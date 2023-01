St.Gallen: Reformhaus Müller schliesst alle Filialen

Konkurs Tränen, grosses Bedauern und ein letzter Einkauf: St.Galler Kundinnen und Kunden verabschieden sich nach Aus des Müller Reformhauses von den Verkäuferinnen Viele Kundinnen und Kunden schauten am Dienstag vorbei, als das Müller Reformhaus zum letzten Mal offen hatte. Die Kette schliesst alle ihre Läden, wovon auch die Filialen an der Spisergasse und am St.Galler Hauptbahnhof betroffen sind. Marlen Hämmerli und Melissa Müller 1 Kommentar 04.01.2023, 17.00 Uhr

Die Filiale des Reformhauses Müller an der Spisergasse: Am Dienstag war hier der Andrang gross. Bild: Arthur Gamsa (4. Januar 2023)

Ein fröhlicher Popsong schallt aus den Lautsprechern in der St.Galler Bahnhofshalle. Ein krasser Gegensatz zur Tristesse in der Filiale des Müller Reformhauses. Im «Aquarium», wie manche den Glaskasten nennen, ist es dunkel. In den Regalen klaffen Lücken, die Kühlregale sind leer. Schilder an den Scheiben weisen darauf hin, was los ist: «Wir schliessen und bedanken uns für die tolle Zeit!»

Die Nachricht überraschte am Dienstag viele: Die Müller Reformhaus Vital Shop AG ist Konkurs, 37 Filialen in der ganzen Schweiz schliessen. 298 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. In St.Gallen ist neben der Filiale in der Bahnhofshalle auch das Stammhaus an der Spisergasse betroffen. Schon seit 50 Jahren gibt es an diesem Standort ein Reformhaus.

Tapfere Verkäuferinnen

«Nach jahrzehntelangen, wunderschönen Jahren schliessen wir unsere Türen für immer! Ihr Spisergass-Team», steht auf einem Zettel im Schaufenster. Der Andrang am letzten Abend ist gross: Viele Kundinnen und einige Kunden schlendern zum letzten Mal mit dem Einkaufskorb entlang der Regale mit Hexentee, veganer Schokolade, Baumnussmehl.

Vor der Kasse bildet sich eine lange Schlange. Es gilt, Abschied zu nehmen von den lieben, einfühlsamen Verkäuferinnen, die sich manche Sorgen anhörten und an der Kasse oft ein Probiererchen anboten: Eine Tasse Getreidetee oder einen Birkensaft, um im Frühling zu entschlacken. Manche Kundin wird beim Namen begrüsst. Die persönliche Bindung spielt hier eine grosse Rolle. Wehmut ist spürbar. Die Verkäuferinnen bleiben tapfer und stehen trotz der Situation ein letztes Mal im Laden.

«Es ist so schade», sagen viele Kundinnen und drücken den zehn Mitarbeiterinnen, die nun arbeitslos sind, ihr Beileid aus. «Wir haben am 24. Dezember erfahren, dass wir unseren Job verlieren», sagt eine Lehrtochter. «Was für ein Weihnachtsgeschenk», sagt eine Kundin und wünscht der jungen Frau alles Gute.

«Das darf doch nicht wahr sein», sagt eine Frau empört zu einer Verkäuferin, die sie schon lange kennt. «Ich komme doch wegen Ihnen hierher. Weil Sie mich so gut beraten. Das bekomme ich im Supermarkt nicht.» Die Verkäuferin beteuert: «Wir haben bis zum Schluss gekämpft.»

«Es ist eine Katastrophe», sagt eine Musikerin, überrascht von der Nachricht über den Konkurs. Sie kauft Bioleinmehl, um daraus warme Wickel zu machen. Das alte Hausmittel sei eine Wohltat bei Schnupfen. Sie schätze die hochwertigen Lebensmittel von Morga und die Kosmetik von Goloy. Diese werde sie in Zukunft aber wohl online bestellen müssen. «Das ist keine gute Entwicklung.»

Positiv trotz der Nachricht

Die Filiale in der Bahnhofshalle schliesse bereits um 18 Uhr, steht auf einem Zettel. Noch eine halbe Stunde: Eine der Verkäuferinnen wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Erst am Dienstagmorgen erhielten sie die Nachricht über den Konkurs, die Entlassungen und die fast sofortigen Schliessungen.

Die Lebensmittel landen nicht im Abfall, wie Filialleiterin Larissa Thürlemann sagt. Das würde ihr gegen den Strich gehen. Acht Jahre arbeitete sie für das Reformhaus und bleibt trotz der Schocknachricht positiv: «Für uns alle ist das auch eine neue Chance. Das Leben geht weiter.» Natürlich finde auch sie es schade. Das Unternehmen habe gute Werte vertreten und sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekümmert. Bis zuletzt. Thürlemann unterbricht das Gespräch und wischt vor dem Eingang. Die SBB suchen bereits nach einem Nachmieter.

Seit zwei Jahren befand sich die zweite Filiale in St.Gallen in der Bahnhofshalle. Auch hier ist nun Schluss. Bild: Arthur Gamsa (4. Januar 2023)

Nicht allen ist klar, dass der Laden, in dem sie sich gerade befinden, in wenigen Minuten nicht für diesen Abend schliesst, sondern für immer. «Jetzt muss ich schauen, wo ich künftig mein Müesli herbekomme», sagt eine Dame. Obschon das Team bereits um 18 Uhr Feierabend machen wollte, haben sie um 19 Uhr immer noch offen, weil unentwegt Kunden das Lokal betreten.

Wer auf eine Rabattschlacht gehofft hat, geht leer aus. Die meisten nutzten den letzten Einkauf, um sich vom Laden und den Mitarbeiterinnen zu verabschieden.

