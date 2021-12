Erstes grosses Konzert der Stadtmusik Gossau nach Coronapause

Konzert Endlich wieder Musik nach der Corona-Zwangspause: Die Stadtmusik Gossau und die Stadtjodler im Fürstenland laden zum Adventskonzert Am Sonntag gibt es in der Andreaskirche Weihnachts- und Adventsmelodien zu hören: Die Stadtmusik Gossau führt ihr erstes grosses Konzert seit rund zwei Jahren durch. Mit dabei sind auch die Stadtjodler im Fürstenland Gossau. Michel Burtscher 10.12.2021, 13.53 Uhr

Blick in die Probe der Stadtmusik Gossau. Bild: PD

Zwei Jahre ist es her, seit die Stadtmusik Gossau letztmals vor grösserem Publikum gespielt hat. Dann kam Corona – und das Vereinsleben damit teilweise zum Stillstand. Nun führt die Stadtmusik ihren ersten grösseren Anlass nach dieser pandemiebedingten Zwangspause durch. Zusammen mit den Stadtjodlern im Fürstenland Gossau lädt sie am Sonntag, 12. Dezember, zum Adventskonzert in die Andreaskirche ein. Beginn ist um 17 Uhr.

«Wir freuen uns darauf», sagt Livia Mosberger, Vorstandsmitglied bei der Stadtmusik. «Endlich können wir zeigen, dass es uns noch gibt.» In den letzten zwei Jahren sei vieles geplant worden, das wieder habe abgesagt werden müssen. Davon sehe die Öffentlichkeit dann nichts. Auch beim Adventskonzert habe es Phasen gegeben, wo man sich nicht sicher gewesen sei, ob es tatsächlich durchgeführt werden könne.

Endlich wieder ein klares Ziel vor Augen

Mosberger sagt: «Vor zwei oder drei Wochen haben wir uns gefragt, ob wir die gerade gedruckten Flyer überhaupt noch brauchen.» Diese Unsicherheit, wenn man nie wisse, ob die Coronamassnahmen verschärft werden, sei eine Belastung. Doch nun ist Mosberger guter Dinge. «Der Wille ist da. Wir wollen dieses Konzert durchführen.» Nicht nur, weil es schön sei, wieder einmal vor Publikum zu spielen.

Wichtig sei das Konzert auch für die Musikerinnen und Musiker selbst. «Wir hatten endlich wieder ein klares Ziel, auf das wir hinarbeiten konnten.» Im September habe man angefangen mit den Proben. Das sei relativ früh, so Mosberger, die Zeit aber nötig gewesen. Wegen der langen Coronapause, in der nicht in der Gesamtformation geübt werden konnte, sei das Niveau gesunken. «Das haben wir stark gemerkt, war aber natürlich zu erwarten.»

Covid-Zertifikat und Maskenpflicht

Nun sei man aber gut vorbereitet, verspricht Mosberger. Spielen wird die Stadtmusik am Sonntag – passend zur Saison – Weihnachts- und Adventsmelodien. Bekannte und weniger bekannte Stücke. Am Schluss dürfe das Publikum sogar mitsingen. Die Stadtjodler ihrerseits werden einige Jodellieder zum Besten geben. Mosberger sagt: «Wir haben sie eingeladen, um das Konzert noch ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten.»

Der Eintritt zum Konzert ist gratis, es gibt eine Kollekte. Die Besucherinnen und Besucher müssen beim Eingang ein gültiges Covid-Zertifikat und einen Ausweis vorweisen. Zudem gilt Maskenpflicht.