Alles andere als vorbildlich: So spart St.Galler Stadtrat Strom

Kommentar Das ist alles andere als vorbildlich: Der Stadtrat hängt die Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» trotz Energiekrise ans Netz Der St.Galler Stadtrat hat einen nicht nachvollziehbaren Entscheid gefällt: Die Altstadt wird im Advent mit Hunderten Sternen beleuchtet. Daniel Wirth 22.09.2022, 17.54 Uhr

Dass die Sterne im Advent wieder leuchten, leuchtet Stadtredaktionsleiter Daniel Wirth nicht ein. Bild: Urs Bucher

Der Stadtrat will gemäss Communiqué mit der Weihnachtsbeleuchtung ein Zeichen setzen, dass die pandemiegeplagte Bevölkerung trotz vielfältiger Einschränkungen eine besinnliche Weihnachtszeit erleben darf. Das kann die Stadtregierung nicht ernst meinen: In der Ukraine herrscht Krieg, Putin mobilisiert Reservisten, die Stadtwerke müssen für den Winter in Norwegen Gas einkaufen, damit hier niemand frieren muss. Und der Stadtrat? Er glaubt, «Aller Stern» beschere Besinnlichkeit im Advent.

Der Gipfel aber ist: Das Anstecken von «Aller Stern» ans Stromnetz knüpft der Stadtrat dann auch noch an die Erwartung, wie er es formuliert, dass möglichst auf private elektrische Weihnachtsdekoration verzichtet werde. Das ist ein Hohn. Oder das ist, wie wenn ein Vater oder eine Mutter mit der Zigarette im Mund und den eigenen Kindern das Rauchen untersagt. Es ist dem Stadtrat zu glauben, dass «Aller Stern» beliebt und energieeffizient ist. Und es ist wahr: Der Stadtrat setzt ein Zeichen, aber diesmal nicht das richtige.

Vorbildlich und verantwortungsvoll wäre gewesen, er hätte in diesem Advent für einmal auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Es droht eine Energiemangellage! Die St.Galler Regierung hat am Mittwoch mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen und die Bevölkerung zum Energiesparen aufgefordert. Die steigenden Energiekosten reissen vielen Leuten ein Loch ins Portemonnaie. Sie müssen den Gürtel enger schnallen, sich ernsthaft überlegen, wie sie Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufen. Und was macht der St.Galler Stadtrat? Er beleuchtet die Altstadt so hell wie eh. Das hat mit Besinnlichkeit nichts zu tun. Es wäre harsch zu sagen, wer das tut, sei unterbelichtet. Viel Fingerspitzengefühl beweist der Stadtrat aber nicht.