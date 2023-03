KOMMENTAR Die Stadt St.Gallen investiert viel zu wenig – das könnte sich rächen Mit nur 33 Millionen Franken weist die Rechnung 2022 der Stadt St.Gallen extrem tiefe Nettoinvestitionen aus. Dabei türmen sich in den kommenden Jahren die Grossprojekte. Es braucht dringend eine bessere Kontrolle. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 23.03.2023, 14.52 Uhr

Auf Stadtpräsidentin und «Finanzministerin» Maria Pappa wartet in den kommenden Jahren ein Investitionsberg. Bild: Arthur Gamsa

Rund 70 Millionen Franken wollte die Stadt St.Gallen im Jahr 2022 in ihre Infrastruktur investieren. So war es im Budget vorgesehen. Geworden sind es nun nur 33 Millionen Franken, also weniger als die Hälfte von dem, was vorgesehen war. Und auch deutlich weniger als in den Vorjahren: 2020 hat die Stadt Nettoinvestitionen in der Höhe von 50 Millionen Franken getätigt, 2021 waren es 59,2 Millionen Franken. Seit 2013 lag das Nettoinvestitionsvolumen nie unter 40 Millionen Franken.