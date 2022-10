St.Gallen: Flächendeckend Tempo 30 in der Stadt ist sinnvoll

Kommentar Tempo 30 in unseren Städten: Sinnvoll, aber nicht überall Kanton und Stadt wollen in St.Gallen flächendeckend Tempo 30 einführen. Die Kritiker sind laut und schnell unterwegs. Sie müssen einen Gang runterschalten. Grüne und Velofahrerinnen wiederum sollten eines nicht vergessen: Noch ist das Auto das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Die Teufener Strasse in St.Gallen: Hier gilt heute Tempo 50. Das soll sich ändern. Bild: Michel Canonica

St.Gallen gehört zu den ersten grossen Schweizer Städten, die flächendeckend Tempo 30 einführen wollen. Das soll schrittweise passieren. Gegen die Idee, als Erstes ab Mitte 2024 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Nacht generell auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren, regt sich kaum Widerstand. Denn das ist innovativ. Die St.Galler Nächte werden leiser. Einwohnerinnen und Einwohner an verkehrsreichen Strassen können künftig besser schlafen. Es ist bewiesen: Je langsamer Autos und Motorräder fahren, desto weniger laut sind sie. Dass Tempo 30 in der Nacht problemlos funktioniert, zeigt Lausanne, wo entsprechende Versuche schon länger laufen.

Strassen sind Verkehrsadern. Das sind sie und das bleiben sie – je länger, desto stärker und von immer mehr Zeitgenossen werden sie aber auch als Lebensraum verstanden. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Stadt St.Gallen in der Regierung und im Parlament eine links-grüne Mehrheit hat. Der Klimawandel hat ein Umdenken ausgelöst. Ruhe und saubere Luft gehören auch in einer Stadt zur Lebensqualität. In vielen St.Galler Quartieren gilt schon heute Tempo 30. Das hat sich durchgesetzt, und kein Mensch wünscht sich dort Tempo 50 zurück.

Stadt und Kanton wollen bis 2028 aber auch auf den Hauptverkehrsachsen Tempo 30 einführen. Hier regt sich massiver und lauter Widerstand. Die Spitzen des Hauseigentümerverbands, der regionalen Sektionen des Touring-Clubs und des Automobil-Clubs tun gerade so, als bedeutete Tempo 30 den Untergang der Stadt St.Gallen. Das ist natürlich übertrieben.

Wichtig ist: Der Verkehr muss mit Tempo 30 rollen, anstatt mit Tempo 50 zu stocken oder sich zu stauen. Ausserorts gilt nach wie vor Tempo 80 – und das ist wichtig für die Erreichbarkeit der Stadt als Arbeitsort. Die These der Kritiker, bei Tempo 30 im Stadtgebiet wendeten sich abertausende pendelnde Fachkräfte von St.Gallen ab, ist abenteuerlich.

Den Grünen und dem Verkehrs-Club gefällt das neue Temporegime, ihnen geht es sogar zu langsam mit der Umsetzung. Das ist keine Überraschung. So wie die Tempo-30-Kritiker vom Gas sollten mit ihrer Schwarzmalerei, so sollten die Grünen und die Velofahrer weniger kräftig in die Pedale treten. Sie müssen wissen: Das Auto ist gegenwärtig noch immer das am meisten gebrauchte Fortbewegungsmittel, ob ihnen das passt oder nicht.

Wie sinnvoll es ist, auf den Einfallsachsen von Rorschach, Wittenbach und Gossau schon am wenig besiedelten Stadtrand Tempo 30 einzuführen – darüber darf und muss im Vernehmlassungsverfahren diskutiert werden.

Die Teufener Strasse, die Einfallsachse vom Appenzellerland her, kann gut und gerne mit Tempo 30 ausgestaltet werden, das wird den Anwohnerinnen und Anwohnern in einem ersten Schritt eine Entlastung vom Lärm bringen. Eine weitere Entlastung brächte ihnen der geplante Tunnel hinauf zur Liebegg in Zusammenhang mit dem Autobahnzubringer beim Güterbahnhof und der dritten Autobahnröhre durch den Rosenberg.

Verkehrspolitik ist komplex. Tempo 30 ist lediglich eine Massnahme. Sie gehört aber in einen Zusammenhang gestellt, von Kritikern und Befürwortern gleichermassen. Das Rückgrat des motorisierten Individualverkehrs ist die Stadtautobahn. Was viele nicht wissen: Auch ein grosser Teil des innerstädtischen Verkehrs wird über sie abgewickelt. Die Autobahn wird gegenwärtig saniert und später um eine dritte Tunnelröhre erweitert. Auch eine Teilspange zum Güterbahnhof ist geplant – das alles mit dem Ziel einer Engpassbeseitigung. Die Stadt hat aber auch ein anderes Ziel: Den motorisierten Individualverkehr in der Innenstadt zu plafonieren, den öffentlichen und den Langsamverkehr zu fördern. Das wollte die Mehrheit der Städterinnen und Städter im Jahr 2011 schon so.

Die Stadt St.Gallen hat sich vor mehr als zehn Jahren mit dem Ja zur Städte-Initiative ein Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung gegeben. Dieses gilt. Die Mobilitäts-Initiative der Bürgerlichen, die das Reglement aufweichen wollte, wurde vom Stimmvolk versenkt. Genauso wie die Güterbahnhof-Initiative von Links-Grün abgelehnt worden war, mit welcher der geplante Autobahnzubringer hätte verhindert werden sollen.

Tempo 30 generell mit Ausnahmen in der Stadt St.Gallen ist der richtige Weg, genau wie der Ausbau der Autobahn und ihrer Zubringer notwendig sind. Die Verkehrspolitik der Stadt St.Gallen ist auf jeden Fall eines: konsequent.

