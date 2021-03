Kommentar Der Gemeinderat Thal steht jetzt als Gremium in der Pflicht Nach der Rücktrittsankündigung von Thals Gemeindepräsident Felix Wüst sind die Fronten verhärtet. Der Gemeinderat ist nun gefordert, das Wohl des Dorfes in den Vordergrund zu rücken und trotz aller Schwierigkeiten mit dem scheidenden Präsidenten zusammenzuarbeiten. Rudolf Hirtl 04.03.2021, 05.00 Uhr

Die am Bodensee gelegene Gemeinde Thal muss das Gemeindepräsidium neu besetzen. Bild: Christof Sonderegger

Das Amtsgeheimnis, dem Rat und Gemeindepräsident verpflichtet sind, lässt keinen tieferen Einblick in das Geschehen rund um den Rücktritt von Gemeindepräsident Felix Wüst zu. Beide Seiten verweisen auf ihre kurzen Medienmitteilungen und wollen sich nicht konkreter äussern. Klar ist nur, das Vertrauensverhältnis ist dermassen zerrüttet, dass sich Gemeinderäte und Präsident nicht einmal mehr für ein gemeinsames Foto zur Verfügung stellen.

Die unterschiedlichen Ansichten und Auffassungen bezüglich Amtsführung konnten trotz mehrfacher eingehender Aussprachen nicht beseitigt werden, heisst es in den Stellungnahmen beider Seiten zum Rücktritt von Felix Wüst. Diese Begründung kommt dünn daher. Jeder, der sich in ein kommunales Amt wählen lässt, muss wissen, dass er nicht mit Leuten aus seiner Kegelrunde, sondern mit Politikerinnen und Politikern unterschiedlichster Couleur die Geschicke der Gemeinde leiten muss.



Rudolf Hirtl

Redaktor St. Galler Tagblatt,

Resort Region Rorschach Bild: Ralph Ribi

Selbstverständlich ist die Zusammenarbeit im Gemeinderat anspruchsvoll. Das ist nicht nur in der Gemeinde Thal so. Und wenn trotz vertiefter Diskussionen keine gemeinsame Haltung gefunden wird, dann gilt auch im Gemeinderat der Mehrheitsentscheid. Von Frauen und Männern, die sich in ein politisches Amt wählen lassen, darf erwartet werden, dass sie in der Lage sind, in der Sache hart, aber anständig miteinander umzugehen. Zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ist es ausserdem ihre Pflicht, Kompromisse zu finden.

Felix Wüst ist als Nachfolger von FDP-Parteikollege Röbi Raths in grosse Fussstapfen getreten. Der heutige Stadtpräsident von Rorschach hat das Dorf in 21 Jahren von einer verschuldeten Ausgleichsgemeinde zu einer der steuergünstigsten Gemeinden der Region gemacht. Dass Felix Wüst ausserdem ohne politische Erfahrung das Amt des Gemeindepräsidenten angetreten hat, macht seine Aufgabe nicht einfacher. Weshalb es ihm trotz der Unterstützung erfahrener Gemeinderäte nicht gelungen ist, besser Fuss zu fassen, ist von aussen nicht zu beurteilen.

Dem erst im November 2019 gewählten Felix Wüst ist zugutezuhalten, dass er nun zum Wohlergehen und im Interesse der Gemeinde handelt und mit seinem auf Herbst terminierten Rücktritt eine geordnete Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin ermöglicht.



Von angeblichen politischen Grabenkämpfen distanzieren sich kritisierte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte vehement. Nun können sie zumindest bis Ende September beweisen, dass ihnen das Wohl der Gemeinde tatsächlich am Herzen liegt, und dazu beitragen, dass ihr Gemeindepräsident die restliche Amtszeit sauber zu Ende bringen kann.