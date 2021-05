Kommunikation Lange wurde darauf gewartet, nun ist das Konzept endlich da: Der Gossauer Stadtrat zeigt, wie er in Zukunft kommunizieren will Der Stadtrat Gossau hat das neue Kommunikationskonzept verabschiedet. Die eigenen Kanäle gewinnen an Bedeutung. Im August wird der schon lange angekündigte neue Internetauftritt der Stadt lanciert. Die privaten Medien sollen aber nicht vernachlässigt werden. Michel Burtscher 10.05.2021, 13.45 Uhr

Modern ist anders: So sieht die Website der Stadt Gossau heute aus. Bild: Screenshot stadtgossau.ch

Ursprünglich war es auf spätestens Ende 2018 angekündigt. Doch das neue Kommunikationskonzept der Stadt Gossau verspätete sich immer wieder. Nun liegt das Dokument vor, 22 A4-Seiten lang ist es. Darin wird geregelt, wie und auf welchen Kanälen der Stadtrat, die Verwaltung, der Schulrat und die Stadtwerke künftig kommunizieren. Der Stadtrat hat das neue Kommunikationskonzept vor dem Hintergrund des medialen Wandels erarbeitet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die heutige Medienlandschaft sei geprägt durch eine Vielfalt an Kanälen und eine hohe Dynamik in der Berichterstattung, schreibt die Stadt. Medienschaffende würden die Themen nach dem Leserinteresse auswählen. Private Printmedien würden vermehrt auf überregionale Berichterstattung setzen. Der Lokaljournalismus «alter Schule» verschwinde oder werde durch «Leserjournalismus» ersetzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Viele Leserinnen und Leser hätten sich an kürzere Texte und audiovisuelle Inhalte gewöhnt.

Eigene Website mit attraktiven Inhalten

Für die Kommunikation einer öffentlichen Organisation nehme der Stellenwert der eigenen Kanäle darum weiter zu, schreibt die Stadt. Im Fall von Gossau seien dies die eigene Website und «zeitgemässe und populäre» Social-Media-Kanäle. «Diese sollen vermehrt auch audiovisuelle Inhalte bieten und dadurch für weitere Nutzerkreise attraktiver werden.» Ein wichtiger eigener Kanal wäre wohl auch das Stadtmagazin gewesen, das der Stadtrat lancieren wollte. Die Stimmberechtigten lehnten den 1,05-Millionen-Kredit dafür jedoch im vergangenen November ab. Von einem Magazin ist im Konzept denn auch keine Rede mehr.

Private Medien, sowohl gedruckt wie auch elektronisch, bleiben für den Stadtrat indes «sehr wichtig» für den öffentlichen Diskurs. Mit den «für Gossau massgebenden Leitmedien» solle die bisherige Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Im Kommunikationskonzept sind die Prozesse und Zuständigkeiten für die Medienarbeit festgehalten. Der Kommunikation in Krisensituationen widmet der Stadtrat ebenfalls ein Kapitel und sieht die Schaffung einer internen Organisation für Krisensituationen vor.

Neue Website kommt endlich

Der Stadtrat wird das Konzept in Etappen umsetzen. Eine erste allgemein wahrnehmbare Massnahme werde die Aufschaltung der neuen Website von Stadt und Schule sein, heisst es in der Mitteilung. Diese soll im August erfolgen. Endlich, werden einige wohl sagen. Denn auch die neue Website hat Verspätung. Sie sollte eigentlich schon 2019 online gehen. Wegen eines Rechtsmittelverfahrens verzögerte sich der Start jedoch. Jemand hatte bei der Ausschreibung des Projekts Beschwerde gegen die Stadt eingereicht. Darum musste die Vergabe neu aufgegleist werden.