Nachbargemeinden von Rorschach wollen mehr an Tourismus zahlen

kostenpunkt Rorschachs Hilferuf wird gehört: Nachbargemeinden sind gesprächsbereit für finanzielle Unterstützung des Tourismusknotens Aktuell zahlt die Stadt Rorschach sämtliche Kosten für die Tourist-Information im provisorischen Hafenpavillon – über 80’000 Franken im Jahr. Die Stadt sieht es aber nicht als ihre alleinige Aufgabe an, St.Gallen-Bodensee-Tourismus ein Büro zur Verfügung zu stellen. Gemeinden in der Region Rorschach signalisieren ihre Bereitschaft, mehr zu zahlen, verknüpfen aber Bedingungen daran. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Die Schifffahrt auf dem Alten Rhein zwischen Rheineck und Rorschach ist ein gern genutztes Angebot. Bild: Christof Sonderegger

Am 12. März entscheiden die Rorschacher Stimmberechtigten nicht nur über die Neugestaltung Hafenplatz und ein Hafengebäude, ihr Goodwill ist auch ausschlaggebend dafür, ob die Tourist-Information in das neue Gebäude integriert werden kann. Aktuell ist die regionale Anlaufstelle für ankommende Gäste im wenig attraktiven, provisorischen Hafenpavillon untergebracht.

Egal, wie die Abstimmung ausgeht, so oder so finanziert die Stadt Rorschach das von St.Gallen-Bodensee-Tourismus betriebene Büro vorläufig aus dem eigenen Sack. Knapp 82’000 Franken wendete sie 2022 dafür auf, im laufenden Jahr sind erneut 80’000 Franken dafür budgetiert. Die zehn umliegenden Gemeinden (siehe Tabelle) zahlen mit 66’376 Franken zusammen nicht so viel, wie Rorschach beisteuert. Es profitieren aber alle von der direkten Gästebetreuung in Rorschach. Rorschacherberg etwa mit seiner Hotellerie, der RhB-Anbindung und seinem Seeanschluss. Thal mit Museen, Campingplätzen, dem Airport, dem Weinbau und seinem Zugang zum See oder Rheineck, als Verkehrsknotenpunkt ins Vorderland oder Vorarlberg und der Altstadt.

Der Lead liegt bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus

Das Geld der Gemeinden kommt nicht primär dem Betrieb der Tourismus-Info zugute, sondern wird für Marketing und Produktgestaltung (Prospekte) ausgegeben. Auch wenn Rorschach in Zukunft für die regionale Anlaufstelle die Infrastrukturkosten nicht mehr alleine tragen will, Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths hebt nun nicht den Zeigefinger und fordert mehr Geld von den Gemeinden in der Region Rorschach, er spielt den Ball vielmehr St.Gallen-Bodensee-Tourismus zu.

«Wenn St.Gallen-Bodensee-Tourismus in Rorschach weiterhin ein Büro betreiben möchte, dann müssen wir mit der Tourismusorganisation zu einer Lösung kommen», so Raths. Ob die einzelnen Gemeinden mehr beisteuern sollen, oder ob die Finanzierung über Tourismusabgaben erfolgen soll, sei St. Gallen-Bodensee-Tourismus überlassen. Raths betont: «Schön wäre es natürlich, wenn nicht nur die Stadt, sondern auch die Gemeinden der Meinung wären, ‹die touristische Anlaufstelle ist für uns alle wichtig und da sind wir bereit etwas mehr zu bezahlen›. Diese Verhandlungen führe aber nicht ich, sondern das ist Aufgabe der Tourismusorganisation.»

Goldach signalisiert Bereitschaft für Unterstützung

Wenn die Abstimmung positiv ausfalle, werde der Baubeginn am Hafenplatz frühestens im Herbst 2024 sein. Spätestens im Jahr 2025 müsse also die Finanzierung der Tourist-Information neu geregelt und finanziell fairer verteilt sein. Die Gemeinde Goldach steuert aktuell 11’904 Franken für den regionalen Tourismustopf bei. «Wir haben im Gemeinderat dieses Thema noch nicht behandelt, aber im Grundsatz kann ich mir schon vorstellen, dass Goldach seine finanzielle Unterstützung erhöht, denn der Tourismus ist für die Region Rorschach zweifellos von Bedeutung», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli.

Voraussetzung dafür sei, dass das zusätzlich bezahlte Geld tatsächlich für die Tourist-Info in Rorschach verwendet werde. Es sei nun an St.Gallen-Bodensee-Tourismus, einen runden Tisch zu organisieren, an dem die Gemeinden der Region am See das Thema diskutierten. Er könne sich auch vorstellen, dass für den Betrieb der Tourist-Information ein separates Konto eröffnet werde.

Tourismus als regionales Thema betrachten

«Als St.Gallen-Bodensee-Tourismus die Tourist-Information im Hafenbahnhof Rorschach per 1. Januar 2021 einstellte, weil mit dem Wegfall des Drittverkaufsgeschäfts der SBB Finanzierungslücken entstanden und daraufhin ein neuer Verteilschlüssel verhandelt werden musste, haben wir einer Erhöhung unseres Beitrages ohne mit der Wimper zu zucken zugestimmt», sagt Tübachs Gemeindepräsident Michael Götte.

Eine der touristischen Attraktionen der Region ist die Rorschach-Heiden Bergbahn mit offenen Waggons. Bild: Christof Sonderegger

Bezüglich Tourismus müsse man im grossen denken. Wegen Tübach, Rorschach oder Goldach allein, käme vermutlich niemand hierher, die Region als Ganzes sei ausschlaggebend dafür. Das Thema Tourismus müsse daher regional betrachtet werden und Tübach habe sich noch nie gesträubt, sinnvolle regionale Projekte zu unterstützen. Auch in diesem Fall sei man guten Willens, die finanzielle Unterstützung zu erhöhen. Aber, die Beitragserhebung müsse im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen und zu den touristischen Angeboten erfolgen. Mit einem Augenzwinkern fügt der SVP-Kantonsrat an: «Wenn Tübach wieder mal ein touristisches Highlight hat, wie den Start der Tour de Swiss oder ein grosses Schwingfest, dann erwarten wir ebenso Unterstützung, wie wir bereit sind, diese nun zu leisten, ohne konkret davon zu profitieren.»

Es darf kein Fass ohne Boden sein

Die Begeisterung von Rheinecks Stadtpräsident Urs Müller, noch mehr für den Tourismus in der Region beizusteuern, hält sich hörbar in Grenzen. «Wir zahlen bereits an die Bodenseeschifffahrt einen Betrag und die Appenzeller-Bahnen hätten auch gerne eine finanzielle Unterstützung von uns, irgendwann ist dann aber auch genug.» Natürlich sei er bereit an den runden Tisch zu sitzen und über das Thema zu diskutieren. Einfach partout mehr Geld gebe es aber nicht. «Da wollen wir dann schon noch wissen, was es dafür im Gegenzug für das Städtchen Rheineck gibt.»

Thals Gemeindepräsident Simon Diezi verweist darauf, dass im Post-und--Service-Laden in Altenrhein auch die Tourist-Info der Gemeinde Thal integriert sei. Fragen über touristische Möglichkeiten der Gemeinde würden dort beantwortet, zudem gebe es einen Veloverleih. Ob es für Thal sinnvoll sei, noch mehr Geld zu investieren, müsste zuerst im Gemeinderat diskutiert werden. Einer regionalen Gesprächsrunde zum Thema am runden Tisch verschliesse er sich aber grundsätzlich nicht.

«Wenn von St.Gallen-Bodensee-Tourismus eine Anfrage kommt, werden wir die Angelegenheit im Gemeinderat neu beurteilen», sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Patrick Trochsler. Ausschlaggebend für einen höheren Beitrag sei, wie seine Gemeinde touristisch reflektiert werde.

