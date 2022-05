KOMMENTAR SP und Gewerkschaften haben zu hoch gepokert: St.Gallerinnen und St.Galler stimmen für einen Richtungswechsel bei den Ladenöffnungszeiten Die Stimmberchtigten der Stadt St.Gallen haben am Sonntag sowohl die Initiative von SP und Gewerkschaften als auch den moderateren Gegenvorschlag des Stadtparlaments abgelehnt. Das ist ein Sieg für den Stadtrat, der 2020 die Öffnungszeiten liberalisiert hatte. Und es ist eine Niederlage für die Initiantinnen und Initianten, die sich nicht mit dem Gegenvorschlag zufriedengeben wollten. Luca Ghiselli 15.05.2022, 14.09 Uhr

Länger einkaufen bleibt in der St.Galler Innenstadt nach dem Volksentscheid vom Sonntag möglich. Bild: Benjamin Manser

Oft wurde der gesellschaftliche Wandel in den vergangenen zwei Jahren als Argument für längere Ladenöffnungszeiten ins Feld geführt. Seit Sonntag ist klar: Es hat sich wirklich etwas getan bei den St.Galler Stimmberechtigten. Dreimal haben sie auf kantonaler Ebene eine Liberalisierung der Öffnungszeiten abgeschmettert – beim Urnengang 2010 sagten über 64 Prozent der Stimmberechtigten in der Stadt Nein zu längeren Öffnungszeiten. Deutlicher, als der Rest des Kantons. Nun sagen die Stadtsanktgaller Stimmberechtigten aber Nein zur Initiative von SP und Gewerkschaften, die längere Ladenöffnungszeiten im «Tourismusperimeter», also der Innenstadt, rückgängig gemacht hätte. Und sie lehnen auch den gemässigteren Gegenvorschlag ab, der nur den Sonntagsverkauf rückgängig gemacht hätte.

Das ist in erster Linie ein Sieg für den Stadtrat. Er hatte im Juni 2020 in eigener Kompetenz die Öffnungszeiten in der Innenstadt ausgedehnt und war dafür harsch kritisiert worden. Und es ist eine empfindliche Niederlage für die Initianten von SP und Gewerkschaften: Sie hatten hoch gepokert und nach der Annahme des moderaten Gegenvorschlags im Stadtparlament ihre Initiative nicht zurückgezogen. Nun stehen sie mit leeren Händen da.

Bei diesem Kurswechsel der Stimmbevölkerung im Vergleich zur Abstimmung vor zwölf Jahren spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Veränderte Einkaufsbedürfnisse und der gesellschaftliche Wandel sind gewiss ein Teil davon. Vielleicht sind viele Städterinnen und Städter aber auch einfach zufrieden mit dem neuen Status Quo – und haben sich bereits an längere Öffnungszeiten gewöhnt.

Dass eine Mehrheit auch dem Sonntagsverkauf eine Tür offen hält, überrascht, zumal sich ausser dem Stadtrat und den Grünliberalen niemand für ein doppeltes Nein ausgesprochen hatte. Auch wirtschaftsliberale Kreise von FDP, Mitte und SVP über Pro City bis zum Gewerbeverband hatten sich für den Gegenvorschlag stark gemacht. Sie dürften aber gut mit dem Entscheid vom Sonntag leben.

Dieser hat Signalwirkung über die Stadtgrenzen hinaus. Seitens St.Galler Kantonsregierung liess man im Streit um längere Ladenöffnungszeiten in der Stadt nämlich bereits früh verlauten, dass man gespannt auf die Entwicklung in der Kantonshauptstadt blicke.

Hier ist die Kantonsregierung nach der klaren Ansage der städtischen Stimmbevölkerung in der Pflicht. Es ist in ihrem Interesse, möglichst rasch um einen erneuten kantonalen Volksentscheid bemüht zu sein und so über die Stadtgrenzen hinaus Klarheit zu schaffen. Gut möglich nämlich, dass sich die Einkaufsbedürfnisse seit der letzten kantonalen Abstimmung zum Thema nicht nur in der Kantonshauptstadt verschoben haben.