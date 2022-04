Konzert «Wir wollen Blasmusik etwas anders präsentieren»: Gossau und Güttingen spannen für ein Grosskonzert zusammen Die Stadtmusik Gossau konzertiert am Samstag mit dem Musikverein Eintracht Güttingen, Chor und den Solisten in der Tonhalle St.Gallen. Aufgeführt wird die «Genesis Suite» von Tolga Kashif. Sie ist inspiriert von der britischen Rockband Genesis. Rita Bolt Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadtmusik Gossau probt mit Musikverein Eintracht Güttingen für das Grosskonzert. Bild: Belinda Schmid

«Die Stadtmusik Gossau ist in unserer Region einzigartig», sagt Dirigent Gabriel Mayer Hétu. Einzigartig deshalb, weil sie sich nicht nur auf traditionelle Blasmusik konzentriere, sondern immer wieder mit den verschiedensten Partnern Projekte realisiere. Für das aktuelle Projekt hat die Stadtmusik den Musikverein Eintracht Güttingen ins Boot geholt. «Gemeinsam wagen zwei Musikvereine etwas Grosses», werben sie auf einem Flyer. Die beiden Blasorchester laden zur «Genesis Suite» von Tolga Kashif ein. Es ist ein symphonisches Werk in fünf Sätzen, das von der britischen Rockband Genesis inspiriert ist.

Projektleiter oder OK-Präsident des Konzertabends ist Hansjörg Mauchle, der in der Stadtmusik Gossau Waldhorn spielt. Der Dirigent erzählt lachend:

«Als ich das Werk ‹Genesis Suite› vorgeschlagen habe, brauchte Hansjörg eine Woche Zeit, um sich dafür zu entscheiden.»

Mauchle antwortet: «Ich habe die Musik nicht gekannt.» Er ergänzt: «Mitten in der Coronapandemie mussten wir entschieden, was wir 2022 allenfalls aufführen werden. Kein einfacher Entscheid.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vor über zehn Jahren hat sich Stadtmusik neu erfunden, eigentlich neu erfinden müssen. «Wir mussten reagieren, um das mittelfristige Weiterbestehen zu sichern», sagt Mauchle. In ländlichen Gegenden funktionierten traditionelle Musikvereine bestens; in Städten wie Gossau nicht mehr, weil in Städten eine andere Art von Menschen wohne.

Deshalb habe sich die Stadtmusik entschieden, sich auf Projekte zu konzentrieren und sich zu öffnen. 2019 beispielsweise hat sie sich mit dem Orchester Camerata Salonistica zusammengetan und bekannte Rockklassiker von Europe, Led Zeppelin oder Deep Purple aufgeführt. Ein Jahr später sollte ein weiterer spezieller Event folgen. Dann im März 2020 die grosse Enttäuschung: Das «Broadway»-Showkonzert zusammen mit dem Theaterverein Fürstenland musste zwei Wochen vor der Aufführung wegen Corona abgesagt werden. Alles wäre bereit gewesen.

Dirigent Gabriel Mayer Hétu (links) und Projektleiter Hansjörg Mauchle. Bild: Belinda Schmid

Hits aus der Feder von Phil Collins

Umso mehr freuen sich die beiden Musikvereine samt dem «Chor über dem Bodensee» und Solisten nun auf das Konzert vom Samstag, 9. April. Auftrittsort ist die Tonhalle in St.Gallen; sie wird als der schönste Konzertsaal der Bodenseeregion bezeichnet. «Ein spezieller Ort für uns», sagt Hansjörg Mauchle. Die Tonhalle ist das «Haus» des Sinfonieorchesters St.Gallen. Das Grossprojekt «Genesis Suite» ist ein sinfonisches Werk und dazu noch eine Schweizer Premiere.

Percussion spielt eine wichtige Rolle im Konzert. Bild: Belinda Schmid

Unterstützt werden die Musikvereine von Geiger Robert Bokor und Pianistin Isabel Bösch sowie weiteren Solistinnen. Aufgeführt werden allerdings nur vier Sätze aus der Suite. Dafür sind in Anlehnung an Phil Collins, einem Bandmitglied der Rockband Genesis, Hits aus seiner Feder im Programm integriert. Collins zählt zu den grössten Schlagzeugern aller Zeiten. «Percussion ist ein wichtiges Thema in unserem Konzert», sagt der Dirigent, der die Stadtmusik seit 2017 leitet. Er bezeichnet die Stadtmusik als symphonisches Orchester; der mitwirkende Musikverein Eintracht Güttingen ist eine klassische Blasmusik.

Warum gerade sie? Sie wird interimistisch von Gabriel Mayer Hétu dirigiert, da habe der Entscheid nahegelegen. Der gebürtige Kanadier dirigiert zudem die Stadtmusik Arbon und ist als Lehrer an der Musikschule Fürstenland, Musikschule Goldach und Rorschach-Rorschacherberg tätig.

Ein solches Konzert ist nicht kalkulierbar

Die Stadtmusik Gossau probt jeden Dienstag im Feuerwehrdepot an der Bischofszellerstrasse – im Moment mit den Güttingern. Die Musikantinnen und Musikanten stellen sich kurz vor dem Konzert auf einen langen Probenabend ein. Der Dirigent hält die Partitur «Genesis Suite» in der Hand; sie ist farbig und gross. So wie die Musik und das Projekt. «Mit unserem Konzert wollen wir Blasmusik etwas anders präsentieren», sagt Mauchle vor der Probe.

«Es soll ein musikalisches Erlebnis für die Zuhörer, aber auch für die Musikanten sein.»

Wie viele Zuhörer in die Tonhalle kommen werden, wagt er nicht abzuschätzen. «Wir hoffen natürlich, dass es viele sind. Ein solches Konzert ist nicht kalkulierbar», sagt er.

«The Genesis Suite», 9. April, 19.30 Uhr, Tonhalle St.Gallen, www.stadtmusikgossau.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen