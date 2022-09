Lidl und McDonalds eröffnen Filialen in Staad - Aldi ist schon da

Konzentration Thal wird zur Discounter- und Fast-Food-Hochburg: Lidl eröffnet Ende Monat, Aldi erweitert und McDonald's baut neu Künftig sind die beiden Discounter und die Filiale der Fast-Food-Kette in Staad innerhalb von 100 Metern zu finden. Aldi-Swiss ist daran, die bestehende Verkaufsfläche um 250 Quadratmeter zu vergrössern, Lidl empfängt am 29. September im Neubau erstmals Kundschaft und McDonald's startet demnächst an der Knotternstrasse mit dem Bau seines Restaurants, wartet aber noch auf mehrere Bewilligungen. Rudolf Hirtl 22.09.2022, 05.00 Uhr

Lidl eröffnet seine Filiale (rechts) in Staad am 29. September, im Hintergrund (links) sind unmittelbar neben der Aldi-Filiale die Bauvisiere für das geplante McDonald’s-Restaurant zu sehen. Bild: Tino Dietsche

Der Laden in Altenrhein war 2005 eine der ersten eröffneten Aldi-Suisse-Filialen in der Schweiz überhaupt. Nach knapp 17 Jahren hat sich Aldi Suisse entschieden, diese Filiale umfassend zu erneuern und zu modernisieren. Die bestehende Verkaufsfläche wird dabei um etwa 250 Quadratmeter vergrössert. Zudem wird die Gasheizung aus Umweltschutzgründen durch eine klimafreundliche Kälte-Wärmeanlage ersetzt, um den CO 2 -Ausstoss reduzieren zu können. Nach den Umbau- und Erweiterungsarbeiten steht der Kundschaft unter anderem ein vergrösserter Frische- und Convenience-Bereich zur Verfügung.

Knapp eine Gehminute in Richtung Rorschach entfernt, sind Handwerker daran, die letzten Schliffe am Neubau von Lidl zu erledigen. Im von einer Glasfassade dominierten Baukörper sind bereits die Firmenlogos und ein Teil der Einrichtung sichtbar. Auffallend ist die wuchtige Rolltreppe. Normalerweise werden für Lidl-Filialen eingeschossige Bauten erstellt, mit Parkplätzen im Umfeld. In Staad realisiert die Forol Generalunternehmung AG mit Sitz in Gossau eine Lidl-Filiale mit offenem, ebenerdigem Parking. Die Verkaufsfläche ist im ersten Obergeschoss angeordnet, verbunden mit Treppe, Lift und der besagten Rolltreppe. Das gesamte Bauvolumen beträgt 16’202 Kubikmeter und die Baukosten ohne Landanteil betragen

9 Millionen Franken. «Wir sind genau im Zeitplan. Seitens Forol freuen wir uns auf ein sehr gelungenes Projekt», sagt CEO Daniela Koller.

Es entsteht ist eine Verkaufsfläche von knapp 1200 Quadratmetern, wobei 65 Parkplätze zur Verfügung stehen. Lidl Schweiz startet in Staad am Donnerstag, 29. September, um 7 Uhr und bietet etwa 2000 Produkte des täglichen Bedarfs an.

Keine Einsprachen gegen McDonald's-Neubau

Gleich neben der Aldi-Filiale künden Bauvisiere ein weiteres Bauprojekt an. Das Fast-Food-Unternehmen McDonald’s baut ein zweistöckiges Restaurant, das drinnen voraussichtlich 150 Sitzplätze und 90 Sitzgelegenheiten auf der Terrasse bieten wird. Dieses Bauvorhaben ist bis 1. Juni im Rathaus Thal zur Einsichtnahme öffentlich aufgelegen. Laut Thals Gemeinderatsschreiber Christoph Giger sind keine Einsprachen gegen den Neubau eingegangen. Allerdings seien noch drei Bewilligungen/Verfügungen von kantonalen Amtsstellen (AFU, Verkehrstechnik) ausstehend. Von McDonald’s Suisse heisst es nach Baubeginn und Restauranteröffnung gefragt: «Da es noch ein laufendes Verfahren ist und kein Bescheid vorliegt, können wir noch keine Stellung beziehen.»

Bei McDonald’s Schweiz wartet man mit Freude auf die ausstehenden Bewilligungen, sodass bald mit der Detailplanung für den Bau des neuen Restaurants in Thal begonnen werden kann. Bei Aldi-Suisse ist man über den künftigen neuen Nachbarn nicht unglücklich: «Unserer Ansicht nach bieten Standorte mit einer hohen Frequenz für alle Anbieter vor Ort einen Mehrwert.» McDonald's baut übrigens nur knapp vier Kilometer westlich von der Konkurrenz. In Buriet hat Burger King im vergangenen Jahr die Chickeria-Filiale übernommen. Spätestens nach der Eröffnung von McDonald's - vermutlich im Frühsommer 2023 - wird Thal so also definitiv zur Discounter- und Fast-Food-Hochburg.