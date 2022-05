kommentar St.Galler Stadtregierung will drei Millionen zur Rekapitalisierung der Spitex AG: Alle Alternativen wären noch teurer Die Spitex St.Gallen AG schreibt für das erste Geschäftsjahr von August 2020 bis Ende 2021 ein Defizit von gut 1,7 Millionen. Und auch im laufenden Jahr sollen rote Zahlen resultieren. Um die Einheitsspitex auf Kurs zu halten, beantragt der Stadtrat dem Parlament einen Nachtragskredit. Wird die Spitex zum Fass ohne Boden? Reto Voneschen 25.05.2022, 18.54 Uhr

Damit das Spitexangebot in der Stadt St.Gallen modernisiert und ausgebaut werden kann, braucht die Spitex AG neues Kapital. Bild: Gaetan Bally/KEY

Um diese Aufgabe ist das St.Galler Stadtparlament mit Sicherheit nicht zu beneiden. Egal, wie es entscheidet, es wird die Stadtkasse Millionen kosten. Entweder um die Spitex AG auf ein sicheres Fundament zu stellen, oder um eine Ersatzlösung aus dem Boden zu stampfen.

Nicht funktionieren wird das Prinzip Hoffnung. Wenn das Parlament den Nachtragskredit ablehnt und abwartet, um zu sehen, was passiert, ist es zwar möglich, dass die Spitex AG überlebt. Grosse Sprünge wird sie so aber nicht mehr machen können. Womit Modernisierung und Ausbau des Spitex­angebots in der Stadt auf Jahre hinaus blockiert wären.

Reichen die drei Millionen Franken?

Der Stadtrat will die Spitex St.Gallen AG mit neuem Kapital ausstatten. Dafür verlangt er einen Nachtragskredit von drei Millionen Franken. Es gibt Hinweise eines unabhängigen Fachmanns, dass dieser Ansatz funktionieren könnte. Garantien dafür gibt es freilich nicht.

Auf der anderen Seite ist klar, dass der Versuch, einen Ersatz für die AG zu installieren, Unruhe und Kosten weiter erhöht. Dem Stadtparlament wird daher nicht viel anderes übrig bleiben, als nach dem Prinzip «Augen zu und durch» dem Nachtragskredit für die Spitex AG zuzustimmen und aufs Beste zu hoffen.

Wie das Projekt Einheitsspitex umgesetzt wurde, ist blamabel

Reto Voneschen, Stadtredaktor «St.Galler Tagblatt». Bild: Hanspeter Schiess

Trotz aller Sachzwänge ist das Parlament indes gut beraten, nicht einfach Ja und Amen zu sagen. Beim Aufgleisen der Einheitsspitex kam es trotz Beizug von Fachleuten zu ärgerlichen Fehlern. Auch kritische Fragen und Bedenken aus dem Parlament wurden damals ignoriert.

Das darf sich nicht wiederholen. Das Parlament muss also wachsam bleiben und den Nachtragskredit allenfalls mit Auflagen verbinden. Etwa mit solchen, die sicherstellen, dass die Stadtpolitik vom nächsten Finanzloch bei der Spitex AG nicht wieder auf dem falschen Fuss erwischt wird.