Pilotversuch Familienzentrum Waldkirch ist gestartet

Seit 2018 liegt in Gossau ein Konzept für ein ausgebautes Familienzentrum vor. An der Quellenhofstrasse 4 wird bereits ein Familienzentrum «light» geführt. Dort bietet das «Bärehüsli» acht Mal pro Woche Spielgruppen an. Ein Elterntreff ist drei Mal in der Woche geöffnet und wird von ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen betrieben. Während des Elterntreffs ist jeweils am Dienstagnachmittag (neu ab Januar 2023) und am Freitagmorgen auch die Mütter-/Väterberatung anwesend und es sind Beratungsgespräche ohne Voranmeldung möglich.

«Das Konzept Familienzentrum sieht vor, dass noch weitere Angebote am gleichen Standort zusammengeführt werden können», sagt die zuständige Gossauer Stadträtin Helen Alder Frey. Ein geeigneter Standort dafür sei in diesem Jahr gefunden worden. Nun werde geprüft, ob das Projekt an diesem Standort umgesetzt werden könne. «Wir sind sehr dankbar, dass die Spielgruppe ‹Bärehüsli› diese wichtigen Angebote führt und hoffen, dass bald noch mehr Eltern und Kinder von den Angeboten am neuen Standort profitieren können», sagt Alder Frey. (rb)