mehr Barpersonal und digital zugängliche und rasch aktualisierte Auftrittspläne.

Bis im Mai sollen Neuerungen auf dem Tisch liegen

Anruf bei Bruno Bischof, dem Präsidenten der St.Galler Fasnachtsgesellschaft. Er erfährt erst durch das «Tagblatt» von den konkreten Vorwürfen der Guggenpräsidenten. In Bischofs Worten schwingt Enttäuschung mit. Er sei grundsätzlich für ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. «Dass sie nicht den Mut hatten, ihre Kritik direkt an mich zu richten, ist irritierend.»

Bruno Bischof ist Präsident der Fasnachtsgesellschaft St. Gallen. Bild: Urs Bucher

Die Strassenfasnacht sei ein Sorgenkind – bereits seit einigen Jahren. «Hier müssen wir über die Bücher.» Bischof sagt, die Fasnachtsgesellschaft nehme die Kritik der Guggen ernst. Noch in diesem Monat sei eine OK-Sitzung geplant, an der die Zukunft der St.Galler Fasnacht diskutiert werde. Im April oder Mai will man allen Involvierten die Neuausrichtung und Änderungen bekannt geben.

Auch das Problem mit den fehlenden Toiletten habe er bemerkt. «Hier liegt die Ursache jedoch bei der Stadt.» Im gleichen Atemzug sagt Bischof aber, er wolle keine Sündenböcke suchen. Man müsse alle Partner ins Boot holen, um die Fasnacht zu verbessern. Involviert sind viele Komitees: Die einen organisieren den Föbu-Verschuss, da sind die verschiedenen Schnitzelbänkler, die Beizen, die mitmachen oder die Vereine, die Maskenbälle und Umzüge in den Quartieren organisieren. «Das alles funktioniert», sagt Bischof.

Der Fasnachtsgesellschaft fehlt das Geld

«Es braucht alle, die mithelfen wollen», betont er. Und wendet sich an die Guggenchefs: Denn seit sich die Dachorganisation «Vereinigte Guggen St.Gallen» mitten in der Pandemie aufgelöst hat, fehle ihm eine direkte Ansprechperson. «Ich wünschte mir von den Guggen eine Vertretung im Vorstand der Fasnachtsorganisation.» Denn die Fasnachtsgesellschaft benötige das Zusammenspiel aller.

«Wir allein können keine Fasnacht machen, wir können nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen.»

Zudem dürfe man nicht vergessen, dass die Fasnachtsgesellschaft ehrenamtlich arbeite, sagt Bischof. «Das ist alles nicht selbstverständlich.» Und eine Frage des Geldes: «Ich würde gerne mit der grossen Kehle anrühren, aber unsere Mittel sind begrenzt.» Der Fasnachts-Pin sei in diesem Jahr nur mässig verkauft worden. Auch von der Stadt erhalte die Fasnachtsgesellschaft entgegen der landläufigen Meinung wenig Unterstützung.

Die Kosten seien vielmehr gestiegen. «Weil beispielsweise für Parkplätze – die wir benötigen – jetzt neu Tag und Nacht Gebühren anfallen, hat sich bei diesem Posten der Betrag verdoppelt.» Bischof sagt: «Am Schluss bleibt die Frage, wem ich die Rechnung dafür schicken kann.»

2 Kommentare Iris Eichmann vor etwa einer Stunde Ich hab mich sehr auf den Umzug in St. Gallen gefreut! Der war toll, vorallem mit 2-3 sehr originellen Kostümen der Guggen/Wagen. Finde es auch echt sympathisch dass dieser Umzug ohne Eintritt auskommt. was jedoch sehr schade war, dass wegen gleichzeitig stattfindenden Umzügen in Wil & Altstätten, in St. Gallen knapp 30 Gruppen waren.. schade!! Wolfgang Hämmerle vor 6 Minuten Sehr geehrter Herr BischofVor 25 Jahren hatten wir Gugger in Zürich dieselbe Situation. Die FGZ hat uns nicht zugehört, alle Vorschläge seitens der Guggenmusiken wurden in den Wind geschlagen und die Kontakte zu den Behörden eingeschläfert. Den Erfolg dieses Verhaltens sieht man heute; eine der damals grössten Fastnachten (KÜMA) existiert nahezu nicht mehr. Nehmen Sie bitte die Anliegen der Guggen wahr und arbeiten sie, ohne irgendwelche Vorbehalte und Altlasten-Ressentiments, mit diesen zusammen. Nur so tragen Sie so dazu bei, dass dieser traditionelle Anlass auch in Zukunft stattfinden kann. Alle Kommentare anzeigen