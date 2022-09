Abfall in St.Gallen: Wer sich empört, hat keine echten Probleme

Kommentar Ein Abfallproblem sieht ganz anders aus: Die Stadt St.Gallen braucht für junge Menschen Freiräume wie die Drei Weieren In der Nacht auf Dienstag haben Junge auf Drei Weieren eine Party gefeiert. Dabei blieb viel Abfall liegen. Das ist unschön, aber kein Skandal. Wer sich darüber aufregt, hat keine echten Probleme. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 14.09.2022, 14.19 Uhr

Party ja, Littering nein: Wer im öffentlichen Raum feiert, soll seinen Abfall mitnehmen und ordentlich entsorgen. Bild: Christina Weder

Die Drei Weieren auf dem St.Galler Freudenberg sind eine Kleinstadtoase. Hier fühlen sich viele Menschen wohl und hier halten sich viele Menschen in ihrer Freizeit auf: Schwimmerinnen und Schwimmer, Spaziergängerinnen und Spaziergänger, Hündelerinnen und Hündeler, Jung und Alt, Reich und Arm – einfach alle. Das ist nur eines: herrlich!

Die Polizei hat goldrichtig gehandelt

In der Nacht auf Dienstag haben sich mutmasslich Studierende der Universität auf dem Rosenberg einen Ausflug auf den Freudenberg erlaubt. Dabei wurde Musik gehört und wohl auch Alkohol getrunken. Zurück blieb Abfall. Das gehört sich nicht, klar. Wer eine Party feiert, nimmt die leeren Dosen und Kartons mit und entsorgt das Ganze richtig. Das haben die HSG-Studierenden unterlassen. Dennoch: Der Aufschrei der Empörung, wonach die adoleszenten Kinder reicher Schnösel im Schnellzug durch die Kinderstube gerast seien und keine Manieren hätten, ist masslos übertrieben. Wer sich über den liegengebliebenen Abfall aufregt, hat keine echten Probleme. Dass jetzt ausgerechnet HSG-Studierende minimal überbordet haben, macht das Ganze auch nicht zum Littering-Skandal.

St.Gallen ist eine ausgesprochen saubere Stadt. Die Drei Weieren sind ein sauberer Ort. Und sie sind ein Ort, an dem junge Menschen zusammenkommen, die nicht in durchgestylten Bars relativ teure Drinks bechern wollen. Eine 80'000-Seelen-Stadt wie St.Gallen braucht solche Freiräume. Hierhin kann das Bier mitgenommen werden. Hier kann auch Musik aus dem Ghettoblaster gehört werden. Alles ohne Konsumzwang.

Die Stadtpolizei war in der Nacht auf Dienstag nach Drei Weieren ausgerückt. Und sie hat goldrichtig gehandelt: Sie trat in den Dialog mit den jungen Leuten, sensibilisierte sie daraufhin, dass ganz in der Nähe Anwohner schlafen wollen, und dass der Abfall doch bitte zusammengenommen werden solle. Es wurde niemand gebüsst, das hätte noch gefehlt. Und die Stadtpolizei tut gut daran, nach diesem einzigen öffentlich gewordenen Vorkommnis nach einem sehr langen und sehr schönen und überaus friedlichen Sommer keine Verbote auszusprechen.

Abfallkörbe als Verschandelung

Die Jungen mussten in den vergangenen zwei Jahren auf vieles verzichten. Die Coronapandemie hat ihnen in der Lebensphase des Entdeckens zwei Sommer genommen: Statt Open Airs und Flirts waren Lockdowns und Maskentragen angesagt. Sie taten das für sich, aber vor allem für unsere Gesellschaft und insbesondere für die Risikogruppe 80 plus. Umso mehr sollte den Jungen jetzt Toleranz entgegengebracht werden. Sich aufzuregen über liegengebliebene Pizzakartons, Bierdosen und Schnapsflaschen – das bringt es nicht. Es wäre auch falsch, stellte die Stadt auf Drei Weieren alle paar Meter einen unschönen Abfallkorb auf; das wäre eine veritable Verschandelung der prächtigen und beliebten Oase auf dem Freudenberg.

Es braucht Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme für eine friedliche Koexistenz aller gesellschaftlicher Schichten. Wer auf Drei Weieren Party feiert, dreht bei Volumen am Ghettoblaster nicht bis zum Gehtnichtmehr auf. Wer einen Sixpack kippt auf der Möslengutwiese, nimmt die leeren Dosen mit hinunter in die Stadt. Wer so viel Verstand nach ein paar Bier nicht mehr zusammenbringt, sollte die Finger lassen vom Alkohol. Wer sich an zu lauter Musik auf Dreilinden stört, muss nicht gleich die Polizei rufen. Sinnvoller wäre es, direkt in den Dialog zu treten mit den Musikfreunden. Denn die allermeisten Jungen hören zu und nehmen Rücksicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Stadt St.Gallen braucht mehr Toleranz! Sie braucht keine neuen Verbote und schon gar nicht mehr Abfallkörbe. St.Gallen ist liebens- und lebenswert – für alle Generationen.

