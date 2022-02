Hallenbadverbund St.Gallen: So geht regionale Zusammenarbeit

Kommentar Mit happigen Eintrittspreisen macht der neu gebildete Hallenbadverbund Druck auf die Nein-Sager-Gemeinden – zu Recht 14 Gemeinden aus der Region St.Gallen-Bodensee leisten Pro-Kopf-Beiträge an vier Städte und Gemeinden und an eine Genossenschaft, die ein Hallenbad betreiben. Die Solidarität spielt – das sollte auf andere Bereiche regionaler Zusammenarbeit ausgeweitet werden. Daniel Wirth 28.02.2022, 14.45 Uhr

Muss saniert werden: Das Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Vorbei die Zeit des Trittbrettfahrens in der Region St.Gallen-Bodensee. Zumindest beim Schwimmen im Hallenbad. Der neu geschaffene Hallenbadverbund ist ein gutes Beispiel regionaler Zusammenarbeit. Diese könnte in ähnlicher Form ausgeweitet werden, etwa bei Kultureinrichtungen, Sportstätten oder Schiessanlagen, die in den Standortgemeinden genauso wie die Hallenbäder hohe Kosten auslösen.