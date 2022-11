Konzerte Mit dem traditionellen «Konzert in der Kirche» nimmt die Otmarmusik St.Gallen dieses Wochenende Abschied von ihrem Dirigenten Am Samstag und Sonntag tritt die Otmarmusik St.Gallen in der Kirche St.Laurenzen auf. Es werden die letzten beiden Auftritte von Dirigent Stefan Christinger sein. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin hat bereits begonnen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Konzerte der Otmarmusik in der Kirche St.Laurenzen haben Tradition. Das Bild stammt vom Konzert im Jahr 2018. Bild: PD

Ein knappes Jahrzehnt lang hatte Stefan Christinger bei der Otmarmusik St.Gallen den Dirigentenstab in der Hand. Vor einiger Zeit hat er sich entschlossen, neue berufliche Wege zu gehen und ist bereits seit August 2020 als Lastwagenchauffeur unterwegs. «Seine neue Arbeit macht es schwierig, regelmässig Abendproben wahrzunehmen», erklärt Martin Stark, Präsident der Otmarmusik.

Der eigentliche Stabwechsel wird zwar erst an der Hauptversammlung im kommenden Frühling erfolgen, doch sind die beiden Konzerte vom 12. und 13. November in der Kirche St.Laurenzen die letzten Auftritte, bei denen die Otmarmusik unter der musikalischen Leitung von Stefan Christinger steht.

Der sechste Dirigent in der Vereinsgeschichte

«In unserer bald 100-jährigen Vereinsgeschichte war Stefan Christinger unser sechster Dirigent. Jeder von ihnen hat eine Ära symbolisiert», betont der Vereinspräsident. Die ersten drei Dirigenten hiessen Xaver Kuster (1926 bis 1929), Gottlieb Osterwalder (1929 bis 1943) und Josef Nagel (1944 bis 1977). Der erst in diesem Frühling verstorbene Werner Strassmann habe die Otmarmusik von 1977 bis 2005 zu einer der führenden Unterhaltungsblasorchester der Schweiz geformt. Seine Nachfolger Thomas Biasotto und Stefan Christinger hätten beide auf ihre Weise die Otmarmusik wieder einen Schritt weitergebracht.

Stefan Christinger beendet seine Karriere bei der Otmarmusik. Bild: Donato Caspari

Stefan Christinger wurde 2013 zum musikalischen Leiter der Showband gewählt. Er habe nicht lange gezögert, als er auf Empfehlung den Dirigentenstab der Otmarmusik angeboten bekommen habe, hatte der Saxofon- und Klarinettenlehrer aus dem Thurgau damals gesagt. In der Zwischenzeit sind mehr als neun Jahre vergangen, in denen Dutzende von Auftritten sowohl in St.Gallen als auch schweizweit und im Ausland auf der Agenda standen. Mit ihm nahm die Otmarmusik beispielsweise am Tattoo St.Gallen, am The Princely Liechtenstein Tattoo oder am europäische Blasmusikfestival in Bad Schlema in Deutschland teil. Und erst jüngst spielte sie am Uni-Ball im Square.

Laut Vereinspräsident Martin Stark hat die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen. Erste Gespräche mit potenziellen Dirigenten und Dirigentinnen seien erfolgreich verlaufen und bald stünden die ersten Proben vor der Tür. «Wir sind guten Mutes, dass wir uns bereits mit einem neuen Dirigenten auf unseren nächsten grossen Auftritt im Mai 2023 vorbereiten können.»

Konzerte mit eigenen Ensembles

Zunächst stehen nun aber die beiden traditionellen Konzerte in der Kirche St.Laurenzen an. Sie beginnen sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 17 Uhr. Das «Konzert in der Kirche» hat im Jahreskalender der Otmarmusik schon seit langem einen festen Platz. Sie präsentiert jeweils an den zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein musikalisches Programm, das klassisch und der Jahreszeit entsprechend auch besinnlich daherkommt. Der Eintritt zum Konzert ist gratis.

Oft lädt die Otmarmusik musikalische Gäste zu ihren Kirchenkonzerten ein. Wie bereits 2019 werden dieses Jahr aber vereinsinterne Ensembles das Programm bereichern. Neben der Gesamtformation treten unter anderem das Saxofon-Quintett «SaxPack» und das Quintett «Otmarbrass» in der traditionellen Brass-Besetzung mit zwei Trompeten, Waldhorn, Posaune und Tuba auf. «Die Auftritte der verschiedenen Ensembles zeigt die Vielfältigkeit unserer Otmarmusik und werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer interessanten Abwechslung», sagt Martin Stark.

Gemeinschaftskonzert mit Stadtmusik

Bereits blickt das Orchester auch auf das kommende Jahr. Am 7. Mai 2023 ist zum ersten Mal ein Gemeinschaftskonzert mit der Stadtmusik St.Gallen in der Tonhalle geplant. Für Martin Stark ist der gemeinsame Auftritt ein schönes Beispiel für eine verstärkte Zusammenarbeit unter den verbliebenen Musikvereinen in der Gallusstadt. «Wir versuchen uns verstärkt auszutauschen und uns gegenseitig bei der Nachwuchsförderung, der Suche nach bezahlbaren Auftrittslokalen und Förderangeboten zu unterstützen», betont der Vereinspräsident.

Das Blasorchester sucht weiterhin neue Aktive. Momentan sind Klarinetten, Trompeten, Waldhörner, E-Bass und Drums gefragt. Aber auch andere Instrumente sind willkommen. Die Musikerinnen und Musiker treffen sich jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr im alten Gantamt an der Burgstrasse 61 in St.Gallen zu ihren Proben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen