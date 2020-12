Kommentar Die finanzielle Lage der Stadt St. Gallen wird ungemütlich: Jetzt muss das Nützliche von Wünschenswertem getrennt werden Das Parlament hat den Voranschlag 2021 nach einer mehr als vierstündigen Debatte verabschiedet. Das Ganze sei ein guter Kompromiss, schreibt Daniel Wirth, Leiter «Tagblatt»-Stadtredaktion. Daniel Wirth 09.12.2020, 09.40 Uhr

Daniel Wirth, Leiter Lokalredaktion für die Gebiete St. Gallen, Region Gossau und Region am See. Bild: Ralph Ribi

Die Abänderungsanträte der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zum Budgetentwurf des Stadtrats liessen Böses erahnen: Eine endlose Monsterdebatte mit dem Ratsreferendum als unheilvollem Ausgang. Es kam vernünftigerweise ganz anders. Die Spitzen der GPK und der Fraktionen schlossen einen Kompromiss, mit dem das Defizit um zehn Prozent auf 26,7 Millionen Franken reduziert werden konnte.

Dem Gros des Stadtparlaments war völlig klar: Das vom Stadtrat budgetierte 30-Millionen-Defizit ist nicht das Resultat von Misswirtschaft. Es hat andere Gründe: Die Coronapandemie und gesetzlichen Änderungen bei den Unternehmensteuern reissen ein Loch in die Kasse der Stadt. Die Sorgen, welche von den Fraktionsspitzen in der Debatte geäussert wurden, sind indes angebracht. Der neue Stadtrat sollte die Sorgen ernst nehmen.

Um vorwärts zu kommen, muss die Stadt investieren. Den Eigenfinanzierungsgrad muss sie aber deutlich verbessern, sonst steigt die Verschuldung ins Ungesunde. Mit der Rückweisung der 50-Millionen-Vorlage zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies setzte das Stadtparlament vor Monatsfrist ein Zeichen und winkte mit dem Zaunpfahl zur Regierungsbank - so, dass der Stadtrat es merken musste.

Er wird in seiner neuen Zusammensetzung mit Maria Pappa als Finanzdirektorin in der neuen Legislatur in seinen Infrastrukturvorlagen auf alles Wünschenswerte verzichten und sich auf das Nützliche beschränken müssen. Das Stadtparlament verstand sich in der Debatte ums Budget 2021 als verantwortungsbewusstes Kontrollorgan. Diese wichtige Rolle wird ihm auch in den Jahren nach Covid-19 zukommen.