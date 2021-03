Kommentar Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen ist erfreulich gut: Sparhysterie ist genauso unangebracht wie eine Steuerfusssenkung Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen schliesst mit einem grossen Überschuss. Kleinliche Sparübungen auf Kosten der Einwohner und parteipolitische Forderungen nach einem Sparpaket sind unnötig. Daniel Wirth 19.03.2021, 15.42 Uhr

Rathaus Stadt St.Gallen: So glänzend wie die Glasfassade, so glänzend sind die Finanzzahlen für das Jahr 2020. Bild: Michel Canonica

Die Rechnung 2020 der Stadt St.Gallen reiht sich nahtlos ein in eine jahrzehntelange Serie, in der einzelne Ausnahmen die Regel bestätigen: Sie schliesst deutlich besser als budgetiert. Das überrascht insofern, als 2020 als das (erste) Coronajahr in die Geschichte eingehen wird, als ein Jahr, in dem nicht wie üblich gewirtschaftet und konsumiert werden konnte und viele Hilfspakete geschnürt werden mussten.