Goldacher Gemeinderat muss über die Bücher

Kommentar Trotz Nein zum Theaterprovisorium: Im Grundsatz ist Goldach auf dem richtigen Weg Der Goldacher Gemeinderat darf das Projekt «Theaterprovisorium» nicht weiter verfolgen. Trotzdem muss er weiter auf Grundsatzabstimmungen setzen, um grosse Vorhaben zu lancieren. Er muss aber seine Überzeugungsarbeit deutlich verbessern. Rudolf Hirtl 15.05.2022, 14.27 Uhr

Das Theaterprovisorium St.Gallen kommt nicht nach Goldach. Bild: Arthur Gamsa

Goldach hat abgestimmt. Aber nicht etwa darüber, ob das Theaterprovisorium an den Bodensee gezügelt wird, sondern darüber, ob sich der Gemeinderat im Detail mit dem Thema auseinandersetzen soll. Über den entscheidenden Kredit wäre erst im Herbst angestimmt worden.

Da werden Erinnerungen wach an die geplante Gemeindefusion mit Untereggen im Jahr 2008. Auch damals wurde dem Gemeinderat bei der Grundsatzabstimmung von der Bürgerschaft verwehrt, sich überhaupt ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Damals war der hohe Steuerfuss der Nachbarn Futter für die Gegner, diesmal waren wohl die hohen Kosten und die Neinkampagne der SVP matchentscheidend.

Die 200'000 Franken für die Vorprüfung lägen ja in der Kreditkompetenz des Gemeinderates. Die Stimmbeteiligung von immerhin knapp 44 Prozent und das Resultat zeigen, dass es auch künftig angebracht ist, Projekte in dieser Dimension in einer Grundsatzabstimmung auszuloten.

Aber, nicht wegzudiskutieren ist, der Gemeinderat hat eine herbe Schlappe eingesteckt. Einmal mehr ist es ihm nicht gelungen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von einem Projekt zu überzeugen. Diesbezüglich muss der Rat über die Bücher gehen, um bei einem nächsten Projekt dieser Grössenordnung nicht schon wieder im Voraus zurückgebunden zu werden.