Rorschachs Stadtrat Stefan Meier hat genug

Kommunalpolitik Nach 24 Jahren im Dienst der Öffentlichkeit: Rorschachs Stadtrat Stefan Meier tritt zurück Mitte-Politiker Stefan Meier kehrt der städtischen Politik den Rücken. Der Stadtrat Rorschach hat den Rücktritt des 43-Jährigen am Montag bekannt gegeben. Wenn er Ende September aus dem Rat ausscheidet, blickt er auf beinahe 14 Jahre kommunale Politik zurück. Aber auch als Verwaltungsratspräsident der Kirchgemeinde Region Rorschach und als Gewerbevereinspräsident wird Stefan Meier in Erinnerung bleiben. Rudolf Hirtl 14.02.2022, 15.13 Uhr

Stadtrat Stefan Meier präsidierte bis 2021 den Gewerbeverein Rorschach. Das Bild zeigt ihn bei der Neujahrsrede im Januar 2020. Bild: Rudolf Hirtl

Die Mitteilung aus dem Rathaus Rorschach ist kurz und bündig: «Der Stadtrat hat den Rücktritt von Stadtrat Stefan Meier zur Kenntnis genommen. Wenn Stefan Meier Ende September 2022 aus dem Rat ausscheidet, blickt er auf beinahe zehn Jahre im Rat und zuvor vier Jahre in der Geschäftsprüfungskommission zurück.» Er mache persönliche Gründe für seinen Entscheid geltend. Der Stadtrat werde demnächst die Eckdaten zur anstehenden Ersatzwahl in den Rat bekannt geben.

Diese mageren Zeilen widerspiegeln allerdings nur einen kleinen Bereich von dem, was der Mitte-Politiker in den vergangenen 24 Jahren im Dienste der Öffentlichkeit geleistet hat. Er war beispielsweise nach der Fusion der katholischen Kirchgemeinden Rorschach, Goldach und Untereggen ab 1. Januar 2016 der erste Präsident des Verwaltungsrates der neuen Kirchgemeinde Region Rorschach. Seit er sein Amt im August 2019 an Pius Riedener übergab, amtet er bei den Katholiken als Geschäftsleiter.

Bummelsonntag und das Einkaufszentrum für die ganze «Stadt am See»

Während acht Jahren, von 2014 bis 2021, war Stefan Meier ausserdem Präsident des Gewerbevereins Rorschach. In dieser Funktion puschte er unter anderem das gemeinsame Projekt der Gewerbevereine Rorschach, Rorschacherberg und Goldach - der Gutschein «Gewerbe am See». So löste etwa sein Aufruf zu Beginn der Coronapandemie, in lokalen Geschäften Gutscheine zu kaufen, die nach der Krise eingelöst werden können, ein riesiges Echo aus, Gutscheine im Wert von beinahe 60'000 Franken wurden gekauft.

In seiner Eigenschaft als Präsident kämpfte er auch gegen die Schlechtrederei von Rorschach an. Gwerbler seien keine aussterbende Spezies, betonte er immer wieder. Im Gegenteil, in Rorschach seien alle Produkte zu haben, die man zum Leben brauche, es sei daher noch immer das Einkaufszentrum für die ganze Stadt am See». Auch der seit über 30 Jahren durchgeführte Bummelsonntag lag ihm am Herzen.

Zeit für Rücktritt ist gekommen

Mit dem Stadtratssitz legt Stefan Meier im Herbst also das dritte gewichtige Amt in der Stadt ab. Wieso macht er dies ausserhalb der Legislatur? «Nach 24 Jahren in öffentlichen Ämtern ist für mich einfach der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt gekommen», sagt Stefan Meier, der 2018 als Nachfolger für den damaligen Stadtpräsidenten Thomas Müller gehandelt wurde, aber auf eine Kandidatur verzichtete.

Es gebe keinen eigentlichen Auslöser für seine Entscheidung jetzt. Nach so langer Zeit könne man zwar von Amtsmüdigkeit sprechen, Meier betont aber, dass er im Herbst keinesfalls mit Groll aus seinem Amt ausscheiden werde, sondern vielmehr mit vielen schönen Erinnerungen. Fakt sei aber auch: «Ich freue mich auf endlich mehr Freizeit.»