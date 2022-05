Kommentar Vorprojekt für den neuen St.Galler Marktplatz: Mit Fingerspitzengefühl und Offenheit erneute Blockade verhindern Im Herbst 2020 hat das Stadtsanktgaller Stimmvolk einem Rahmenkredit von 27,7 Millionen Franken zur Sanierung und Umgestaltung von Marktplatz und Bohl zugestimmt. Mit dem am Donnerstag vorgestellten Vorprojekt macht das Vorhaben einen grossen Schritt vorwärts. Reto Voneschen 05.05.2022, 18.40 Uhr

Der St.Galler Marktplatz, der sein heutiges Gesicht Anfang der 1950er-Jahre erhalten hat, soll grundlegend saniert und neu gestaltet werden. Bild: Donato Caspari

(6. September 2021)

Das Vorprojekt für den neuen St.Galler Marktplatz löst keine Jubelstürme aus. Es ist kein Wurf, sondern die solide Umset­zung der Ideen, die das Stimmvolk mit seinem Ja von 2020 gutgeheissen hat. Schon damals war klar, dass die Planer auf einem Platz, der ganz vielen Interessen zu dienen hat, die Pflicht und nicht die Kür laufen müssen.

Natürlich kann man das alte Spielchen jetzt neu beginnen und lautstark alle Details kritisieren. Alle finden sicher etwas, was sie anders machen würden. Der Sache dient das nicht. Grundsätzlich liegen nämlich Lö­sungen auf dem Tisch, die im Alltag funktionieren dürften.

Positiv: Stadt will an der Ausgestaltung von Details arbeiten

Beruhigend ist, dass die Stadt bereit ist, an den Details noch zu arbeiten. Ein solches Detail ist die Gliederung von Bauern- und Wochenmarkt. Die Stände sollen links und rechts des neuen Marktpavillons aufge­stellt werden. Das reisst sie auseinander, was Händlerinnen und Händler sicher ablehnen, was aber auch unpraktisch für die Kundschaft ist. Positiv: Über die Gliederung kann man gemäss Stadträtin Sonja Lüthi nochmals reden.

Auch schwieriger zu lösende Konfliktpunkte als die Markt­aufteilung sind im Vorprojekt auszumachen. Das Potenzial für einen Rechtsstreit und damit eine längere Verzö­ge­rung der Umgestaltung haben zwei Themen. Einerseits ist das der Widerstand gegen die neue Haltekante für Bus und Bahn auf der Nordseite des Platzes. Anderseits sind das offene Fragen beim neuen Markt­pavillon.

Haltekante: Kompromiss scheint möglich - und beim Marktpavillon?

Reto Voneschen, Stadtredaktor beim «St.Galler Tagblatt». Hanspeter Schiess

Laut Stadtrat Markus Buschor ist der Kompromiss für die neue Haltekante auf gutem Weg. Eine Einigung mit den Behin­dertenverbänden über die Höhe der Kante und mit dem Gewerbe über die Gestaltung der War­tehallen vor den Schau­fenstern zeichnet sich ab. Bei der Markt­halle dürfte es mehr Streit­punk­te geben – von der Aus­gestaltung bis zum Umgang mit dem stän­digen Markt.

Die Stadt braucht den neuen Markt­platz rasch. Darum tut sie und tun alle von der Umgestaltung Betroffenen gut daran, mit Finger­spitzen­gefühl und offen auch für kreative Lö­sungen ins Mitwirkungs­ver­fahren zu steigen. Es geht nicht darum, wer am Schluss Recht behält. Wir brauchen einen neuen Marktplatz der alltagstauglich ist und funktioniert.