Knabenmusik St.Gallen gibt Neujahrskonzert

Blasmusik Knabenmusik St.Gallen gibt ihr Neujahrskonzert – und führt zum ersten Mal das Werk eines 16-Jährigen auf Die Knabenmusik St.Gallen lädt am Sonntag zum Neujahrskonzert. Als Höhepunkt steht die Uraufführung des Stücks «Saga of the Golden Wars» auf dem Programm. Komponiert hat es ein 16-jähriger Trompetenspieler aus den eigenen Reihen. Christina Weder 10.01.2023, 05.00 Uhr

Am Neujahrskonzert in der Tonhalle tritt die Knabenmusik St.Gallen zum letzten Mal unter dem alten Namen auf. Ab Frühling nennt sie sich «Sinfonics St.Gallen». Bild: PD

Zwei Jahre musste die Knabenmusik St.Gallen auf ihr traditionelles Neujahrskonzert verzichten - wegen Corona. Jetzt kann es endlich wieder stattfinden. Das Konzert vom Sonntag, 10.30 Uhr, in der Tonhalle St.Gallen steht unter besonderen Vorzeichen: Es ist der letzte Auftritt unter altem Namen.

Die Bezeichnung Knabenmusik hat bald ausgedient. Weil im Jugendblasorchester längst zur Hälfte Mädchen musizieren, hat die Knabenmusik einen neuen, genderneutralen Namen gesucht. Sie wird sich künftig – voraussichtlich nach der Hauptversammlung im Frühling und pünktlich zu ihrem 75-Jahr-Jubiläum – «Sinfonics St.Gallen» nennen.

Nicht nur laute Töne – trotz heroischem Titel

Für Michael Wachter, Dirigent der Knabenmusik, ist nicht nur der bevorstehende Namenswechsel ein Grund zur Freude. Er kündigt fürs Neujahrskonzert zudem ein besonderes Stück an, das er mit den rund 50 jungen Musizierenden im Alter zwischen 12 und 22 Jahren einstudiert hat.

Am Sonntag kommt es zur Uraufführung von «Saga of the Golden Wars». Komponiert wurde das Werk von Moritz Herrmann aus St.Gallen. Der 16-Jährige ist aktives Mitglied der Knabenmusik und ein Filmmusik-Fan. Er besucht die Kantonsschule am Burggraben und nimmt Trompetenunterricht bei Michael Wachter.

Moritz Herrmann, Trompetenspieler und Jungkomponist. Bild: PD

Sein Schüler habe schon vor längerer Zeit damit begonnen, kürzere Trompetenstücke zu komponieren, erzählt Wachter. Irgendwann habe er Moritz Herrmann aufgefordert: «Schreib doch mal ein Stück für die Knabenmusik!» Und dieser habe geantwortet: «Ja, das könnte ich.» Dabei habe es dem Jugendlichen den Ärmel reingezogen. Das Resultat – ein komplettes Werk für ein Blasorchester – ist rund fünf Minuten lang und klingt laut Wachter nicht nur heroisch, wie es der Titel «Saga of the Golden Wars» verheisst.

Es beginne sanft und zart. Nach einem rasanten Mittelteil mit komplizierten Rhythmen klinge es mit einem «Pianissimo» aus. Dirigent Michael Wachter spricht von einem Novum in der Geschichte der Knabenmusik: «Das hatten wir noch nie, dass eines unserer Mitglieder fürs eigene Orchester ein Stück komponiert hat – eine tolle Sache.»

Stücke aus Musicals und Filmmusik

Bevor das Stück zur Uraufführung kommt, machen am Neujahrskonzert vom Sonntag die Gallini Wings und Gallus Wings der Musikschule der Stadt St.Gallen unter der Leitung von Thomas Länzlinger den Auftakt. Daran schliesst der Programmteil der Knabenmusik St.Gallen an. Neben der «Saga of the Golden Wars» umfasst er weitere Blasmusik-Werke. Zum Abschluss folgen Stücke aus der Filmmusik von Harry Potter und aus den Musicals «Les Misérables» und «Grease». Das Neujahrskonzert dauert rund anderthalb Stunden. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.