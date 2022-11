Der Rorschacher und Goldacher Cliquenfasnacht droht das Ende

Konfettiregen Rorschacher Fasnacht stirbt in Raten: Die Cliquenfasnacht findet nicht statt Der Kinderumzug, der grosse Fasnachtsumzug, der Feuerwehrball im ABM-Keller und die Cliquenabende in Rorschacherberg haben etwas gemeinsam – diese beliebten Fasnachtsanlässe sind von der Bildfläche verschwunden. Nun droht auch dem Rorschacher und Goldacher Sprüchespass das Aus. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Auch wenn sie schlechte Nachrichten verkünden müssen, Marcel Hollenstein (links) und Reto Kaelli haben ihr Lachen nicht verloren. Bild: Rudolf Hirtl

«Bim Hafebahnhof kasch kei Billett meh kaufe, muesch über d’Hauptstross überine laufe. Döt isch s’Billett mit em Tourist-Büro kombiniert, do hätt doch tatsächlich öpper für d’Zukunft studiert. Bin i g’spannt wiä lang dass ächt no goht, bis im Tourist-Büro au en Postomat stoht.» Etwa so tönte es in der Vergangenheit, wenn Cliquen in Rorschacher Restaurants den Anker warfen und mit ihren gekonnten Seitenhieben das Publikum zum Lachen brachten.

Die Organisation der Cliquenfasnacht in Rorschach war aber schon öfter eine Zitterpartie. Im Januar 2006 stand der Anlass haarscharf vor einer Absage. Bea Mauchle, damalige Präsidentin des Verkehrsvereins Rorschach, trommelte ehemalige und Noch-Cliquenmitglieder zu einer Krisensitzung zusammen und konnte am Schluss vermelden: «Wir waren uns schnell einig: Die Cliquenfasnacht in Rorschach stirbt nicht.»

Zusammenschluss der Gleichgesinnten

Nicht mehr zu retten war im selben Jahr der fasnächtliche Anlass in Rorschacherberg. «Mit nur zwei Gruppen macht es keinen Sinn. Wir haben die Cliquenfasnacht abgesagt», sagte Ruedi Tobler von den «Muulwürf» damals. Und auch die TübNacht musste die Segel streichen, wurde aber fünf Jahre später erfolgreich reanimiert.

Und 2018 sah es nicht danach aus, als würde die Goldacher Cliquenfasnacht ihre 60. Austragung erleben, denn das Organisationskomitee trat geschlossen zurück. Wären da nicht Philipp Engel und Marcel Hollenstein, die sich entschieden, die Cliquenfasnacht weiterzuführen. Der Zusammenschluss mit Gleichgesinnten sollte fortan die Cliquenfasnacht sichern. Am 22. Februar 2020 traten die Sprücheklopfer und Musikanten aus Rorschach und Goldach vereinigt in Lokalen der beiden Gemeinden auf.

Es sollte vorläufig der letzte Auftritt der Sprücheklopfer sein, denn mit Corona war in der Folge nicht zu spassen. «Nach langem Abwägen sind die Organisatoren der Rorschacher und Goldacher Cliquenfasnacht übereingekommen, auch die Ausgabe 2022 dieser traditionellen Anlässe abzusagen. Es ist uns sehr schwer gefallen – aber unter den aktuell geltenden Massnahmen und Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 würde die Cliquenfasnacht nicht zu der gefreuten und ausgelassenen Sause, wie dies unbedingt sein sollte», teilten die Verantwortlichen im Januar 2020 mit, nachdem bereits im Jahr zuvor die Gags im Coronadunst hängen blieben.

Der grosse Fasnachtsumzug in Rorschach fand letztmals 2014 statt. Bild: Rudolf Hirtl

Fasnachtsbegeisterte, die gehofft haben, dass die lokale Prominenz im kommenden Februar wieder ihr Fett abbekommt, werden nun neuerlich enttäuscht. Reto Kaelli, der die Verantwortung für die Rorschacher Cliquenfasnacht 2018 von Bea Mauchle übernommen hat, und Marcel Hollenstein mussten Anfang dieser Woche die neuerliche Absage verkünden. «Der Entscheid ist uns nicht leichtgefallen, aber wir haben leider nur Absagen bekommen», sagt Kaelli, der mit «Die (R)an(d)ständigen» jeweils selber auf der Bühne steht. Marcel Hollenstein, er tritt seit 2016 mit der Clique «Äffzeh» auf, ergänzt: «Wir wollten bestehende Gruppen motivieren, nochmals aufzutreten, und haben auch versucht, neue Frauen und Männer zu gewinnen, wir haben aber leider nur Absagen erhalten.»

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt

Im Spätsommer dieses Jahres, als die beiden zusammensassen, hätten sich die Probleme schon abgezeichnet und vor drei Wochen hätten sie den definitiven Entscheid treffen müssen, die klassische Cliquenfasnacht zu grounden. An der Musik hätte es nicht gefehlt, so die beiden, denn obwohl auch Guggenmusiken mit Nachwuchssorgen kämpften, hätten sie genügend Anmeldungen gehabt. Marcel Hollenstein sagt:

«Es ist tragisch, dass wir nicht mehr genügend Cliquen finden. Bei einer Bevölkerungszahl von 25'000 in der ‹Stadt am See› sollte dies eigentlich möglich sein.»

Reto Kaelli lässt durchblicken, dass es im Februar dennoch einen Cliquenabend «light» mit den «Die (R)an(d)ständigen» geben könnte. In welcher Form und wann genau, stehe aber noch nicht fest.

Und die klassische Cliquenfasnacht, endet sie wie andere traditionelle Rorschacher Fasnachtsanlässe im Konfettinirvana? «Wir werden es nächstes Jahr nochmals versuchen. Wenn es aber so weitergeht, dann werden wir die Cliquenfasnacht früher oder später in Würde sterben lassen müssen», sind sich Kaelli und Hollenstein einig.

Der Feuerwehrball im ABM-Keller ist schon lange Geschichte Bild: OT-Archiv

