St.Gallen: Feuerwehrdepot kostet über drei Millionen mehr

Dass die Sanierung des Feuerwehrdepots nötig ist, war schon vor der Abstimmung klar. 1969 gebaut, wurde das Gebäude in den vergangenen mehr als 50 Jahren nie umfassend saniert. Der Zahn der Zeit nagt am Betonbau. Wasser dringt ein. Um die Statik zu gewährleisten, stützen deshalb Baumstämme in den Untergeschossen die Decke. Die Einsatzfahrzeuge sind heute schwerer als damals. Auch die Platzverhältnisse genügen den betrieblichen Anforderungen und den Ansprüchen der Berufsfeuerwehr nicht mehr. Nicht zuletzt hat es im Depot keine geschlechtergetrennten sanitären Anlagen und Garderoben. So war es Frauen bisher nicht möglich, in die Berufsfeuerwehr einzutreten. Das soll sich nach dem Umbau ändern. (sab)