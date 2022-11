St.Galler Allerheiligen «Es ist ein Riesenprojekt»: Corona vermasselte ihnen in letzter Sekunde die Uraufführung – jetzt findet das Konzert doch noch statt Das lange Warten hat ein Ende. Am Sonntag findet in der St.Laurenzenkirche die zweistündige Uraufführung des Grosswerkes statt. Gabriela Hagen 05.11.2022, 05.00 Uhr

In der St.Laurenzenkirche findet die Uraufführung statt. Bild: Bernhard Bischoff

In St.Gallen gibt es viele Kirchen, Plätze, gar ganze Quartiere, die nach Heiligen benannt sind. Der Prominenteste ist sicher der Namensgeber der Stadt selbst: Gallus. Einen musikalischen Überblick über all die in der Stadt verteilten Heiligen verschafft das Projekt «St.Galler Allerheiligen».