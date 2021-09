Gemeindeentwicklung: So soll Wittenbach künftig aussehen

Konzept Mehr Lebensqualität, mehr Junge und mehr Besserverdienende: So soll Wittenbach künftig aussehen Die Gemeinde Wittenbach hat das Gemeindeentwicklungskonzept veröffentlicht. Es zeigt auf, in welche Richtung sich die Gemeinde in den nächsten Jahrzehnten entwickeln soll. Nun können sich die Einwohnerinnen und Einwohner dazu äussern. Michel Burtscher 20.09.2021, 05.00 Uhr

Im Jahr 2040 werden voraussichtlich fast 1800 Menschen mehr in Wittenbach wohnen als heute. Bild: Urs Bucher (14. September 2017)

36 Seiten zählt die Broschüre, in der es um nichts weniger als die Zukunft Wittenbachs geht. Darum, wie es um die Agglomerationsgemeinde derzeit steht und in welche Richtung sie sich räumlich, baulich – und damit auch wirtschaftlich und gesellschaftlich – entwickeln soll. Dieses Konzept stellt den ersten Schritt hin zur Ortsplanungsrevision dar und verknüpft die Planungen der Gemeinde, des Kantons und der Region miteinander. Es soll der Gemeinde als Steuerungsinstrument für die nächsten 20 bis 30 Jahre dienen. Hintergrund ist das revidierte Raumplanungsgesetz von 2014 mit Fokus auf die Siedlungsentwicklung gegen innen.

Das sind die wichtigsten Erkenntnisse des Wittenbacher Gemeindeentwicklungskonzepts, das von einer Projektgruppe erarbeitet wurde:

Derzeit wohnen in Wittenbach knapp 9700 Personen. Die Verteilung in den Einkommensgruppen unterscheidet sich dabei «deutlich» vom gesamtschweizerischen Durchschnitt: 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner gehören zur oberen Einkommensgruppe (gesamtschweizerisch: 32,8), 35,6 Prozent zur mittleren (32) und 44,4 Prozent zur unteren (35,2).

Auch bei der Altersstruktur gibt es Unterschiede: Die über 65-Jährigen sind mit 28 Prozent im Vergleich zur Gesamtschweiz (23) überdurchschnittlich vertreten. Die Gründe dafür seien unklar, heisst es im Konzept. Starke Neubautätigkeit für Familien in der Vergangenheit hätten wohl dazu geführt, dass das Wachstum einseitig in gewissen Altersgruppen erfolgt sei.

Wittenbach habe viele bestehende Frei- und Grünräume wie private Gärten und begrünte Wohnumgebungen. Der Wald und die Landschaft um Wittenbach seien sehr attraktiv für Naherholungssuchende, schreiben die Autoren. Im Siedlungsgebiet jedoch seien kaum öffentliche parkartige Grünräume vorhanden, der Zentrumsplatz und die Strassenräume der Hauptachsen wenig attraktiv.

Der Zentrumsplatz sei wenig attraktiv, heisst es im Konzept. Bild: Michel Canonica

Die Zahl der Einwohnenden wird in den kommenden Jahrzehnten im ganzen Land steigen – auch in Wittenbach. Gemäss Schätzung des Kantons werden 2040 «mindestens» 1800 Menschen mehr in der Gemeinde leben als heute. Bis 2035 wird es etwa 940 zusätzliche Wohnungen benötigen.

Zunehmen wird auch die Zahl der Beschäftigten. Bis 2035 wird von einem mittleren Wachstum von 356 Vollzeitstellen ausgegangen. 2018 zählte die Gemeinde über 460 Betriebe mit 3745 Angestellten. Zudem wird sich der Bedarf nach Erholungsräumen weiter vergrössern.

Wittenbach soll attraktiver werden: «Ohne eine Neuausrichtung, weg vom Image einer Agglomerationsgemeinde, wird sich der Wohnungsmarkt weiterhin vermutlich nur sehr einseitig entwickeln», heisst es. Aktuell werde Wittenbach aufgrund seiner niedrigen Wohn- und Pendelkosten als Wohnort gewählt – und nicht, weil die Gemeinde als attraktiv wahrgenommen werde. Eine Orientierung hin zu «eigenständigen, vielfältigen Qualitäten» sei enorm wichtig, um die Vision «In Wittenbach zu Hause» zu erreichen.

Das Wachstum soll dazu verwendet werden, die «Abwärtsspiralen» zu durchbrechen. Bei der Steuerkraft liegt Wittenbach aktuell auf Rang 55 aller 77 St.Galler Gemeinden.

«Laissez-faire oder Stillstand würden die finanzielle Situation der Gemeinde weiter verschlechtern.»

Durch eine aktive Steuerung der Bautätigkeiten soll die Schaffung von attraktivem Wohnraum für ältere Paare und Singles sowie für den pendelnden, erwerbstätigen Mittelstand gefördert werden. So würden Einfamilienhäuser und grössere Wohnungen frei für jüngere Familien und einkommensstärkere Gruppen mit und ohne Kinder. Zudem soll die Gemeinde zum «idealen Ort» werden, um eine Firma aufzubauen.

Das Gemeindeentwicklungskonzept geht sehr detailliert auf die angestrebten Entwicklungen in den Quartieren ein. Wittenbach Mitte ist demnach Kerngebiet und favorisiertes Innenentwicklungsgebiet. Der Zentrumsplatz und seine Umgebung sollen aufgewertet und zum Begegnungsort umgestaltet werden. Das Areal Wisen/Landi wird zu einem neuen Quartier mit urbanen Qualitäten, in dem der Privatverkehr nur eine untergeordnete Rolle spielen soll.

Soll zum ÖV-Hub werden und Junge sowie Seniorinnen und Senioren anziehen: das Bahnhofsquartier. Bild: Urs Bucher

Auch das Bahnhofsquartier nimmt eine zentrale Rolle ein. Dort sollen 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen für Menschen entstehen, die den öffentlichen Verkehr bevorzugen. Im Gebiet Neuhus im alten Dorf sollen hochwertige Eigentumswohnungen insbesondere für junge Familien gebaut werden sowie Mietwohnungen für Junge und Ältere.

Auf den Arealen Hofstet/Arbonerstrasse soll ein KMU-Zentrum entstehen. Der Kappelhof wiederum wird zu einem Ortsteil wachsen, der als Vorzeigeprojekt für autoarmes Generationenwohnen inmitten von Erholungsräumen gilt. Als Herzstück sämtlicher Fuss- und Veloverkehrsverbindungen soll der Wittenbacher Weg erstellt werden, der den Grossteil der künftigen Wohnbauschwerpunkte mit dem Zentrum verbindet.

Am kommenden Freitag, 18 bis 19.30 Uhr, und am Samstag, 9 bis 10.30 Uhr, finden in der Aula OZ Grünau Informations- und Diskussionsanlässe statt, an denen das Gemeindeentwicklungskonzept vorgestellt wird. Danach steht der Bevölkerung auch online eine Plattform (mitwirken-wittenbach.ch/de/) zur Verfügung, auf der darüber diskutiert werden kann. Der Gemeinderat wird das Konzept nach der öffentlichen Mitwirkung bereinigen und als Grundlage für die laufende Bau- und Zonenplanrevision bis Ende 2021 beschliessen.