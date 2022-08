Kommentar zur St.Galler Sicherheitsstudie: Gefragt sind alle

KOMMENTAR Längst nicht alle fühlen sich in St.Gallen sicher – gefragt ist die ganze Gesellschaft Die Stadt St.Gallen ist grundsätzlich eine sichere Stadt. Trotzdem zeigt eine Studie im Auftrag der Stadtpolizei: Gerade Frauen fühlen sich nachts viel unsicherer als Männer. Oft wird die Lösung an die Betroffenen delegiert, dabei greift das viel zu kurz. Luca Ghiselli 17.08.2022, 16.30 Uhr

Sicherheit ist nicht unbedingt ein Zustand. Sie ist ein Gefühl. Und die gefühlte, subjektive Sicherheit ist mindestens so wichtig wie die mit Kriminalstatistiken belegbare. Sich sicher fühlen in den Gassen und auf den Plätzen der Innenstadt – das ist ein Grundbedürfnis und das Recht aller, die in St.Gallen leben, hierher in den Ausgang oder an einen Grossanlass kommen.

Es ist also gut, dass die Stadtpolizei nach den turbulenten Tagen um Ostern 2021 und den Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum vom Spätsommer des gleichen Jahres eine Erhebung in Auftrag gab. Das subjektive Sicherheitsgefühl lässt sich nämlich auch von solch singulären Ereignissen und der medialen Antwort darauf massgeblich beeinflussen.

Die Resultate der nicht-repräsentativen, aber aufschlussreichen Befragung bestätigen, was zu vermuten war: Grundsätzlich ist die Stadt St.Gallen sicher. Das heisst aber nicht, dass Behörden und Gesellschaft jetzt die Hände in den Schoss legen können.

Frauen fühlen sich deutlich unsicherer

Am meisten ins Auge sticht die Diskrepanz zwischen den Geschlechtern. Befragte Frauen haben ein deutlich tieferes Sicherheitsempfinden als befragte Männer. Besonders dann, wenn sie alleine nachts in der Stadt unterwegs sind. Im März 2021 ging der Hashtag «Text me when you get home» durch die sozialen Medien. Trauriger Anlass war die Entführung und Ermordung einer jungen Britin mitten in London.

Gegenmassnahmen werden oft an Frauen delegiert: Selbstverteidigungskurse; Schlüssel zwischen den Fingern; Pfefferspray griffbereit; so tun, als wäre man am Telefon. Die Liste der Vorsichtsmassnahmen, die sich für viele Frauen nachts auf dem Heimweg wie Routine anfühlen, ist lang. Seit einigen Jahren gibt es sogar eine App eines Schweizer Versicherungskonzerns, mit Hilfe derer Frauen ihren Standort mit Freunden teilen und sich so virtuell nach Hause begleiten lassen oder gezielte Notrufe tätigen können.

Ist St.Gallen also eine sichere Stadt? Es kommt darauf an, wen man fragt. Und wirklich sicher ist sie jedenfalls erst, wenn sie es für alle ist – und es sich obendrein für alle so anfühlt.