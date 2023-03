Kommentar Das Abstimmungsergebnis bei der Erweiterung des Baumschutzes ist ein grünes Zeichen und eine deutliche Abfuhr für die Bürgerlichen in der Stadt St.Gallen In der Stadt St.Gallen werden die Baumschutzgebiete auf das gesamte Siedlungsgebiet ausgedehnt. Das zeigt: Den Bürgerlichen fällt es je länger, je schwerer, an der Urne eine Referendumsabstimmung gegen einen Entscheid der linksgrünen Parlamentsmehrheit durchzubringen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 12.03.2023, 16.58 Uhr

Bäume an der Poststrasse. Marlen Hämmerli

Der Schutz von Bäumen mit einem Stammumfang von 80 Zentimetern einen Meter über dem Boden wird stärker gewichtet als ein Einschnitt in die Freiheit von Grundstückeigentümerinnen und -eigentümern.

Bäume sind wichtig in einer Stadt. Das räumten sogar die Gegnerinnen und Gegner der Zonenplanvorlage ein. Gleichwohl bekämpften sie die Vorlage, die nach ihrer Einschätzung unnötigerweise Kosten und bürokratischen Mehraufwand für Bauherrschaften auslöst, mit viel Engagement – erfolglos. Die Stimmberechtigten folgten mit ihrem klaren Ja dem Stadtrat und dem Stadtparlament. Das ist ein Vertrauensbeweis.

Bäume spenden Schatten. Bäume reinigen die Luft. Bäume prägen ganze Stadtgebiete. Das alles ist positiv – in Zeiten, in denen sich das Klima wandelt und es im Sommer je länger, je heisser wird, umso mehr. Der Begriff «Urban Heating» ist längst auch in St. Gallen angekommen. Eine Mehrheit der Stimmberechtigten in der Stadt misst diesen eindeutigen Fakten Bedeutung zu und hat darum am Sonntag klar Ja gesagt zu einer Erweiterung der Baumschutzgebiete.

Die Zeichen in der Stadt St. Gallen stehen auf Grün. Das ist nicht neu; der Trend scheint sich fortzusetzen. Das Abstimmungsergebnis vom Sonntag unterstreicht das eindrücklich: Für die Bürgerlichen in der Stadt St. Gallen wird es zunehmend schwieriger, einen Entscheid des Stadtparlaments mit seiner linksgrünen Mehrheit mit einem Referendum an der Urne umzustossen. Auch wenn sie im Abstimmungskampf Argumente bringen, die durchaus nachvollziehbar sind.

Den Bürgerlichen, an deren Spitze sich der Hauseigentümverband (HEV) und das Gewerbe gegen eine Erweiterung der Baumschutzgebiete einsetzte, fürchtet Hindernisse und Einsprachen bei Bauvorhaben. Wer einen Baum mit einem Stammdurchmesser von mehr als 25 Zentimetern fällen will, muss der Stadt ein Gesuch stellen. Das gilt neu im gesamten Siedlungsgebiet.

Die Regeln, wann ein grosser Baum gefällt werden darf oder nicht, ändern indessen nicht: Die Fällbewilligung wird gemäss Vorlage des Stadtrats weiterhin immer dann erteilt, wenn der Baum im Bereich einer geplanten Hauptbaute steht und nicht besonders geschützt ist. Es handelt sich um keinen absoluten Baumschutz. Allein diese Tatsache sollte die Gemütslage von Grundstückeigentümern eigentlich rasch beruhigen.

Doch es ist in St. Gallen wie auch andernorts mit Gesuchen um Bau- und Baumfällbewilligungen halt so eine Sache: Den Bauherrschaften geht es in aller Regel zu lange, bis ein Entscheid gefällt wird. Die Befürchtungen von Bauunternehmern, Architekten und Bauherrschaften sind ernst zu nehmen von der Direktion Planung Bau und dem Amt für Baubewilligungen. Mühsame Baumfällbewilligungsverfahren sind der Entwicklung der Stadt St.Gallen hinderlich.

