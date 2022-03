Thaler Verzicht auf Steuersenkung in der Kritik

Kommunalpolitik Die Gemeinde Thal soll den Steuerfuss senken: An der Vorversammlung werden die zu hohen Reserven kritisiert Thal hat über 41 Millionen Franken im Eigenkapital zur Seite gelegt. Das ist übertrieben viel, sagt ein Votant an der Vorversammlung vom Montagabend und fordert den Gemeinderat auf, den aktuellen Steuerfuss von 89 Prozent zu senken. Teurer als geplant wird die Aufstockung vom Kindergarten Feld. Dies auch deshalb, weil Pandemie und Krieg Baumaterial massiv verteuert haben. Rudolf Hirtl 22.03.2022, 16.57 Uhr

Knapp 120 Personen verfolgen die Thaler Vorversammlung vor Ort. Die Veranstaltung wurde erstmals auch als Livestream übertragen. Bild: Rudolf Hirtl

Die Vorversammlung der Politischen Gemeinde Thal in der Doppelturnhalle Bützel verläuft mit knapp 120 Teilnehmenden ohne grosse Diskussionen. Nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der Gemeinderat einen überdurchschnittlich guten Jahresabschluss 2021 präsentieren kann. Statt mit einem budgetierten Verlust schliesst die Rechnung von Thal mit einem Gewinn von 2,5 Millionen Franken. Dies entspricht einer Besserstellung von 5,1 Millionen Franken gegenüber dem budgetierten Aufwandüberschuss von 2,6 Millionen Franken. Der Gemeinderat schlägt den Bürgerinnen und Bürgern vor, den dritttiefsten Steuerfuss der Region Rorschach bei 89 Prozent zu belassen.

Das ist allerdings gar nicht nach dem Geschmack eines Votanten. «Seit 30 Jahren habe ich keine Vorversammlung verpasst und seit 20 Jahren kündet uns der Gemeinderat beim Budget einen Verlust von über zwei Millionen Franken an und jedes Mal machen wir dann doch fünf Millionen Franken Gewinn», sagt er. Zusammen mit den Rücklagen bei Wasser und Strom habe die Gemeinde über 50 Millionen Franken Eigenkapital angespart. Die Bevölkerung zahle also seit Jahren zu viel. Ein Blick in die Region zeige, dass Gemeinden mit deutlich weniger Reserven die Steuern senken würden.

Seit dem Zweiten Weltkrieg keine derart unsichere Situation mehr

Er wolle also wissen, wieso Gemeinderat und GPK nicht Ja sagen zu einer Steuersenkung, die nötig und möglich sei. Selbstverständlich habe sich der Rat bezüglich einer Steuerfusssenkung beraten, entgegnet Gemeinderat Werner Reifler, der vorgängig über den Gemeindehaushalt und den Finanzplan informiert hat. Die hohen Reserven seien auch der Finanzaufwertung geschuldet, die 2019 beim Wechsel zum neuen Rechnungsmodell (RMSG) habe vorgenommen werden müssen. Ausserdem sei der Steuerfuss von 89 Prozent mit Blick auf die Aufgaben, die in der Zukunft bezüglich Infrastruktur noch gelöst werden müssten, als durchaus attraktiv zu betrachten. «Wir hatten 20 wachsende Jahre für die Wirtschaft und für die Gesellschaft. Ohne biblisch zu werden, wo ja nach den fetten die mageren Jahre folgen, in Anbetracht von Pandemie und Krieg haben wir bei der Budgetierung eine gewisse Vorsicht walten lassen, auch wenn wir eine gesunde Finanzsituation haben», so Werner Reifler.

Noch ist laut Gemeinderatsschreiber Christoph Giger in Hinblick auf die Bürgerversammlung vom 28. März kein offizieller Antrag für eine Senkung des Steuerfusses eingegangen. Es sei aber damit zu rechnen.

Ein anderer Votant macht seinem Ärger insofern Luft, da er bei vergangenen Versammlungen schon mehrmals auf Missstände bei innerörtlichen Strassen aufmerksam gemacht habe. Miriam Salvisberg, Vizegemeindepräsidentin von Thal, entgegnet, dass die überfällige Sanierung der Dornierstrasse vom Rat in die Hand genommen wurde. Abklärungen seien eingeleitet und ein Projektierungskredit ins Budget aufgenommen worden.

Gefährlicher Engstelle für Schülerinnen und Schüler beseitigen

Die Töberstrasse, diese führt an der Marienburg vorbei, stehe ebenfalls im Fokus des Gemeinderates, auch wegen der durch die Mauer engen Situationen für Schülerinnen und Schüler. Salvisberg sagt:

«Wir haben bereits mit der Gemeinde Rheineck Kontakt aufgenommen, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden.»

Thematisiert werden auch Unterflurcontainer. Ein Votant hätte gerne mehr davon. Gemeinderat Ernst Höchner macht klar, dass solche unterirdischen Kehrichtcontainer nicht direkt am Bach gebaut werden dürfen, es seien jedoch 850'000 Franken für Unterflurcontainer in die Investitionsrechnung aufgenommen werden. «Wir können also dort, wo es Platz hat und wo Bedarf dafür ist, auch solche Anlagen realisieren.»

Miriam Salvisberg entschuldigt sich in ihrer Eigenschaft als Schulratspräsidentin gleich mehrmals bei den anwesenden Thalerinnen und Thalern. Zuerst, weil die Aufstockung vom Kindergarten Feld teurer wird als geplant. Allerdings liefert sie handfeste Gründe dafür: Mehrkosten infolge der Auswirkungen der Pandemie konnten nicht erahnt werden und bei der Planung sind dem Rat Fehler unterlaufen, da kein externer Spezialist zugezogen wurde. Salvisberg räumt ein, dass dies keine guten Nachrichten sind, es seien aber Schritte eingeleitet worden, damit sich diese Fehler nicht wiederholen.

35 von 85 Lehrpersonen fehlen wegen Corona

Viele Anlässe und Begegnungsmöglichkeiten der Schule mussten in den vergangenen zwei Jahren abgesagt oder konnten nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Viele Informationen hätten schriftlich erfolgen müssen. Der Zeitdruck, oft musste innert weniger Stunden informiert werden, und die schiere Menge hätten auch mal zu einem unpersönlichen Schreiben geführt. Dafür wolle sie sich entschuldigen.

Der Fokus für das Schuljahr 2021 und 2022 werde auf die sozialen Ziele gesetzt. Zum Beispiel Räume schaffen für unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken der Schülerinnen und Schüler, wohlwollende Zusammenarbeit auf allen Ebenen und die Freude der Lehrpersonen an ihren Schülerinnen und Schülern sowie an ihrem Beruf.

Mittlerweile seien alle Massnahmen in der Schule aufgehoben und nach Weisung von Kanton und Bund wäre nun wieder Normalbetrieb angesagt. «Doch ganz so einfach ist es nicht», sagt die Schulratspräsidentin. «Wir haben seit Januar über 35 Ausfälle von Lehrpersonen wegen Corona. Es ist eine riesige Herausforderung, den Schulbetrieb trotz dieser schwierigen Umstände am Laufen zu halten.»