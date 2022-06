St.Gallen: Der Heimatschutz verrennt sich mit der Rondelle

Kommentar Zu spät, viel zu spät: Der Heimatschutz will auf einen vom Stimmvolk der Stadt St.Gallen gefällten Entscheid zurückkommen Der Heimatschutz macht sich vergebene Mühe: Er will das Ende der Rondelle auf dem St.Galler Marktplatz nicht wahrhaben und das Gebäude vor dem Abbruch verschonen. Doch dies ist nicht mehr abzuwenden. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 18.10 Uhr

Marktplatz und Bohl aus der Vogelperspektive: Im Zuge der Neugestaltung des Platzes soll die neuneckige Rondelle zwischen den Bäumen weg. Bild: Michel Canonica (23.05.2020)

Der Heimatschutz hat sich verrannt – und zwar zünftig. Jetzt, im Juni 2022, mit dem Wunsch oder der Forderung zu kommen, die Rondelle auf dem Marktplatz in St.Gallen erhalten zu wollen, ist aus der Zeit gefallen. Am 27. September 2020, also vor bald zwei Jahren, hat das Stimmvolk der Stadt St.Gallen nämlich klar Ja gesagt zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl.

Das Abstimmungsbüchlein war in diesem Punkt eindeutig: Die Rondelle aus den 1950er-Jahren wird zu Gunsten einer ausgedehnten, freien Fläche und einem neuen Marktpavillon «aufgegeben». Mit dem Ja an der Urne wurde das Ende der Rondelle an ihrem jetzigen Standort besiegelt. Der Souverän hat gesprochen.

Zweifelsohne weckt die Rondelle viele Erinnerungen, darüber hinaus steht sie aber weder unter Denkmalschutz noch gehört sie zum Bundesinventar schützenswerter Bauten. Man kann über Grösse, Form, Ausrichtung und Standort des neuen Pavillons reden. Diese Diskussion haben die Märktler vergangene Woche angestossen.

Klar ist auch, dass ein Mitwirkungsverfahren genau dazu da ist, dass alle ihre Anliegen vorbringen können. Aber über ein per Volkswille abgeschriebenes Gebäude diskutieren zu wollen, ist – mit Verlaub – verfehlt und vergebene Müh'. Dieser Zug ist nun wirklich definitiv abgefahren – und zwar bereits vor knapp zwei Jahren.

