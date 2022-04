St.Gallen: Dialog statt Gericht beendet den Talentschulenstreit

BRANDRUINE «Ich werde wohl nie mehr backen»: Konditor Diggelmann verlor beim Brand in Wattwil alles – sein Zuhause, seine Existenz und sein Büsi

Nur wenige Stunden brauchte das Feuer, um dem Ehepaar Diggelmann alles zu nehmen: Seine Wohnung, die Existenz und eine Katze. Auch am Tag eins nach dem Brand am Dorfplatz 7 und 9 in Wattwil kann der 63-jährige Konditor das Geschehene noch nicht fassen.